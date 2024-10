Hành trình gian truân của mẹ nghèo bán nhà "tìm lại" đôi chân cho con gái

Bệnh lạ cướp đi tương lai của cô gái trẻ

Trong căn phòng trọ cũ, Nguyễn Thị Bích Trâm (23 tuổi, trú khu phố 5, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhựa với khuôn mặt buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.

Thấy có người đến thăm, Trâm chầm chậm đứng dậy rảo mắt khắp căn phòng trống trải, cố gắng tìm cái ghế nhựa để mời khách ngồi.

"5 năm rồi, con không thể tự lo cho mình. Từ ăn uống, vệ sinh cá nhân… đều một tay tôi làm giúp. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho cháu khỏe mạnh như trước đây, nhưng sao khó quá!", chị Dương Thị Dạ Thảo (46 tuổi, mẹ của Trâm) khóe mắt ngấn lệ, nói.

Chị Thảo kể, trước đây vợ chồng chị sống ở thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) và sinh được 4 người con. Trong đó, Trâm là con gái đầu, con trai út năm nay 8 tuổi. Hàng ngày chị Thảo đi phụ quán ăn, còn chồng làm nghề bảo vệ để nuôi các con.

Biến cố ập đến khi Trâm vừa học xong lớp 12, lúc này con gái thường xuyên lên cơn co giật. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán Trâm mắc chứng động kinh.

Mặc dù trong cảnh khó, phải "gánh" các khoản chi phí của gia đình 6 người, nhưng ngoài điều trị Tây y, chị Thảo vẫn cố gắng vay mượn để đưa con gái đi vật lý trị liệu, châm cứu, uống thuốc nam… với mong muốn thấy con khỏe mạnh, được đi học vui vẻ như các bạn cùng trang lứa.

"Các bạn của Trâm đứa đi học đại học, đứa đi làm, còn cháu nằm ở viện ngày này qua ngày khác. Tôi biết thấy bạn bè như vậy, Trâm buồn lắm, nhưng không dám nói ra để mẹ khỏi phiền lòng", chị Thảo kể.

Chạy chữa ở quê nhà tốn kém, nhưng tay chân của Trâm ngày một yếu, mất cảm giác. Do đó, chị Thảo quyết định bán nhà để trả phần nợ đã vay chữa bệnh cho con trước đó và đưa Trâm vào TPHCM khám tổng quát một lần nữa.

Qua thăm khám, bác sĩ thông báo tiểu não của Trâm đã bị teo, khiến cơ thể khó giữ thăng bằng, tay chân yếu, giao tiếp kém…

Theo bác sĩ, bệnh của Trâm không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng thuốc uống hằng ngày để giảm một phần triệu chứng, bên cạnh đó cần kết hợp với vật lý trị liệu, tập đi đứng để không làm bệnh trầm trọng hơn.

Làm ngày, làm đêm vẫn không đủ tiền cho con uống thuốc

Từ ngày bán nhà, vợ chồng chị Thảo cũng ly thân. Một mình chị dắt 3 con (một con gái lấy chồng) lên huyện miền núi Sông Hinh, cách quê 60km để sinh sống. Thấy cảnh nhà quá khó, nên cậu con trai giữa của chị Thảo cũng tạm nghỉ năm 2 đại học, đi nghĩa vụ quân sự.

Xa quê, chị Thảo phải làm lụng nhiều hơn để có tiền đóng trọ, tiền thuốc men cho Trâm và tiền ăn, học cho cậu con trai 8 tuổi. Trong khi đó, người mẹ nghèo lại không có công việc làm ổn định, không thể đi làm xa vì con gái mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Chị Thảo đang phụ quán ăn gần phòng trọ với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Thời gian làm việc từ sáng đến 23h.

"Nhận lương, tôi vội đóng 1,5 triệu đồng tiền nhà. Phần còn lại cũng cất để mua thuốc, đóng tiền học cho con nhưng nhiều lúc vẫn không đủ. Có đợt, vì túng thiếu, không mua kịp thuốc, cháu lên cơn co giật, phải đưa đi cấp cứu", chị Thảo kể.

Dẫu làm việc cật lực, nhưng với nguồn thu nhập ít ỏi, chị Thảo không tài nào xoay xở cho hàng trăm thứ phải chi tiêu, nuôi các con. Người mẹ nghèo mong ước có một khoản kinh phí cho con gái uống thuốc đều đặn, tham gia tập vật lý trị liệu giảm triệu chứng để ít nhất có thể tự chăm sóc bản thân.

"Dẫu có vất vả bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn ở bên và cùng con vượt qua khó khăn. Tôi chỉ mong một ngày, cháu có thể đi đứng được, tự chăm sóc cho bản thân mình", chị Thảo bộc bạch.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng xác nhận, chị Dương Thị Dạ Thảo và 2 con đang thuê trọ, tạm trú ở địa phương. Qua tìm hiểu của cán bộ xã, hoàn cảnh của 3 mẹ con rất khó khăn, một mình chị Thảo đi làm thuê ở quán ăn lo cho con gái bị bại liệt và cậu con trai 8 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch UBND phường 4, thành phố Tuy Hòa, cho biết gia đình chị Thảo trước đây có nhà và định cư lâu dài tại địa phương.

"Con gái đổ bệnh, chị Thảo vì cứu con mà bán nhà rồi rời Tuy Hòa lên Sông Hinh sinh sống. Trước đây, biết được những khó khăn của gia đình chị Thảo, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để hộ này thụ hưởng các chính sách an sinh của Nhà nước", bà Hương chia sẻ.

