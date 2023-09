"Không có tiền ghép tủy, con tôi sẽ chết!"

Theo đơn cầu cứu gửi về báo Dân trí, chúng tôi tìm đến nhà anh Trịnh Văn Linh (35 tuổi, thôn Cao Xá, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Con trai của anh Linh là cháu Trịnh Minh Quân (4 tuổi) mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh đang cần phẫu thuật ghép tủy để duy trì sự sống.

Trong căn nhà cấp bốn, anh Linh ngồi đờ đẫn sau giờ làm việc vất vả. Anh bảo, giá mệt nhọc mà có tiền cứu con thì còn chút sức lực nào anh cũng dốc hết.

"Tiền lương cả tháng cũng chỉ để lo chi phí sinh hoạt. Trong khi bác sĩ nói, cháu mắc bệnh hiếm, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, cháu chỉ có thể sống khi được ghép tủy. Chi phí cho một ca ghép tế bào gốc lên đến hơn 2 tỷ đồng. Số tiền đó quá lớn, tôi có làm cả đời cũng không đủ", người cha nghèo bất lực nói.

Anh Linh cho biết, Minh Quân là con thứ 2 của gia đình. Khi Quân được 3 ngày tuổi, rốn của bé bị sưng tấy, lở loét phải nhập viện. Hơn 1 tháng tuổi, gia đình phải chuyển cháu ra điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Năm 2020, mẫu máu của con trai anh Linh được gửi sang Hàn Quốc xét nghiệm. Kết quả xác định Minh Quân bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, bạch cầu không có chức năng diệt vi khuẩn, nhiễm trùng, hoại tử các bộ phận trong cơ thể.

"Khi nghe tin, vợ chồng tôi thực sự quá sốc, bàng hoàng, hai chân không đứng vững", anh Linh rầu rĩ.

Anh Linh kể, từ khi sinh ra đến nay, Minh Quân ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Thậm chí, 4 năm liên tục cháu phải đón tết ở bệnh viện. Nhiều lúc nhìn đứa con tội nghiệp, anh Linh đau đớn không nói nên lời.

"Nhiều khi nghe con bảo muốn được ngủ ở nhà, được đi học như các bạn hàng xóm mà tôi đau lắm. Số phận không may mắn đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi, không được như các bạn cùng trang lứa", anh Linh nghẹn ngào nói.

Theo anh Linh, kể từ khi con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Không đành nhìn con "đứt" mạch sống, vợ chồng trẻ bán hết mọi thứ trong nhà, vay nợ khắp nơi, số tiền nợ lên đến 200 triệu đồng.

Sau 4 năm sống cùng con ở viện, chị Bùi Thị Thanh mệt mỏi, tiều tụy. Để tiết kiệm chi tiêu, mỗi ngày chị đều đi xin cơm, cháo từ thiện, dành tiền mua thuốc, điều trị cho con.

"Gần đây bệnh của cháu nặng thêm. Nấm ăn vào dạ dày, thậm chí vào cả máu. Miệng bị lở loét, ăn uống khó khăn, nôn ói. Nhìn con cứ quằn quại với những cơn đau, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn con được phẫu thuật để cháu có cơ hội sống, nhưng ngặt nỗi gia đình quá nghèo, không còn tiền để phẫu thuật", chị Thanh đau buồn khi nhắc về đứa con tội nghiệp của mình.

Ông Thang Văn Nghĩa, trưởng thôn Cao Xá cho biết, gia cảnh của gia đình anh Linh rất khó khăn. Thời gian qua, bà con trong thôn cũng nhiều lần thăm hỏi, động viên, góp tiền hỗ trợ gia đình chữa bệnh cho Minh Quân.

"Mới đây, nghe bố cháu nói, cháu chỉ có thể sống khi được ghép tủy, chi phí ghép tủy lên đến 2 tỷ đồng. Với một gia đình làm nông ở một vùng quê nghèo thì lấy đâu ra tiền. Qua báo Dân trí, tôi mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, giúp đỡ, cứu lấy cháu", ông Nghĩa bày tỏ.

