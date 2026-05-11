Bé gái 10 tuổi: “Nhà mình gần sập rồi, bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa”

Khối u lớn ở mặt con gái, nỗi lo chồng chất của bố mẹ nghèo

Ở Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Phú Xuân, Đắk Lắk), cô bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu (10 tuổi, học sinh lớp 4A) trở nên khác biệt với tất cả bạn bè đồng trang lứa, bởi em mang khối u khổng lồ giữa mặt.

Khối u phát triển mỗi ngày một lớn đã kéo sụp một bên mắt khiến thị lực của Châu giảm sút, nay chỉ một bên có thể nhìn được. Thương học trò, cô giáo đã sắp xếp cho Châu được ngồi bàn đầu để dễ nhìn thấy chữ trên bảng.

Khối u ở khuôn mặt em Châu ngày một lớn (Ảnh: Thúy Diễm).

Hàng ngày, anh Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi, bố bé Châu) đều đặn chở con vượt hơn 4km trên con đường hẹp, ngoằn ngoèo, đầy sỏi đá để đến trường. Con đường gập ghềnh ấy đã quá quen thuộc với anh, như chính những khó khăn, chông chênh mà cả gia đình đang gặp phải suốt thời gian qua.

Anh Tuấn kể, vợ chồng anh kết hôn 11 năm trước, được bố mẹ cho ở tạm trong căn nhà gỗ cũ kỹ, nằm sâu trong khu rẫy cà phê. Vợ chồng có với nhau 3 người con, nhưng con gái đầu lại kém may mắn nhất khi mắc phải căn bệnh quái ác.

Khi Châu 3 tuổi, anh nhận thấy má trái của con bị sưng lên. Nghĩ rằng bé bị quai bị hay bệnh lý nhẹ, vợ chồng đã dẫn đi thăm khám sơ bộ rồi lấy thuốc. Tuy nhiên, khối u không giảm mà ngày càng to và cứng hơn.

Vợ chồng anh Tuấn làm thuê khắp nơi với hy vọng có tiền đưa con đi chữa bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Đưa con đến bệnh viện khám, vợ chồng anh Tuấn lặng người khi bác sĩ chẩn đoán con gái mắc bệnh u xơ thần kinh gây dị dạng khuôn mặt. Đây là một căn bệnh rất khó chữa và tốn kém. Kể từ đó, hành trình chạy chữa cho bé Châu bắt đầu, kéo theo những tháng ngày khó khăn của đôi vợ chồng nghèo.

Gia đình chỉ có vài sào cà phê cằn cỗi, thu nhập chẳng đáng là bao. Để có tiền đưa con đi bệnh viện, vợ chồng anh Tuấn làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, chỉ mong góp nhặt từng đồng nuôi hy vọng chữa bệnh cho con.

Bé Châu nay chỉ còn nhìn được một bên, do khối u đã kéo sụp một mắt (Ảnh: Thúy Diễm).

Mỗi lần đưa con đi khám, chi phí khoảng 20 triệu đồng. Mỗi năm, gia đình anh Tuấn phải đi khám bệnh cho con gái ít nhất 3 lần. Riêng năm 2025, chi phí để thông dây thần kinh vùng mặt của bé Châu đã lên tới 90 triệu đồng.

"Bác sĩ có trao đổi rằng chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới của cháu hơn 500 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Nghĩ đến con còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vợ chồng tôi rất xót", anh Tuấn nói.

Sự hiểu chuyện đầy xót xa của cô bé 10 tuổi

Lo lắng việc chạy chữa cho con, vợ chồng anh Tuấn chưa bao giờ dám mơ đến việc sửa sang lại căn nhà gỗ đã mục nát theo năm tháng. Mái dột, vách nghiêng chực đổ, cột nhà mối mọt ăn mòn... Với gia đình, không gì quan trọng hơn hy vọng chữa lành bệnh cho con.

Căn nhà gỗ đã xiêu vẹo nhưng gia đình anh Tuấn không dám sửa sang mà dành tiền chữa trị cho con gái kém may mắn (Ảnh: Thúy Diễm).

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bé Châu chưa một lần than phiền về nỗi đau của mình. Em không ít lần nài nỉ bố mẹ dừng việc chữa trị: "Nhà mình gần sập rồi, bố mẹ đừng chữa bệnh cho con nữa… dành tiền sửa nhà để các em ở cho an toàn".

Cô bé nói rằng không buồn, không sợ, có thể chịu đựng được tất cả. Những lời nói ấy là sự hiểu chuyện đến đau lòng, thốt ra từ một đứa trẻ 10 tuổi khiến tim của người lớn thắt lại.

Bé Châu nhiều lần xin bố mẹ đừng đưa mình đi chữa bệnh mà để tiền sửa lại nhà (Ảnh: Thúy Diễm).

"Giờ Châu còn nhỏ, con chưa hiểu hết sự thiệt thòi của bản thân. Khi con lớn, con sẽ biết rằng mình kém may mắn và phải khổ sở nhường nào nếu phải sống chung với khối u khổng lồ trên khuôn mặt suốt đời", chị Nguyễn Thị Bích Liễu (39 tuổi, mẹ bé Châu) xót xa.

Cô Lâm Thị Cúc, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, cho biết, Châu là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và được thầy cô, bạn bè ở trường yêu quý.

"Thấy khối u lớn mỗi ngày trên mặt của em, nhà trường rất lo lắng và thương em. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng thơm thảo, hỗ trợ em được phẫu thuật, giúp em có tương lai tốt đẹp hơn", cô giáo Cúc mong mỏi.