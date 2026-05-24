Khởi công nhà Nhân ái tặng gia đình bệnh nhân ung thư gan ở Vĩnh Long

Ngày 22/5, tại ấp Tân Vinh, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp cùng UBND xã Tân Quới đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình anh Phạm Công Sánh (47 tuổi).

Anh Sánh là nhân vật trong bài viết "Chồng ung thư gan, hai con nguy cơ nghỉ học, vợ nghèo cầu cứu" được đăng tải trên báo Dân trí vào ngày 24/4. Sau khi bài viết được đăng, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 131.070.638 đồng.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Đinh Văn Lạc, Chủ tịch UBND xã Tân Quới; ông Lý Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Quới cùng gia đình anh Sánh.

Phóng viên Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ để anh Sánh cất nhà trước sự chứng kiến của ông Đinh Văn Lạc, Chủ tịch UBND xã Tân Quới (Ảnh: Nguyễn Minh).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Lạc, Chủ tịch UBND xã Tân Quới, nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình nhà Nhân ái do báo Dân trí thực hiện, đặc biệt đối với gia đình anh Sánh.

Ông Lạc cho biết, gia đình anh Sánh không chỉ đối mặt với khó khăn do bệnh tật mà còn sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

"Hôm nay, gia đình được bạn đọc Dân trí ủng hộ xây dựng được ngôi nhà kiên cố, tử tế, đó là niềm vui rất lớn của cả nhà anh Sánh. Địa phương cũng vui vì thêm 1 hộ dân có được nơi an cư lạc nghiệp. Trong quá trình xây nhà, nếu có thiếu hụt khó khăn ở đâu, xã sẽ vận động để không ảnh hưởng tiến độ", ông Lạc chia sẻ.

Ông Đinh Văn Lạc, Chủ tịch UBND xã Tân Quới phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Nguyễn Minh).

Trong niềm xúc động, anh Sánh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm. Anh chia sẻ: "Sáng nay đông họ hàng, xóm giềng đến phụ dỡ nhà, dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị lễ khởi công cất nhà ai nấy đều mừng cho cả nhà tôi vì sắp có nhà mới.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn được báo Dân trí kêu gọi, mong ước về ngôi nhà mới đã sắp thành sự thật. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng mọi người đã yêu thương, quan tâm cả nhà chúng tôi".

Ngôi nhà mới của gia đình anh Sánh dự kiến có kích thước 5x12m, với tổng kinh phí xây dựng hơn 150 triệu đồng. Phần nền nhà sẽ được tận dụng từ nền cũ, tuy nhiên ngôi nhà cũ bằng gỗ đã mục nát nên không thể tái sử dụng. Do nhà thầu là họ hàng, phần kinh phí thiếu hụt sẽ được nợ lại.

Đại diện báo Dân trí, chính quyền địa phương cùng anh Sánh thực hiện nghi thức khởi công (Ảnh: Nguyễn Minh).

Hơn nửa năm qua, cuộc sống của gia đình anh Sánh đã hoàn toàn đảo lộn kể từ khi anh phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Từ trụ cột gia đình, anh Sánh giờ đây phải vật lộn với những đợt hóa trị đau đớn, sức khỏe suy kiệt.

Vợ chồng anh Sánh đều là nông dân, phải nuôi mẹ già, cha tai biến và 2 con đang tuổi ăn học. Bao nhiêu năm làm lụng, tích góp đều dành lo cho người thân, hiện tại anh Sánh còn mang thêm căn bệnh hiểm nghèo, khiến ước mơ về một ngôi nhà mới trở nên xa vời.

Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình anh Sánh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong căn nhà cấp bốn bằng gỗ đã xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà sụt lún, vách lá rách bươm, anh Sánh cùng vợ là chị Đường Thanh Tuyền (41 tuổi), 2 con và người mẹ già 70 tuổi đang nương náu. Chị Tuyền cho biết, nhờ có tiền bạn đọc ủng hộ, thời gian qua chồng chị có tiền điều trị cùng với đó anh Sánh có uống thêm thuốc nam nên sức khỏe được cải thiện phần nào.