Ngày 12/11, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk), cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm qua nước lũ bắt đầu dâng cao gây ngập cục bộ tại 7/13 thôn ở địa phương. Mức ngập 0,5-2m, tùy khu vực.

Xã Tuy An Bắc cũng là địa phương hồi tháng 7 được bạn đọc báo Dân trí tặng 30 nhà phao đến những hộ dân khó khăn, thường xuyên gặp phải cảnh lũ lụt.

Người dân xã Tuy An Bắc đưa tài sản lên nhà phao do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để tránh ngập lụt (Ảnh: Xuân Quang).

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc cho biết, các nhà phao được báo Dân trí xây dựng trước đó đã phát huy hiệu quả rất ổn định, giúp người dân vùng trũng thấp an tâm trú tránh.

Bà Huỳnh Thị Lệ, trú thôn Mỹ Long, một trong những hộ dân được hỗ trợ nhà phao tại xã Tuy An Bắc cho biết, khi nhận được thông tin nước lũ có thể dâng cao gây ngập, gia đình bà đã chủ động di chuyển nhiều tài sản như tivi, tủ lạnh, bếp ga, đồ điện tử, cùng lương thực, thực phẩm lên nhà phao để cất giữ.

“Mấy hôm trước, nghe thông tin có mưa lớn, tôi và các thành viên trong gia đình đã đưa tài sản lên nhà phao để tránh nước lụt gây hư hỏng. Đêm qua, khi nước dâng, cả nhà lên nhà phao trú tránh. Tôi thấy công trình này mang lại nhiều lợi ích thiết thực”, bà Lệ nói.

Nhà phao nổi lên khi nước lũ dâng, giúp người dân xã Tuy An Bắc bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng (Ảnh: Xuân Quang).

Tương tự, ngay khi nắm được thông tin mưa lũ, ông Nguyễn Phú (77 tuổi, trú thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc) đã chủ động đưa đồ đạc, lương thực và các vật dụng thiết yếu lên nhà phao để phòng tránh ngập lụt. Đến nay, dù nước lũ đã dâng cao 2m, vợ chồng ông vẫn được đảm bảo an toàn trong căn nhà đặc biệt này.

“May mắn có nhà phao nên năm nay, dù mưa lũ lớn, gia đình tôi cũng yên tâm hơn”, ông Phú chia sẻ.

Tại xã Đồng Xuân, 20 hộ dân cũng được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ 20 nhà phao chống lũ.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Chánh Văn phòng UBND xã Đồng Xuân cho biết, hiện nước lũ mới gây chia cắt một số tuyến đường liên thôn, chưa gây ngập nhà ở của các hộ dân được thụ hưởng chương trình nhà phao.

Người dân Đắk Lắk đưa tài sản lên nhà phao để bảo quản, tránh hư hỏng do ngập lụt (Ảnh: Dương Trần).

“Khi nghe tin có mưa lớn, nguy cơ gây ngập, nhiều hộ dân tại xã đã chủ động di dời tài sản lên nhà phao để tránh bị hư hỏng”, ông Hoàng cho hay.

Dự án xây dựng 50 nhà phao chống lũ có tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ 1,75 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân đối ứng.

Sau hơn 2 tháng thi công, đến ngày 26/7, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và được bàn giao đến 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt trong mùa mưa lũ.

Đây không chỉ là công trình ứng phó thiên tai, những căn nhà này còn trở thành "phao cứu sinh", giúp người dân vùng trũng bảo vệ tính mạng, tài sản và an tâm hơn mỗi khi nước lũ dâng cao.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí và đại biểu tham quan nhà phao chống lũ đã khánh thành ở xã Đồng Xuân (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại lễ khánh thành 50 nhà phao, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc đã dành cho nhân dân Đắk Lắk những tình cảm rất thiết thực, nghĩa tình.

"Với bà con nơi đây, 50 căn nhà phao được bàn giao hôm nay không đơn thuần là 50 công trình dân sinh. Đó còn là 50 điểm tựa an toàn để người dân bảo vệ tính mạng, gìn giữ tài sản khi nước lũ dâng cao. Quan trọng hơn, những căn nhà phao này sẽ giúp bà con bước vào mỗi mùa mưa bão với tâm thế chủ động và an tâm hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ tại lễ khánh thành.