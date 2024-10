Đau thấu tâm can, người đàn ông vẫn không dám đi viện vì lo vợ con khổ

Từ trụ cột... thành gánh nặng cho vợ và con

Theo lá đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thị Muội (32 tuổi), phóng viên Dân trí tìm về thôn Long Hòa, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Mái ấm của gia đình chị Muội là ngôi nhà cấp 4, phía trước được lợp, che chắn bằng vài tấm tôn cũ, mục. Bước vào nhà, đã thấy một người đàn ông nằm, đôi tay ôm bụng, quằn quại trong góc tường.

"Mấy tháng nay chồng tôi không được vào thuốc để điều trị ung thư trực tràng, nên căn bệnh liên tục hành hạ khiến anh đau đớn, ăn không ngon, ngủ không yên", chị Muội cho hay.

Người phụ nữ này chia sẻ thêm, chị và anh Trần Linh Giang (38 tuổi) kết hôn đã 16 năm và sinh được 2 người con trai. Trong đó, cháu lớn 16 tuổi, cháu nhỏ 5 tuổi. Trước đây, anh Giang đi làm thợ sơn kiếm tiền lo cho gia đình, còn chị Muội ở nhà trông con nhỏ, lo cơm nước.

Cuối năm 2023, anh Giang thường xuyên đau bụng, đi ngoài, sút cân không rõ nguyên nhân, nhưng vì kinh tế khó khăn, các con đau ốm liên miên nên anh đến quầy thuốc tây tự mua thuốc về nhà điều trị.

Sau thời gian dùng thuốc, thấy bệnh của chồng không thuyên giảm mà còn nặng hơn, chị Muội gom góp được ít tiền đưa anh Giang đi thăm, khám.

Tại bệnh viện, bác sĩ xác định anh Giang bị ung thư trực tràng, phải thực hiện hóa trị. Thương chồng và lo cho 2 con thiếu cha, chị Muội vay mượn được 60 triệu đồng để đưa anh Giang vào TPHCM chạy chữa.

Được điều trị, anh Giang bớt đau đớn và có khả năng kéo dài sự sống. Tuy nhiên, sau 4 tháng hóa trị số tiền trên lần lượt "đội nón ra đi".

Hết tiền, anh Giang trở về nhà, lấy tấm nệm bằng xốp ra nằm tách biệt ở một góc phòng, để khi bị bệnh tật hành hạ, tiếng rên rỉ không làm mất giấc ngủ của vợ con.

"Mỗi đêm, bệnh làm tôi đau bụng dữ dội, buồn đi ngoài 6-7 lần. Tôi sợ tiếng rên rỉ sẽ phiền, làm mất giấc ngủ của vợ, con nên đưa chăn mền ra phòng riêng để nằm. Căn bệnh quái ác đã biến tôi từ một người đàn ông khỏe mạnh, trụ cột trong gia đình nay trở thành gánh nặng cho vợ và các con. Tôi buồn lắm!", anh Giang tâm sự.

Cha không dám đi viện, để tiên cho các con ăn học

Không đành lòng, chị Muội đem sổ đỏ ra định thế chấp vay ngân hàng 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, nhưng bị chính anh Giang ngăn cản. Bởi anh sợ vay số tiền lớn điều trị bệnh để đổi lại vài năm sự sống, sau này sẽ là gánh nặng cho vợ và 2 con.

Được chị Muội khuyên nhủ nhiều lần, anh Giang mới chấp nhận "cắm" nhà vay ngân hàng 40 triệu đồng. Người đàn ông khốn khổ chỉ dám mua thuốc nam uống lay lắt qua ngày, không dám đi bệnh viện vì sợ tốn kém, phần tiền còn lại anh để dành 2 con ăn học và trả một số khoản nợ vay lãi "nóng".

"40 triệu đồng tiền cắm nhà chỉ đủ cho tôi đi bệnh viện điều trị 2 đợt. Đổ hết số tiền này vào người tôi rồi 3 mẹ con biết lấy gì mà sống", anh Giang nghẹn ngào nói.

Để có tiền trang trải sinh hoạt trong gia đình, chị Muội cũng dậy từ lúc mờ sáng, chuẩn bị cơm nước cho chồng, con rồi leo lên xe buýt đi hơn 30km vào thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) để làm công nhân linh kiện điện tử.

Dù đi xa, nhưng là công nhân mới, lại hay xin nghỉ làm để trông chồng, chăm con nên thu nhập của chị Muội chỉ được 3,5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập ít ỏi, trong khi nhiều khoản phải lo khiến gia đình chị Muội, anh Giang rơi vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.

Ông Châu Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã An Định xác nhận, gia đình anh Giang có 4 khẩu, trong đó có 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.

Theo ông Quang, trước đây, vợ chồng anh Giang đều chí thú làm ăn, dù kinh tế không khá nhưng gia đình êm ấm, hạnh phúc. Chẳng may cuối năm 2023, anh Giang đổ bệnh ung thư trực tràng, việc chạy chữa vô cùng tốn kém, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn, túng quẫn.

"Lúc này, gia đình anh Giang thực sự khó khăn, mong bạn đọc Dân trí tạo điều kiện giúp đỡ để anh này có tiền chữa bệnh, con cái có kinh phí học hành", ông Quang chia sẻ.

