Lên 4 mất bố, 7 tuổi mồ côi mẹ, cô học trò nghèo "chênh vênh" giữa đời

Đó là những lời chia sẻ buồn tủi của cô học trò nghèo Hoàng Thảo Linh (SN 2011), trú khối phố Hòa Lý, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Ngoan ngoãn, học giỏi nhưng cuộc đời của Thảo Linh lại đầy gian truân, bất hạnh khi sớm mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Bùi ngùi khi nói về cháu ngoại tội nghiệp, ông Nguyễn Thi Sỹ (SN 1947), cho biết, bố mẹ của Thảo Linh là anh Hoàng Đức Thuận và chị Nguyễn Anh Thêu, cùng sinh năm 1984. Cuộc sống gia đình Thảo Linh hết sức khó khăn, bố mẹ đều là công nhân lương "ba cọc ba đồng", đã vậy tai họa cứ liên tục giáng xuống khiến gia đình nghèo điêu đứng.

Năm 2015, Thảo Linh mới 4 tuổi đã phải đón nhận cú sốc đầu đời khi bố em được phát hiện mắc bệnh ung thư gan, chỉ một thời gian ngắn phát bệnh, người đàn ông trụ cột của gia đình đã ra đi, bỏ lại vợ nghèo cùng đứa con thơ dại.

Nén nỗi đau mất mát, chị Nguyễn Anh Thêu đã phải gắng gượng, lam lũ đủ nghề với hy vọng bù đắp thiệt thòi và chăm lo cho đứa con duy nhất được học hành, không phải cơ cực.

Thế nhưng, trời không chiều lòng người, khi nỗi đau mất bố còn chưa vơi thì vào đầu năm 2018, vừa tròn 7 tuổi, Thảo Linh lại phải gánh thêm một nỗi đau vô cùng lớn khác khi mẹ cũng được phát hiện mắc ung thư tụy.

Sau ít tháng chống chọi với căn bệnh, chị Thêu không thể gắng gượng được thêm và ra đi mãi mãi, bỏ lại đứa con thơ lạc lõng giữa cuộc đời, tương lai mịt mù.

Bố mẹ đều đã mất, Thảo Linh sống với ông bà nội nhưng cực một nỗi, gia đình ông bà quá nghèo. Thảo Linh còn có người chú ruột cũng bị ung thư, sức khỏe đang ngày một yếu.

Cũng vì gia cảnh như thế nên gia đình bên nội của Thảo Linh khó lòng chăm lo được cho em. Ông bà ngoại cháu đã sang xin phép được đón Thảo Linh về nuôi từ năm 2018 đến nay.

"Bên nội cũng thương cháu lắm nhưng vì hoàn cảnh quá cơ cực, khó lòng mà lo hết được nên tôi xin đón cháu về để chăm sóc. Ông bà cũng gắng để bù đắp những mất mát, thiệt thòi cho nó, chứ giờ không cha, không mẹ, nó cũng tủi thân và buồn bã lắm. Giờ ông bà cũng già rồi, chẳng làm được việc gì ra tiền nên cũng khó có thể lo được cho con bé đến lúc trưởng thành", ông Sỹ lo lắng.

Từ ngày mẹ mất, cô học trò nghèo trở nên trầm lặng, ít nói hẳn đi, lúc nào cũng thui thủi một mình. Dù ông bà ngoại cố gắng động viên, chăm lo cho Thảo Linh được học hành, không phải chịu thiệt thòi, thế nhưng khoảng trống trong lòng em khó có thể bù đắp được.

Ngày thường đã trống vắng, ngày Tết cô học trò nghèo lại càng buồn và tủi thân hơn khi chứng kiến bạn bè xúng xính quần áo đẹp, cùng bố mẹ du Xuân, trong khi bản thân em thì chẳng bao giờ có được hơi ấm của tình thương từ bố mẹ nữa.

"Bố mẹ cháu đều mất cả rồi nên cháu về ở với ông bà, thấy các bạn có bố, có mẹ, ngày Tết được đưa đi chơi, đi mua quần áo, cháu cũng buồn vì mình chẳng được như vậy, cháu nhớ bố mẹ nhiều lắm", Thảo Linh buồn bã.

Với mỗi đứa trẻ, cha mẹ là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất và tinh thần. Khi được sống trong gia đình đầy đủ cha mẹ và tình yêu thương, trẻ sẽ hoàn thiện nhân cách một cách đầy đủ nhất. Còn Thảo Linh, em đã mất đi tất cả những gì tốt đẹp nhất trong đời, không còn cha, cũng chẳng còn mẹ, trong khi ông bà nội ngoại ngày một già yếu, chẳng biết con đường phía trước của cô học trò nghèo sẽ như thế nào?

Thầy Nguyễn Văn Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng chia sẻ, dù thiệt thòi so với bạn bè nhưng Thảo Linh lại là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và hòa đồng với mọi người.

"Em vào trường đến nay cũng được một năm, chúng tôi hết sức quan tâm, thầy cô và các bạn cũng luôn động viên, đồng hành cùng Thảo Linh cả trong cuộc sống cũng như học tập. Thảo Linh mới học lớp 6, chặng đường phía trước sẽ còn nhiều chông gai, bởi vậy nhà trường mong muốn các nhà hảo tâm sẽ đồng hành, quan tâm ủng hộ để Thảo Linh bớt thiệt thòi, có điều kiện học tập, vươn lên trước nghịch cảnh cuộc đời", thầy Thu bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4760 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Thi Sỹ (ông ngoại Thảo Linh).

Địa chỉ: Khối phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

ĐT: 0914.064.818

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4760)

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269