Niềm vui của người mẹ nghèo bại liệt mắc ung thư

Ngày 11/11, báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Ủy ban MTTQ phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) trao tổng số tiền gần 150 triệu đồng tới 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới.

Gia đình bà Lăng đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ bà Nguyễn Thị Lăng (59 tuổi, ngụ khu phố Cầu Muống) số tiền 66.121.680 đồng. Bà Lăng là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo bại liệt, "ruột để ngoài da" chờ chết vì không muốn làm khổ con", đăng ngày 14/10.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lăng trân trọng cảm ơn tấm lòng bạn đọc, chính quyền địa phương đã quan tâm, yêu thương và sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để bà chống chọi với căn bệnh ung thư.

"Tôi mới sử dụng hơn 10 triệu đồng để đi hóa trị, không dám tiêu xài phung phí vì biết đây là tấm lòng quý giá của các nhà hảo tâm. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất gửi đến mọi người", bà Lăng xúc động nói.

Bà Lăng đã cắt bỏ hậu môn vì căn bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn 1 tháng qua, bà Lăng đã 6 lần đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM cơ sở 2 để điều trị bệnh ung thư đại tràng. Mỗi lần tái khám bà đi cùng con rể. Do hoàn cảnh khó khăn nên mỗi lần vào bệnh viện hóa trị bà phải đi thật sớm, khi xong toa thuốc thì vội vã bắt xe khách về nhà chứ không dám lưu trú lại vì sẽ phát sinh chi phí.

So với lần phóng viên đến thăm, xác minh hoàn cảnh, đợt này sức khỏe bà Lăng đã tốt hơn, gương mặt rạng rỡ vì có tiền chữa bệnh. Người phụ nữ vô cùng mừng rỡ vì có tiền bạn đọc giúp đỡ, con cái của bà cũng đỡ được gánh nặng.

Như Dân trí đã đưa tin, gần 1 năm nay, bà Lăng bị ung thư đại tràng. Di chứng của sốt bại liệt khiến bà bị tật nguyền đôi chân, đi lại khó khăn.

Để duy trì sự sống, bà Lăng đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ đại tràng và làm hậu môn nhân tạo, tiếp đó là hóa trị.

"Mỗi toa thuốc hóa trị tốn ít nhất 10 triệu đồng, một số tiền quá lớn đối với gia đình. Tất cả chi phí thuốc men, viện phí,... đều do vợ chồng con gái chu cấp. Anh em họ hàng cũng nghèo khó", bà Lăng nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Lăng có 1 con gái, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Trong thời gian bà phát bệnh đến nay, anh Phan Chấn Hưng (27 tuổi, con rể) là người túc trực đưa đi thăm khám. Vì khó khăn, 2 mẹ con thường xin cơm từ thiện để tiết kiệm chi phí.

Anh Hưng quanh năm gắn bó với nghề làm mướn, đánh bắt thủy sản. Thu nhập của anh phụ thuộc vào con nước và loại cá, có khi lên đến cả triệu đồng/ngày vào mùa cá lớn, nhưng cũng có lúc rất bấp bênh.

Nữ sinh mồ côi không còn lo dang dở chuyện học hành

Trường hợp thứ hai được bạn đọc Dân trí giúp đỡ là gia đình em Đặng Hoàng Mai (13 tuổi, ngụ khóm Cầu Muống), nhân vật trong bài viết "Mẹ mất vì ung thư, cha tai nạn qua đời, thanh niên 23 tuổi gánh cả gia đình", đăng ngày 20/10.

Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 82.147.969 đồng tới gia đình Mai.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện địa phương trao số tiền giúp đỡ em Mai và gia đình (Ảnh: Nguyễn Minh).

Mai đang học lớp 8. Cha mẹ mất sớm, cô bé thiếu thốn tình thương. Người thân còn lại của cô bé là anh trai Đặng Văn Trong (23 tuổi).

Anh Trong đã lập gia đình và có con gái mới 3 tuổi. Vợ bận nuôi con nhỏ, tạm thời chưa đi làm được, anh là trụ cột chính trong gia đình.

Trong nghỉ học sớm, thời điểm cha còn sống, anh cùng cha lên TPHCM bươn chải, làm việc ở xưởng gỗ. Hiện tại, anh vẫn tiếp tục công việc ở đây, nhưng dự định hết năm nay anh sẽ về quê sinh sống để tiện chăm sóc vợ con và em gái.

Cha mẹ của Mai lần lượt qua đời vì bệnh tật, tai nạn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trong cho biết, nhờ số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh có tiền lo các khoản chi phí cho em gái trong đầu năm học. Anh vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của bạn đọc, chính quyền địa phương.

"Tôi không dám chi tiêu nhiều, vì biết đây là số tiền lo cho em gái học hành. Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi đã nghỉ học sớm, mong muốn của tôi là được thấy em gái học hành đến nơi đến chốn để tương lai của em tươi sáng hơn", anh Trong cho hay.