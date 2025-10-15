Hơn 326 triệu đồng tiếp sức người mẹ từng bất lực nhìn chồng con nguy kịch (Video: Hương Hồng).

“Giờ chồng tôi đã được về nhà, con trai cũng qua cơn nguy kịch. Nếu không có các y, bác sĩ và những tấm lòng nhân ái, có lẽ gia đình tôi chẳng thể cầm cự nổi đến giờ…”, bà Trần Thị Vững (SN 1971, trú tại tỉnh Bắc Ninh) nghẹn ngào chia sẻ trong giây phút đón nhận biển biểu trưng số tiền 226.644.091 đồng bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.

Số tiền trên là tình cảm của hàng ngàn bạn đọc Dân trí gửi tới Chương trình Nhân ái, nhằm sẻ chia với hoàn cảnh người mẹ từng bất lực nhìn chồng con cùng lúc nằm viện vì bỏng điện và tai nạn giao thông. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của bà Vững.

Ngày 15/10, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phóng viên Dân trí cùng bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 226.644.091 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới bà Trần Thị Vững (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, tại bệnh viện, ở quê nhà và qua số tài khoản cá nhân, bà Vững còn được các nhà hảo tâm ủng hộ hơn 100 triệu đồng, nâng tổng số tiền gia đình được giúp đỡ lên hơn 326 triệu đồng.

Trước đó, hoàn cảnh của bà Trần Thị Vững được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Đau xé lòng cảnh người mẹ bất lực nhìn chồng con nguy kịch trong bệnh viện”.

Ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1971, chồng bà Vững) bị điện giật bỏng nặng khi đang làm ruộng; con trai lớn Nguyễn Trọng Tùng (SN 1994) bị tai nạn lao động đứt gân chân; con út Nguyễn Trọng Hùng (SN 2008) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nghiêm trọng, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hôn mê, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc.

Cả 3 trụ cột gia đình cùng lúc nằm viện, không ai có Bảo hiểm y tế, khiến người phụ nữ nghèo như kiệt sức giữa vòng xoáy nợ nần. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng trăm lời động viên, chia sẻ và những khoản tiền hỗ trợ đã được gửi tới, tiếp thêm sức mạnh để bà Vững đứng dậy giữa đau thương.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, cùng sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, Hùng đã được chuyển về tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: CTV).

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, cùng sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, ông Sơn đã được xuất viện về nhà sau thời gian dài điều trị bỏng.

Em Hùng đã được chuyển về tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng, sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Hùng đã có thể tự nhai, nuốt và tiếp xúc, giao tiếp với người thân.

Chồng và con trai dần hồi phục, bà Vững xúc động chia sẻ: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai tiếng biết ơn. Nhờ bệnh viện, báo Dân trí, những tấm lòng nhân ái, bà con cô bác và chính quyền địa phương, gia đình tôi mới vượt qua được biến cố. Tôi sẽ ghi nhớ mãi ân tình này để dạy con, cháu biết sống tốt, có lòng nhân hậu như các cô, bác, anh, chị đã dành cho chúng tôi”.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gửi lời cảm ơn: “Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí dành cho các bệnh nhân khó khăn.

Sự đồng hành của quý báo và các tấm lòng hảo tâm đã giúp rất nhiều người bệnh có cơ hội được cứu chữa và trở về với gia đình”.