Còn thiếu kinh phí xây nhà, hai bà lão mong bạn đọc tiếp sức

Chiều 9/11, đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm, trao biển biểu trưng số tiền 92.622.796 đồng do bạn đọc ủng hộ bà Lê Thị Tuấn (78 tuổi) và Lê Thị Bốn (64 tuổi) tại thôn Quần Tín, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bà Bốn và bà Tuấn thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, tính đến tuần 5 tháng 10.

Bà Tuấn và bà Bốn đón nhận biển biểu trưng số tiền 92.622.796 đồng đến từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Hạnh Linh).

Bên cạnh đó, bà Tuấn và Bốn còn nhận được 31.450.000 đồng từ sự quyên góp của bà con nhân dân thôn Quần Tín và con em địa phương làm việc xa quê. Như vậy, tính đến thời điểm này, 2 bà đã nhận được tổng số tiền 124.072.796 đồng.

Bà Lê Thị Tuấn và Lê Thị Bốn là nhân vật trong bài viết “Lời thỉnh cầu của bà lão mù bên em dâu bệnh tật nơi mái nhà xập xệ”. Dù là chị chồng - em dâu nhưng 2 bà coi nhau như ruột thịt.

Bà Tuấn một mắt chỉ nhìn thấy lờ mờ, mắt kia mù hẳn. Bà Bốn mắc bệnh tiểu đường, viêm khớp nặng, đi lại khó khăn. Hai bà nhiều năm nay sống trong ngôi nhà xập xệ, xuống cấp.

Cuộc sống vốn đã chật vật, việc có được một mái ấm kiên cố là ước mơ xa vời đối với 2 người phụ nữ bất hạnh. Tuổi già, sức yếu lại không có con để nương tựa, 2 bà đã gửi niềm tin, hy vọng qua bạn đọc báo Dân trí.

Đón nhận món quà ý nghĩa từ bạn đọc, bà Tuấn gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ 2 chị em bà lúc tuổi già, sức yếu, khó khăn.

Đại diện chính quyền xã Thọ Ngọc và ban lãnh đạo thôn Quần Tín trao số tiền hơn 31 triệu đồng đến bà Tuấn và bà Bốn (Ảnh: Hạnh Linh).

“Có được số tiền này, chúng tôi mừng lắm! Hai chị em tuổi đã cao, bệnh tật, không còn sức lao động, cũng chẳng có con cái để nương tựa.

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm để sớm có được mái nhà vững chãi, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão. Đó là ước nguyện lớn nhất của chúng tôi”, bà Tuấn bày tỏ.

Bà Lê Thị Tâm đại diện gia đình cho biết, sau khi câu chuyện của 2 bà được đăng tải, anh em trong dòng tộc cũng đang quyên góp và sắp xếp công việc nhằm giúp 2 bà xây căn nhà mới.

“Gia đình xin ghi nhớ và trân trọng từng tấm lòng. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, sớm dựng cho 2 cụ một mái nhà vững chãi để không còn phải lo lắng mỗi khi mưa nắng”, bà Tâm chia sẻ.

Theo tính toán của địa phương và gia đình, kinh phí để có thể xây dựng lại căn nhà mới cho 2 bà cần khoảng 250 triệu đồng.

Báo Dân trí tạo nhịp cầu nhân ái, lan tỏa nghĩa tình cộng đồng

Bà Lê Thị Thịnh, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Quần Tín, cho biết sau khi hoàn cảnh của bà Lê Thị Tuấn và bà Lê Thị Bốn được báo Dân trí phản ánh, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Ngọc đã thống nhất để ban lãnh đạo thôn phát động phong trào quyên góp, ủng hộ 2 bà.

Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong thôn và những người con quê hương đang sinh sống, học tập, làm việc xa nhà. Từ sự chung tay ấy, hơn 31 triệu đồng đã được quyên góp, gửi đến 2 bà.

“Mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần giúp 2 người phụ nữ tuổi xế chiều vơi bớt khó khăn, có thêm hy vọng về một mái ấm vững chãi”, bà Thịnh nói.

Bà Tuấn (áo tím) một bên mắt bị mù, một bên chỉ thấy lờ mờ và bà Bốn mắc nhiều bệnh tuổi già đang nương tựa vào nhau (Ảnh: Hạnh Linh).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lê Hữu Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc, gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, bà con nhân dân và những người con xa quê đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh éo le của bà Tuấn và bà Bốn.

Theo ông Hùng, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, cân đối nguồn hỗ trợ nhà ở để tạo điều kiện xây dựng nhà mới cho 2 bà.

“Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để 2 bà có thêm kinh phí xây dựng căn nhà kiên cố. Sự chung tay của mọi người sẽ là điểm tựa giúp 2 bà an tâm hơn trong những năm tháng tuổi già”, ông Hùng chia sẻ.