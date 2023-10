Mất con, chồng bỏ mặc, người phụ nữ trẻ không còn hy vọng sống

Chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1985) trong một ngày cuối tháng 9, trời nóng như nung. Bên trong nhà, cái quạt nhỏ không đủ sức giải cơn nóng hầm hập cho người phụ nữ ốm yếu đang thở khò khè vì tràn dịch màng phổi.

Huyền cho hay: "Em chuẩn bị sẵn bình oxy, khi nào khó thở quá thì chụp vào thở rồi đi cấp cứu. Giờ nhà em chỉ còn cha mẹ già gần 70 tuổi, không đưa em đi cấp cứu nhanh được".

Nhìn vào đôi tay gầy như que củi của Huyền, ai cũng giật mình khi thấy những khối u phình to bằng quả bóng bàn, phần da căng bóng như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đó là những vị trí bị phình mạch trong quá trình chạy thận. Nếu vị trí phình quá lớn phải tiến hành phẫu thuật để xử lý. Huyền vạch áo chỉ nhiều vết sẹo ở 2 tay, vùng hõm xương vai… do phẫu thuật sau những lần bị phình mạch như vậy.

Huyền kể: "Em chạy thận 3 năm nay, mỗi tuần 3 lần, tính ra cả ngàn lần nên bị phình mạch nhiều lắm. Bác sĩ hướng dẫn dùng dây thun vải chèn lại để hạn chế nó phình quá lớn đến mức vỡ ra".

Nhìn cơ thể gầy teo tóp đầy những khối u của Huyền, ai cũng cảm thương cho cô gái từng có tiếng xinh đẹp ở khu phố này.

Huyền học xong cấp 3 vào năm 2003 là nghỉ học, đi làm công nhân ngay nhưng 15 năm sau mới lập gia đình. 15 năm thanh xuân, Huyền đi làm để chu cấp cho cha mẹ già yếu, mưu sinh bằng nghề sên me, nướng bánh tráng. Mãi đến khi dành dụm được một ít tiền cho cha mẹ dưỡng già, Huyền mới dám tính đến hạnh phúc riêng.

Năm 2018, Huyền cưới chồng hơn mình 4 tuổi ở cùng thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Chồng Huyền là con một nên gia đình chồng mong có con trai nối dõi mà Huyền mãi không cấn thai. Đến cuối năm 2019, vợ chồng Huyền vỡ òa hạnh phúc khi biết Huyền có thai.

Niềm vui kéo dài không bao lâu thì Huyền thấy sức khỏe ngày càng giảm, đứng làm chừng 1-2 tiếng là đau chân, nhức mỏi. Thai kỳ được gần 3 tháng thì hai chân Huyền sưng to, da căng lên như mộng nước. Nghĩ mình sắp sinh, chi phí nhiều nên Huyền làm ráng thêm 2 tuần thì không chịu nổi, phải đi bệnh viện khám.

Sau quá trình xét nghiệm, Huyền phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Bác sĩ khuyên Huyền bỏ thai rồi tiến hành chạy thận để kéo dài sự sống.

Biết chồng rất mong con, lại nghĩ đứa trẻ không có tội tình gì nên Huyền không đành lòng. Chị quyết tâm giữ, xin bác sĩ hướng dẫn chế độ dưỡng thai rồi về.

Nhưng mọi cố gắng của Huyền không thành, chị bị động thai vỡ ối vào tháng thứ 6 thai kỳ. Các bác sĩ rất cố gắng để cứu mẹ, còn thai nhi không thể giữ được nữa.

Mất con, Huyền đau đớn đến trầm cảm, tinh thần không ổn định nên về nhà cha mẹ đẻ dưỡng sức. Nỗi đau quá lớn, Huyền không để ý những lần chồng đến thăm mình thưa dần. Sau đợt giãn cách vì Covid-19 thì vắng hẳn.

Khi Huyền để ý thì chồng cô đã lâu không đến thăm, không gửi tiền phụ chăm Huyền dù biết cô đã nghỉ làm từ lâu, không có thu nhập.

Huyền thở dài: "Vợ chồng em chưa ly dị nhưng cả năm rồi không thăm hỏi, gặp nhau. Anh ấy cũng bị áp lực gia đình vì là con một. Em giờ làm sao sinh con được nữa!".

Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của Huyền là mỗi tháng kiếm ra 3 triệu đồng để chạy thận định kỳ. Thêm tiền thuốc để điều trị các triệu chứng phụ như tăng huyết áp, thiếu máu mạn, tràn dịch màn phổi, suy tim… chừng 3 triệu đồng mỗi tháng.

"Giờ khoản thu nhập duy nhất của em là tiền trợ cấp xã hội của nhà nước cho được 800 ngàn đồng mỗi tháng. Phần còn lại là hàng xóm láng giềng, thân thích thỉnh thoảng cho vài trăm, tiêu dần vào tiền dưỡng già của cha mẹ, hết rồi thì đi mượn nợ…", Huyền cho hay.

Do đó, Huyền chỉ cầu mong có được chút tiền để đi chạy thận định kỳ hàng tháng, đi mổ những khối u phình mạch đang muốn nổ tung, mua thêm bình oxy để phòng khi khó thở, mua liều thuốc bổ để có sức đứng dậy đi vệ sinh, không phải phiền cha mẹ già…

Còn việc ghép thận để chữa trị dứt điểm căn bệnh này, với Huyền, đó là chuyện chỉ có trong mơ vì chi phí cả tỷ đồng là quá sức tưởng tượng của cô.

"Em chỉ mong mình có điều kiện chạy thận đều đặn, hạn chế các biến chứng để có sức làm những việc lặt vặt phụ giúp cha mẹ trong những ngày cuối đời. Chứ như bây giờ, em không báo hiếu được mà còn báo hại cha mẹ già phải chăm sóc mình, tiêu hết cả tiền dưỡng già của ông bà thì khổ tâm còn hơn là chết", Huyền thở dài tâm sự.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Anh Hữu, Trưởng khu phố 6 phường Hố Nai (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết: "Nhà tôi gần nhà cô Huyền nên biết rất rõ hoàn cảnh gia đình Huyền. Cô ấy bệnh tật mấy năm nay rồi, thu nhập không có mà chi phí hàng tháng rất nhiều nên khó khăn lắm. Cha mẹ cô ấy thì đều đã 70 rồi, già yếu có làm được gì đâu".

Theo ông Hữu, khi có các khoản trợ giúp, từ thiện thì địa phương đều dành cho Huyền một suất. Nhưng các khoản này thỉnh thoảng mới có và không nhiều nên cũng chỉ giúp gia đình ăn uống qua ngày chứ tiền chữa bệnh thì rất khó. Do đó, ông mong các đơn vị, cá nhân từ tâm có điều kiện giúp đỡ cho gia đình Huyền vượt qua những ngày khốn khó này.

