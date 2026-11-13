“Em muốn sống tiếp để nuôi con, thằng bé vẫn chưa được giọt sữa nào từ mẹ!”. Lời khẩn cầu nghẹn ngào trong nước mắt của chị Tòng Thị Bốn (SN 1999, dân tộc Thái, ở xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) đang điều trị tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), khiến chúng tôi không khỏi xót xa.

5 ngày sau khi sinh con, người mẹ đã phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh, sản phụ 27 tuổi bùi ngùi kể về gia cảnh khó khăn và biến cố sức khỏe bất ngờ ập đến khi chị vừa sinh con chưa được bao lâu.

Khi đang mang thai đứa con thứ 2 ở tuần thứ 36, chị Bốn thấy người mệt mỏi, xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ và được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. May mắn, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bé trai nặng 3kg chào đời khỏe mạnh. Thế nhưng, niềm vui đón thành viên mới của gia đình chưa được bao lâu thì sức khỏe người mẹ đột ngột chuyển biến xấu.

Ngày thứ 5 sau khi sinh con, chị Bốn mệt lả, không tự chủ được vệ sinh, gia đình vội vàng đưa chị trở lại bệnh viện. Tình trạng ngày một nặng hơn, chị Bốn được chuyển lên tuyến trên rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Nơi quê nhà, trên tay người anh 5 tuổi, đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi ngặt ngặt khóc vì khát sữa và thèm hơi ấm của mẹ (Ảnh: CTV).

Bố theo xe cấp cứu đưa mẹ đi bệnh viện, đứa trẻ 5 ngày tuổi đành phải gửi bà nội đang mang bệnh tim chăm sóc.

Anh Lý Văn Thanh (chồng chị Bốn) cho biết, gia đình anh thuộc hộ cận nghèo, bố anh mất sớm vì ung thư. Nhà chỉ có vài sào nương cằn cỗi, quanh năm làm lụng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Mong có thêm thu nhập nuôi con, phụng dưỡng mẹ già, vợ chồng anh xin làm công nhân thời vụ.

Thế nhưng, từ ngày vợ đổ bệnh, anh Thanh buộc phải nghỉ việc để túc trực chăm sóc chị tại bệnh viện. Nguồn thu nhập ít ỏi duy nhất không còn, đẩy gia đình vốn đã nghèo khó vào cảnh kiệt quệ.

Vốn khó khăn, chị Bốn bất ngờ lâm bệnh khiến gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Thanh kể, ngày đưa vợ đi cấp cứu, anh phải chạy vạy vay hàng xóm 10 triệu đồng làm lộ phí. Đến khi vợ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, trong túi anh đã chẳng còn một đồng. Nghe bác sĩ thông báo chi phí điều trị cho vợ lên tới hàng trăm triệu đồng, người chồng nghèo chết lặng. Không biết xoay xở đâu ra số tiền quá lớn ấy, vợ chồng anh chỉ biết ôm nhau bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Quốc Việt, Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Bệnh nhân Tòng Thị Bốn được chẩn đoán tổn thương thận cấp giai đoạn vô niệu, hội chứng huyết tán, tăng urê máu và tiền sản giật nặng”.

Người chồng chết lặng khi nghe thông báo chi phí chữa trị của vợ lên tới hàng trăm triệu đồng ngoài phạm vi Bảo hiểm y tế (Ảnh: Nguyễn Thuỳ Linh).

Theo bác sĩ Việt, chị Bốn đã được lọc máu, thay huyết tương và dùng thuốc ức chế miễn dịch. Chi phí thuốc dự kiến khoảng 350 triệu đồng cho 4 đợt điều trị. Khoản này nằm ngoài phạm vi chi trả của Bảo hiểm y tế.

Bác sĩ Việt cho biết, nếu việc điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch bị gián đoạn, tình trạng suy thận sẽ diễn biến nặng. Chị Bốn phải lọc máu chu kỳ, thậm chí có nguy cơ bị đe dọa tính mạng.

“Bệnh nhân mới 27 tuổi, 2 con còn nhỏ, cháu bé mới hơn 1 tháng tuổi. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp chị có cơ hội tiếp tục điều trị, hồi phục sức khỏe để trở về chăm sóc các con”, bác sĩ Việt bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Thuỳ Linh