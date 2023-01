Bị xe bò cán gãy xương, dập gan, người phụ nữ lo hai con không có Tết

Sau nửa tháng chị Nguyễn Thị Tình nằm điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh, tiền bạc cạn kiệt, anh Nguyễn Văn Toàn (xóm Đình Sơn, xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An) đành xin cho em gái ra viện sớm. Cũng không thể để em ở nhà với người chồng ngơ ngẩn và 2 cháu nhỏ dại, anh Toàn phải đưa em về nhà mình chăm sóc.

Kém duyên, lại hơi "thật tính" nên chị Tình (SN 1987) được mai mối làm vợ anh Nguyễn Tư Sơn (SN 1986, trú xóm Liên Sơn, xã Phong Thịnh, Thanh Chương) - người bị di chứng nặng nề sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn gây chấn thương sọ não khiến anh Sơn không chỉ bị ảnh hưởng trí tuệ mà còn mất khả năng lao động. Bởi vậy, mọi công việc trong nhà đều do chị Tình gánh vác. Vất vả, túng thiếu quanh năm, nhất là khi vợ chồng chị Tình đón 2 con nhỏ ra đời.

Ngày 1/1 vừa qua, chị Tình điều khiển xe bò chở phân ra đồng bón ruộng. Khi xe đang lên dốc thì một chiếc máy cày ở hướng ngược lại cũng đang rú ga tiến lên. Con bò bị tiếng động cơ làm hoảng, lồng lên, chiếc dù bật ra khỏi cổ. Chị Tình lỡ đà, trượt chân ngã đúng lúc chiếc xe chở đầy phân chuồng trượt xuống, cán qua người...

Sau vụ tai nạn, chị Tình được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng bất tỉnh do gãy 3 xương sườn, dập lá gan và tràn dịch màng phổi. "Tình được chỉ định phẫu thuật gấp rồi chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. May có bảo hiểm hộ nghèo chứ lúc đó không biết xoay đâu ra tiền", anh Toàn cho hay.

Suốt nửa tháng em gái nằm việc, anh Toàn bỏ công việc đi chăm. Nội ngoại đều khó khăn như nhau, cũng chỉ giúp được chút ít. Anh Toàn đi xây, gom góp được ít tiền chuẩn bị sắm Tết thì dốc hết cho em gái thuốc thang, điều trị, ăn uống...

Anh Sơn chỉ biết vợ bị xe bò cán qua người, còn nặng nhẹ thế nào cũng không rõ. "Từ bữa giờ đã xuống viện đâu, không biết đường, cũng không có điện thoại", người chồng nói.

"Ôi, thằng Sơn có biết gì đâu. Đi thả bò thì bò một đường, người một nơi, may còn nhớ đường về. Từ hôm cháu Tình bị nạn, đành phải nhờ anh em bên ngoại chăm giúp. Thằng Sơn thay vợ chở con đi học mà cũng chả nhớ mang cặp đi cho con, được đúng một hôm thì anh em phải thay nhau chở cái Tâm (Nguyễn Thị Thanh Tâm, 7 tuổi) đi học. Hai đứa con thì cái Tâm cũng "thật thật" như mẹ nó chứ chẳng được lanh lợi như bé Bông đâu", bà Nguyễn Thị Giang, thím của anh Sơn chia sẻ.

Nhìn căn nhà trống hươ trống hoác, lộn xộn, bà thím chép miệng ái ngại. Trên tấm phản, chiếc ruột nồi cơm điện lôi ra để đấy, chưa đụng đũa đến. Trưa nay cha con anh Sơn cũng chưa biết nấu gì mà ăn chứ đừng nói đến chuyện sắm Tết.

"Cái Tình có chậm chạp nhưng có bàn tay phụ nữ, nhà cửa còn tươm tất. Trước vợ chồng Tình ở với mẹ thằng Sơn, bà tuy già nhưng phụ được việc này, việc khác. Nay bà mất rồi, nói thật, nhỡ Tình mà làm sao, cha con thằng Sơn cũng không biết sống như thế nào", bà Giang nói.

Chị Tình được đưa về ngoại, nằm bất động trên giường. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều phải nhờ mẹ già và người chị dâu. Tấm chăn mỏng không ngăn được luồng gió lạnh buốt thốc vào. Mỗi khi cựa quậy, cơn đau ập đến, khiến khuôn mặt chị dúm dó, đau đớn.

Chị nằm đây mà tâm trí cứ để bên nhà, lo cho người chồng và hai đứa con nhỏ. Không biết bố nó có mặc cho con đủ ấm không?. Con có tấm áo mới, có cái bánh chưng, miếng thịt cho bằng bạn bằng bè không?. Tết với chị giờ chỉ thấy buồn tủi và xót xa, cho chính mình, cho chồng con, cho mẹ già và cả người anh trai...

"Biết xin cho Tình về tội cho em nó nhưng tình thế này tôi không làm khác được. Thôi thì cố gắng ra Tết xem xoay xở được thì đưa Tình nhập viện điều trị tiếp", anh Toàn nói nhưng chính anh cũng không nhìn được nguồn nào khả dĩ...

Về trường hợp chị Nguyễn Thị Tình, ông Nguyễn Hồng Nhâm - Chủ tịch UBND xã Phong Thịnh cho biết đây là hoàn cảnh khó khăn bậc nhất xã, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Sau vụ tai nạn của chị Tình, khó khăn với gia đình càng chồng chất, khó tìm ra lối thoát.

"Chính quyền xã, các tổ chức xã hội đang vận động, quyên góp ủng hộ, giúp đỡ chị Tình có chi phí điều trị, phục hồi. Hội phụ nữ xã cũng chỉ đạo hội viên trong xóm Liên Sơn hỗ trợ gia đình chị Tình cày bừa, gieo cấy cho kịp thời vụ. Anh Sơn thì không có khả năng lao động, hai cháu bé còn nhỏ dại, nếu không được chạy chữa đến nơi đến chốn, chị Tình phải nằm một chỗ thì gay go lắm", ông Nhâm nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4751 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Toàn (anh trai chị Tình)

Địa chỉ: xóm Đình Sơn, xã Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An

Điện thoại: 0359682759

