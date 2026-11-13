Ngày 12/11, đại diện báo Dân trí và Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bích Hào, cùng nhà tài trợ tổ chức Lễ khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hợi, nhân vật trong bài viết “Mẹ khờ con dại lay lắt trong ngôi nhà khách muốn vào phải tháo cửa”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự lễ khởi công có ông Trần Linh, Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bích Hào, Công an xã và Ban chỉ huy Quân sự xã.

Bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1965, trú xóm Thanh Giang, xã Bích Hào) vốn khờ khạo. Bà sinh được 1 con gái, chẳng biết ai là bố. Buồn lòng hơn là cô con gái cũng ngờ nghệch như mẹ.

Hai mẹ con bà Hợi sống bằng những bữa đi xin ăn ở chợ Phuống và sự đùm bọc của anh em, làng xóm. Ngôi nhà mẹ con bà Hợi tá túc đã cũ nát, dột tứ bề. Dù thương em, thương cháu, nhưng tuổi cao, bà Nguyễn Thị Hoài (chị bà Hợi) cũng lực bất tòng tâm...

Lãnh đạo Đảng ủy, UBMTTQ Việt Nam xã Bích Hào chia sẻ niềm vui cùng bà Hợi (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bích Hào cho biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh mẹ con bà Hợi được đăng tải trên báo Dân trí, gia đình bà đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 53 triệu đồng thông qua Chương trình Nhân ái.

Thông qua vận động của Ủy ban MTTQ xã, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc Hà Nội hỗ trợ gia đình bà Hợi 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua tính toán, cân đối các nguồn, thống nhất với đại diện gia đình, địa phương sử dụng 130 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của độc giả báo Dân trí và nhà tài trợ để xây nhà. Phần còn lại sẽ sử dụng để hoàn thiện các công trình phụ trợ như mái che, sân, bếp...

Nhà sẽ được xây gạch taplo, lợp mái tôn lót xốp, rộng 30m2, gồm phòng khách kiêm phòng thờ và 1 phòng ngủ. Móng nhà bằng đá hộc, nền cao hơn mặt đường 50cm, đề phòng ngập khi mưa lũ.

“Mặc dù cuối năm thợ xây khan hiếm nhưng chúng tôi quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, chắc chắn Tết này mẹ con bà Hợi có nhà mới để ở”, ông Nguyễn Văn Ánh, Trưởng thôn Thanh Giang, khẳng định.

Bà Hoài phấn khởi khi em và cháu sắp có nhà kiên cố để ở (Ảnh: Hoàng Lam).

Có mặt tại lễ khởi công, Thiếu tá Hồ Xuân Công, Trưởng Công an xã Bích Hào, cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ cát, sỏi, đồng thời huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày công lao động trong quá trình xây nhà.

Lực lượng quân sự, dân quân xã Bích Hào cũng đăng ký hỗ trợ ngày công lao động, giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng để mẹ con bà Hợi sớm có nhà mới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Linh, Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào, ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của độc giả báo Dân trí và nhà tài trợ đối với gia đình bà Hợi.

Bí thư Đảng ủy xã Bích Hào đề nghị Ủy ban MTTQ xã phối hợp chặt chẽ cùng Ban công tác Mặt trận xóm Thanh Giang, các đơn vị trên địa bàn thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Căn nhà của bà Hợi được xây với kinh phí dự kiến 130 triệu đồng cùng sự chung tay, góp sức, hỗ trợ ngày công của các ban, ngành, đơn vị (Ảnh: Hoàng Lam).

Chứng kiến thời khắc lễ động thổ diễn ra, bà Nguyễn Thị Hoài không giấu được sự xúc động.

“Mơ ước bao năm của gia đình tôi sắp trở thành hiện thực. Mẹ con em Hợi sắp có chỗ ở kiên cố, không phải lo mưa bão, lạnh giá. Bố mẹ tôi cũng có nơi thờ tự chu đáo hơn trước”, bà Hoài tâm sự.

Từ mảnh đất bên dòng sông Lam này, 1 ngôi nhà mới sẽ được dựng lên, thay thế căn nhà cũ nát, xập xệ, thiếu an toàn trước kia. Ngôi nhà được xây đắp bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí và nhà tài trợ, đặc biệt sự chung tay đầy trách nhiệm, nghĩa tình của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn.