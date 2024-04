Con số khó tin: U23 Indonesia áp đảo toàn diện trước Hàn Quốc

LỊCH THI ĐẤU GIẢI U23 CHÂU Á 2024 21h00 ngày 25/4: U23 Qatar 2-4 U23 Nhật Bản (Tứ kết 1) 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Indonesia, Penalty 10-11 (Tứ kết 2) 21h00 ngày 26/4: U23 Uzbekistan - U23 Saudi Arabia (Tứ kết 3) 00h30 ngày 27/4: U23 Iraq - U23 Việt Nam (Tứ kết 4) 21h00 ngày 29/4: U23 Nhật Bản - Thắng Tứ kết 4 (Bán kết 1) 00h30 ngày 30/4: U23 Indonesia - Thắng Tứ kết 3 (Bán kết 2) 22h30 ngày 2/5: Thua Bán kết 1 - Thua Bán kết 2 (Tranh hạng Ba) 22h30 ngày 3/5: Thắng Bán kết 1 - Thắng Bán kết 2 (Chung kết)

Tạo địa chấn đánh bại Hàn Quốc, U23 Indonesia rất gần tấm vé dự Olympic

Trái với dự đoán, U23 Indonesia đã chơi một trận tuyệt hay và giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở loạt sút luân lưu trong trận tứ kết giải U23 châu Á vào đêm qua. Trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Shin Tae Yong thi đấu hơn người kể từ phút 69 khi Lee Young Joon bị truất quyền thi đấu.

U23 Indonesia xứng đáng giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC.

Điều đáng nói, U23 Indonesia đã thi đấu với đối thủ mạnh hơn nhiều trong tâm thế tự tin. Họ không phòng ngự co cụm, trái lại sẵn sàng dồn lên ăn miếng trả miếng với đối thủ. Dù không tận dụng lợi thế hơn người để giành chiến thắng trong 120 phút nhưng đội bóng xứ Vạn đảo đã thể hiện sự vượt trội so với U23 Hàn Quốc.

Theo thống kê của AFC, U23 Indonesia kiểm soát bóng 53% trong trận đấu này, cao hơn con số 47% của U23 Hàn Quốc. Có nhiều thời điểm, đoàn quân HLV Shin Tae Yong thi đấu như muốn "ăn tươi nuốt sống" trước "ông lớn" của bóng đá châu Á.

Đại diện Đông Nam Á tung ra tới 21 cú dứt điểm trong trận đấu này, nhiều gấp ba lần so với nhà vô địch U23 châu Á 2020 (8 cú dứt điểm). Trong đó, U23 Indonesia có 5 lần sút trúng đích, cao hơn con số 2 lần của đội bóng xứ Kim Chi.

Nếu các chân sút của U23 Indonesia như Marselino Ferdinan, Rafael Struick hay Ramadhan Sananta chính xác hơn, có lẽ họ đã giải quyết đối thủ ngay trong 90 phút chính thức.

Thống kê cho thấy U23 Indonesia áp đảo toàn diện trước U23 Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Số đường chuyền (539 vs 468) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác (81% vs 79%) của U23 Indonesia cũng vượt trội hoàn toàn so với U23 Hàn Quốc. Bên cạnh đó, U23 Indonesia cũng nhiều hơn cả đối thủ về số lần việt vị (4 vs 1).

Rõ ràng, những con số này cho thấy U23 Indonesia xứng đáng giành vé đi tiếp. Điều quan trọng, họ đã thể hiện tâm lý sẵn sàng đụng độ bất kỳ đối thủ nào. Đó không phải là điều đội bóng chiếu dưới nào cũng có thể làm được khi đối diện với các đội bóng hàng đầu châu lục. Nhiều tờ báo Indonesia khẳng định đội nhà có thể tiến xa nếu giữ vững tâm thế và tinh thần tốt như trận gặp U23 Hàn Quốc.

Sau khi đánh bại U23 Hàn Quốc, U23 Indonesia đứng trước cơ hội rất lớn giành tấm vé tham dự Olympic 2024. Ba đội đứng đầu giải U23 châu Á sẽ giành vé trực tiếp. Còn đội xếp thứ 4 thi đấu play-off với đại diện châu Phi là U23 Guinea.