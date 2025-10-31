Người mẹ khẩn cầu cứu con trai 10 tuổi mắc ung thư giữa cảnh sắp mất nhà

Sinh ra trong gia đình nghèo miền biển tỉnh Khánh Hòa, chị Lê Thị Can (SN 1991) sớm phải lăn lộn vào đời kiếm tiền mưu sinh. Những năm tháng làm công nhân tại TPHCM, chị bén duyên, kết hôn cùng anh Phạm Văn Mẫn rồi cả 2 về xã Đức Trọng, Lâm Đồng làm việc, xây dựng cuộc sống mới.

Chị Lê Thị Can bên con trai 10 tuổi bị bệnh ung thư hạch bạch cầu (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2015, cặp vợ chồng trẻ vỡ òa trong hạnh phúc khi cậu con trai đầu lòng là Phạm Đăng Khôi chào đời. Cũng thời gian này, vợ chồng chị Can tích góp, vay mượn tiền mua đất xây nhà, mở xưởng in ấn, kinh doanh dịch vụ quảng cáo, phát triển kinh tế. Năm 2022, vợ chồng chị tiếp tục đón nhận con trai thứ 2 chào đời.

Vậy nhưng, ngày tháng êm ấm, hạnh phúc chưa được bao lâu, chồng chị Can thay đổi tính cách, thường xuyên trút những bực dọc trong cuộc sống lên vợ và con nhỏ. Năm 2024, anh Phạm Văn Mẫn quyết dứt áo ra đi, để lại vợ và 2 con nhỏ cùng các khoản nợ phát sinh trong cuộc sống.

Người mẹ khẩn cầu cứu con trai 10 tuổi mắc ung thư (Video: Minh Hậu).

Cuối năm 2024, nỗi đau chồng theo người phụ nữ khác chưa nguôi, chị Can như gục ngã khi hay tin con trai đầu bị bệnh ung thư hạch bạch cầu. Cùng lúc, chị nhận thông báo từ ngân hàng về việc phát mại tài sản là căn nhà mà 2 vợ chồng thế chấp cho khoản vay trước đó.

“Tin dữ đến liên tục, tôi từng tìm đến cái chết, nhưng rồi lại phải sống để tiếp tục gánh chịu nỗi đau. Không biết, số phận tôi sẽ còn khổ sở đến mức nào nữa”, chị Can nghẹn ngào.

Chị Lê Thị Can bật khóc khi nói về hoàn cảnh éo le của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

Hiện nay, căn bệnh ung thư hạch bạch cầu của bé Phạm Đăng Khôi đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng. Để duy trì sự sống, bé Khôi thường xuyên phải nằm viện để được thực hiện phác đồ xạ trị.

“Con thấy mẹ buồn, khóc nhiều nên muốn hết bệnh để được về nhà. Con cũng nhớ em, nhớ các bạn trong lớp”, bé Phạm Đăng Khôi thổ lộ.

Hiện tại, do cuộc sống quá khó khăn nên chị gửi con trai út về quê nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng. Về phần mình, vì thường xuyên đưa con điều trị ung thư tại bệnh viện ở TPHCM nên chị Can không còn nhiều thời gian để làm việc, kiếm tiền mưu sinh.

Bé Phạm Đăng Khôi mang trong mình căn bệnh ung thư hạch bạch cầu, nguy hiểm tính mạng (Ảnh: Minh Hậu).

“Giờ ngân hàng lấy nhà, con trai đối diện cái chết, tôi sợ mình sẽ không còn gì để sống. Không ngờ, mẹ con tôi lại lâm hoàn cảnh này”, chị Lê Thị Can bật khóc thổ lộ.

Bà Nguyễn Thị Bạch Sương, Chi hội trưởng Chi hội Nhân đức, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng, xác nhận, bé Phạm Đăng Khôi hiện học lớp 4 nhưng phải nghỉ học để chữa bệnh.

Bà Sương nói: “Do không có tiền trả khoản vay trước đây nên căn nhà của chị Can bị ngân hàng phát mại. Hiện nay, đã quá thời hạn giao nhà nhưng mẹ con chị Can không có tiền thuê trọ nên được ngân hàng tạo điều kiện, tạm cho lưu trú. Cuộc sống mẹ con chị Can khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng”.