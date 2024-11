Làm mọi việc bằng 4 ngón tay, người phụ nữ gồng gánh mẹ mù lòa, cháu nhỏ

Căn nhà cấp 4 cũ kĩ, xuống cấp, vách tường bong tróc loang lổ, là nơi nương náu của 3 thành viên gia đình bà Vương Thị Kim Cúc (56 tuổi) trú thôn Định Trung 1, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Bà Cúc gầy quắt qoeo, da sạm đen, đôi bàn tay co quắp, tật nguyền khiến mọi vận động trong sinh hoạt, làm ăn đều khó khăn.

Trong căn nhà tồi tàn, giọng bà Cúc cứ văng vẳng nhắc nhở việc đi lại của người mẹ 94 tuổi mù lòa, già yếu. Vừa dìu người mẹ lớn tuổi ngồi xuống giường, bà Cúc lại loay hoay chạy tìm đứa cháu ngoại 6 tuổi đi chơi ở cuối xóm về nhà ăn cơm.

"Mới ngoài 56, nhưng sức bà Cúc yếu hơn nhiều so với người cùng tuổi. Dẫu vậy, bà vẫn phải cáng đáng nuôi mẹ già và cháu nhỏ, cuộc sống vô cùng khó khăn", ông Phạm Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Định cho hay.

Kể về cuộc đời mình, người phụ nữ 56 tuổi cho biết, số phận kém duyên nên bà không có chồng, 30 tuổi bà tự sinh một con gái để dưỡng dục, hy vọng nhờ cậy tuổi về già.

Bà Cúc không có công ăn việc làm ổn định. Người phụ nữ sinh sống, nuôi con nhờ vào chút đất màu trồng môn, khoai, bán ở chợ và ai thuê, mướn trả tiền công sẽ nhận làm. Cuộc sống ở vùng quê nghèo đã vất vả, lại thêm phần ngặt nghèo khi con gái bà Cúc mắc bệnh tim bẩm sinh.

"10 tuổi cháu được nhà nước, hội từ thiện hỗ trợ mổ tim bẩm sinh. Dù được phẫu thuật, nhưng sức khỏe, trí não của cũng không được bình thường. Đến 12 tuổi, cháu nghỉ học đi phụ quán ăn rồi sống lang bạt tại nhiều tỉnh, thành", bà Cúc kể.

Cách đây 6 năm, con gái bà Cúc vác bụng bầu về nhà, hạ sinh một bé trai. Ít tháng sau, cô bỏ con lại cho mẹ rồi đi biệt tích. Từ đó, bà Cúc vừa làm bà, vừa gánh luôn vai mẹ để nuôi dưỡng cháu ngoại. Ngoài nuôi cháu, người phụ nữ này còn phụng dưỡng mẹ 94 tuổi, già yếu, nhiều bệnh tật.

Nói về đôi tay tật nguyền, bà Cúc cho biết, khoảng 10 năm trước, toàn thân bà bị co rút không rõ nguyên nhân. Được làng xóm, chính quyền hỗ trợ, bà có tiền điều trị thuốc đông y. Sau thời gian uống thuốc, bà đi lại bình thường, tuy nhiên đôi bàn tay 10 ngón, chỉ còn 2 ngón tay cái và 2 ngón trỏ có thể cử động.

"May đôi tay còn cử động được 4 ngón, để tôi cầm cái cuốc mà làm ăn", bà Cúc chia sẻ.

Bà Cúc cho biết, từ đầu năm đến nay sức khỏe bà giảm sút, mấy ngón tay co quắp hơn xưa nên không thể làm lụng như trước được nữa, đời sống của 3 thành viên trong gia đình bà vô cùng khó khăn. Vì không có điều kiện về kinh tế, nên ngôi nhà của bà Cúc xuống cấp, dột tứ phía vào mùa mưa nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Ông Châu Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã An Định cho biết, gia đình bà Cúc có 3 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bà Cúc bị tật nguyền nhưng phải cáng đáng nuôi mẹ già, cháu nhỏ, đời sống vô cùng khó khăn. Hiện cả gia đình sống chật vật nhờ vào số tiền trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng/tháng.

"Đây là một hộ đặc biệt khó khăn của địa phương, mong bạn đọc Dân trí tạo điều kiện giúp đỡ để bà Cúc có kinh phí sửa chữa nhà cửa, chăm sóc mẹ già và cháu nhỏ được học hành nên người", ông Quang chia sẻ.

