Đề nghị truy tố cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Vỏ Thị Mỷ Hạnh (SN 1997, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội Môi giới mại dâm.

Võ Thị Mỷ Hạnh khi còn là tiếp viên hàng không (Ảnh: Thuận Thiên).

Kết luận điều tra thể hiện, lúc 21h55 ngày 9/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 1 và Công an phường Bến Thành, quận 1, kiểm tra hành chính tại tầng 6, khách sạn A25, phát hiện 4 cặp đôi đang mua, bán dâm.

Cụ thể, cảnh sát phát hiện tại phòng 602, chị N.T.A. (SN 1992, tiếp viên hàng không hãng hàng không Bamboo Airways) đang thực hiện hành vi bán dâm; tại phòng 603, chị H.N.Q.T. (SN 1996, tiếp viên của hãng hàng không Vietjet) đang thực hiện hành vi bán dâm.

Ngoài ra, tại phòng 611, chị N.H.K.V. (SN 1995, từng được đào tạo tiếp viên hàng không Bamboo từ 2/2020 đến 3/2020) đang thực hiện hành vi mua bán dâm; tại phòng 605, chị L.T.T.N. (SN 1993, hotgirl, người mẫu ảnh) đang thực hiện hành vi bán dâm.

Lời khai các cô gái và tin nhắn điện thoại thể hiện Hạnh (cựu tiếp viên hãng Vietnam Airlines) là người môi giới cho họ mua, bán dâm. Trong đó, T.A. bán dâm giá 27 triệu đồng/lần, Hạnh hưởng 7 triệu; K.V. bán dâm giá 15 triệu đồng/lần, Hạnh hưởng 5 triệu; Q.T. bán dâm giá 17 triệu đồng/lần, Hạnh hưởng 7 triệu; T.N. bán dâm giá 15 triệu đồng/lần, Hạnh hưởng 5 triệu.

Trường hợp môi giới thành công, Mỷ Hạnh sẽ hưởng lợi tổng cộng 24 triệu đồng. Tuy nhiên, phi vụ này bị cảnh sát phanh phui nên Hạnh chưa kịp nhận được số tiền trên.

Vỏ Thị Mỷ Hạnh tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Cơ quan điều tra kết luận hành vi này của bị can Mỷ Hạnh là nghiêm trọng, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, vi phạm tại khoản 2, Điều 328 Bộ Luật hình sự, cần phải xử lý để phòng ngừa và giáo dục chung.

Đối với những người tham gia mua, bán dâm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính.