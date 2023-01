Không có tiền trị bệnh cho 2 con, người mẹ ung thư xem nhẹ bệnh của mình

Người mẹ tội nghiệp lâm vào cảnh bi đát kể trên là chị Ngô Thị Nga, SN 1991 (trú ở thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Bước vào căn nhà nhỏ của chị Nga, một cảnh tưởng đập ngay trước mắt khiến cho chúng tôi thật khó cầm được lòng mình.

Căn nhà lạnh tanh, nhìn khắp một lượt không có chút không khí Tết nào cả. Trên chiếc giường gỗ kê ở giữa nhà, 2 đứa trẻ mặt mũi xanh tái vùi mình trong đống chăn chiếu nhàu nhĩ đang run lên cầm cập.

Luống cuống không biết phải làm thế nào để dỗ dành đứa con 20 tháng tuổi đang giãy giụa khóc thét trên tay mẹ, chị Nga chỉ còn biết ghì chặt đứa trẻ vào lòng trong 2 hàng nước mắt thi nhau rơi lã chã…

Nói với chúng tôi, giọng chị Nga lạc đi: "2 đứa lại sốt cao 2 ngày nay rồi, nhưng đã giáp Tết lại không có tiền nên em chưa đưa các cháu đi viện được. Em chỉ biết dán miếng hạ sốt cho chúng nó cầm cự mấy hôm nữa, xem bố cháu có lấy được tiền công làm thuê không. Thằng bé này thấy anh chị nó nằm rên lại càng quấy khóc, lòng dạ em giờ rối bời không biết phải làm thế nào…", không nói hết câu, người mẹ 3 con òa khóc.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Nga kể, năm 2014 thấy đứa con gái lớn Nguyễn Thùy Ngân (SN 2013) sốt cao liên tục mấy ngày không dứt, cơ thể ngày một còi cọc, xanh tái… 2 vợ chồng nghèo vay mượn được vài triệu đưa con xuống Hà Nội thăm khám. Khi bác sĩ cho biết con gái chị mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, phải chữa trị liên tục cả đời mới có hy vọng, trời đất như sụp đổ dưới chân người mẹ cả năm không ra khỏi lũy tre làng này.

Tiếp sau đó là những tháng ngày con bé Thùy Ngân phải bỏ dở việc học hành để nằm viện. Nhưng, bố mẹ nghèo cũng chỉ duy trì việc chữa trị đúng pháp đồ cho con được thời gian đầu, không có tiền nên việc đưa Thùy Ngân đến bệnh viện cứ thưa dần… Không được chữa trị đến nơi đến chốn nên bệnh tình của bé Thùy Ngân có dấu hiệu tăng nặng, thậm chí vài lần con bé ngất xỉu khi đang trên lớp học.

Một đứa con mang căn bệnh nan y đã khiến bố mẹ nghèo lao đao, không những vậy số phận nghiệt ngã không buông tha gia đình khốn khó này:

"Năm 2016 thằng bé Nguyễn Trọng Khánh, (SN 2015) đứa con thứ 2 của em cũng có những biểu hiện giống chị Ngân của nó. Linh cảm chẳng lành, em đưa con đến bệnh viện, khi bác sĩ cho biết kết quả em không còn hồn vía gì cả… Sao ông trời bắt tội các con em thế này!", người mẹ nghèo lại bật khóc nấc.

Những tưởng, những gì đã xảy ra là quá sức chịu đựng của họ, nhưng một lần nữa tai họa lại giáng xuống đầu người mẹ, đẩy gia đình này đến tận cùng của sự bất hạnh: Sau ngày sinh bé út Nguyễn Trọng Khôi, (SN 2020) không lâu thì chị Nga thấy cơ thể mệt mỏi, sốt dai dẳng, mất sữa…, khi bác sĩ cho biết chị mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp, thì người mẹ này sụp đổ hoàn toàn.

"Lúc biết tin mình mắc ung thư, em đã nghĩ quẩn muốn ôm con lao vào ô tô cho quên hết mọi thứ trên đời, nhưng rồi hình ảnh 2 đứa con bệnh tật nằm ở nhà chờ mẹ, đứa út còn đỏ hỏn, em lại nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận sống những ngày tiếp theo, mặc cho số phận…", chị Nga gạt nước mắt nói.

Kể từ ngày các con rồi đến mẹ mắc bệnh, cả nhà chỉ biết trông chờ vào đồng tiền làm thuê thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của người bố Nguyễn Đình Tiền.

Để 2 đứa con có thể 15 ngày được xuống bệnh viện truyền máu, người vợ 20 ngày một đợt điều trị ở Hà Nội, bao năm qua, anh Tiền phải thức dậy từ 4h sáng. Ngoài 2 sào đồi cằn cỗi, anh xin đi làm thuê mọi việc từ chặt củi, phun thuốc sâu, bốc vác, phụ xe…

9 năm qua, những nơi nào có thể vay mượn được tiền để cứu con thì vợ chồng chị Nga đã vay. Nợ thì chưa có trả, nên giờ anh chị không biết phải vay đâu được nữa. Gia đình đã lâm vào khánh kiệt, nên từ 6 tháng nay chị Nga không đến bệnh viện chữa trị, mà để mặc cho bệnh tật giày vò.

Người mẹ bệnh tật chấp nhận phó mặc cả mạng sống của mình để dành phần chữa trị các con. Nhưng ngay cả đơn thuốc của 2 đứa con dùng thêm ở nhà, chị cũng không có đủ tiền để mua. Dẫu biết như vậy sẽ nguy hiểm tới tính mạng 2 đứa trẻ, nhưng bố mẹ nghèo đã "lực bất tòng tâm".

Đưa ánh mắt buồn hướng ra ngoài sân, chị Nga nói, con ốm, nhà lại không còn tiền nên đến bó lá dong, bơ gạo nếp để gói bánh chưng chị cũng chưa mua được.

Nói về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Nga, anh Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng ban Công tác xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, ái ngại cho biết:

"Gia đình chị Nga là hộ nghèo nhiều năm, 2 cháu lại mắc bệnh nan y, phải chữa trị liên tục, cả đời, bản thân chị Nga cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng vì các con nên không điều trị. Chính quyền, Hội Chữ thập đỏ và bà con chúng tôi cũng thường xuyên quyên góp giúp đỡ, nhưng cũng không được là bao. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Nga, để chị và các cháu được tiếp tục chữa trị…".

