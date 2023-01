Ngày Tết buồn của người mẹ có 2 con vừa bị tai nạn nghiêm trọng

Giữa cơn gió lạnh chiều cuối năm, ngồi ở phòng cấp cứu, khoa Chấn thương - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, vợ chồng chị Tô Thị Ngọc (33 tuổi, thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thất thần, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai con đang nằm trên giường cấp cứu, đau đớn không nói thành lời.

Khoảng 16h30 ngày 18/1, con gái chị Ngọc là cháu Lương Tâm Như (15 tuổi, học sinh lớp 9) và em trai là cháu Lương Hữu Hùng (10 tuổi, học sinh lớp 4) bị tai nạn giao thông khi chiếc xe chở 2 chị em không may đâm vào cột mốc bên đường.

Sau vụ tai nạn, bé Tâm Như bị gãy tay, chấn thương phần mềm ở chân và mặt, còn cậu em trai Hữu Hùng bị chấn thương sọ não, được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật sau khi nhập viện.

Vừa bón cho bé Tâm Như thìa cháo, nước mắt lưng tròng, chị Ngọc kể: "Chiều 18/1 (27 tháng Chạp), tôi từ công ty về nhà thì thấy có chiếc dép của con trai ở bên đường, lúc đó tôi đã có linh tính chuyện không lành xảy ra. Về đến nhà thì hay tin hai chị em nó bị tai nạn mà tôi như bị sét đánh mang tai. Khi chạy lên trạm y tế xã thì tôi thấy các bác sĩ đang sơ cứu cho các con, sau đó hai cháu được chuyển lên Bệnh viện Nhi để phẫu thuật".

Sau một hồi trấn tĩnh, chị Ngọc kể tiếp, gia đình chị có ba người con (ngoài Tâm Như và Hữu Hùng còn một bé trai 3 tuổi). Trước đây anh chị làm công nhân cạo mủ cao su ở tỉnh Đắk Lắk, công việc vất vả mà thu nhập không cao. Đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng chỉ đủ nuôi các con ăn học nên năm 2016, cả nhà chuyển về quê ở xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa.

Sau khi về quê, hằng ngày chị Ngọc làm công nhân công ty may, còn chồng chị là anh Lương Hữu Sửu đi làm phụ hồ, bốc vác thuê kiếm tiền nuôi các con.

"Lương của hai vợ chồng cũng chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hai năm dịch bệnh Covid-19 đã khiến cuộc sống gia đình lao đao, sang đến năm nay thì công ty giảm việc làm, không có tăng ca nên cuộc sống bấp bênh. Hôm các con bị tai nạn, "vét" sạch tiền trong nhà cũng chỉ còn 5 triệu đồng, cũng may có anh em trong nhà cho vay tạm mấy triệu nữa mới đủ cho con làm phẫu thuật. Giờ tôi chỉ mong sao các con sớm bình phục, thằng cu (cháu Hữu Hùng - PV) đã được phẫu thuật xong vẫn chưa thấy tỉnh lại, tôi lo lắm", người mẹ trẻ tâm sự.

Ngồi bên giường bệnh, nghe những tiếng nấc nghẹn của vợ, anh Sửu không khỏi xót xa, đôi mắt đỏ hoe sau một đêm mất ngủ, anh than thở: "Từ hôm qua đến giờ, vợ chồng chưa chợp mắt, nhìn hai con như vậy tôi đau lắm. Hôm nay hết sạch tiền, tôi phải gọi cho chú em ở quê vay tạm ít đồng để mua thuốc, lo chi phí. Giờ con trai vừa phẫu thuật sọ não xong, cháu vẫn chưa tỉnh lại được, nghe các bác sĩ bảo phải theo dõi thêm, tôi cũng chưa biết thời gian tới phải xoay xở thế nào để có tiền tiếp tục điều trị cho con nữa, tôi cảm thấy có lỗi với hai con lắm".

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài - Phó trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận hai bệnh nhi, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết thương. Bệnh nhi Hữu Hùng đã được phẫu thuật sọ não để lấy máu tụ. Còn bệnh nhi Tâm Như đã được phẫu thuật xương cánh tay. Hai bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe. Riêng bệnh nhi Hữu Hùng đang được theo dõi diễn biến để có phác đồ điều trị tiếp theo.

"Đây là sự việc vô cùng đáng thương ngày cuối năm, hoàn cảnh gia đình bệnh nhi rất khó khăn, trong khi đó quá trình điều trị xác định sẽ mất nhiều thời gian. Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình bệnh nhi có đủ điều kiện chữa trị cho hai con", bác sĩ Hoài chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phiên - Trưởng thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính, chia sẻ: "Vợ chồng chị Ngọc đông con, anh Sửu thì công việc bấp bênh, từ khi về địa phương đến nay đã gặp rất nhiều khó khăn. Hôm nghe các cháu bị tai nạn, bà con trong thôn ai cũng buồn, thương các cháu. Chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ, giúp gia đình chị Ngọc có tiền chạy chữa cho các cháu. Hy vọng, qua Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ để các cháu sớm hồi phục, trở về với gia đình.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4750 xin gửi về:

1. Chị Tô Thị Ngọc

Địa chỉ: Thôn Dân Quyền, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

ĐT: 0374383145

Số tài khoản: 1010427876 - Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB (Chi nhánh huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - chủ tài khoản Tô Thị Ngọc.

