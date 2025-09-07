Mẹ đơn thân bệnh tật và 2 con nhỏ lay lắt trong căn nhà chỉ hơn 10m2

Bên con đường đất gập ghềnh, chật hẹp, căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Kim Hương (32 tuổi, thôn Chí Thán, xã Đức Bình) và 2 con thơ hiện ra giữa vùng quê nghèo. Ngôi nhà tạm bợ, tường gạch chưa trát vữa, là nơi trú ngụ của một gia đình đang vật lộn với bệnh tật và nghèo khó.

Trước sân, 2 cô con gái của chị Hương, bé lớn 9 tuổi và bé nhỏ 5 tuổi, chơi đùa trên nền đất cát lấm lem. Bé út nhanh nhảu chào khách, trong khi chị gái chỉ cười ngây ngô, một nụ cười ẩn chứa nhiều nỗi niềm.

Người mẹ động kinh đơn thân nuôi 2 con thơ (Video: Trung Thi).

Bà Trịnh Thị Diệu Hương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Chí Thán, chia sẻ: “Chị Lê Thị Kim Hương có 2 con gái, bé lớn khuyết tật trí tuệ nên dù 9 tuổi vẫn ngây ngô như trẻ lên 5.

Bản thân chị Hương mắc bệnh động kinh, từng bị tai biến nhẹ nhưng vẫn cố gắng làm lụng nuôi con. Một phụ nữ khỏe mạnh nuôi 2 con đã vất vả, huống chi chị Hương bệnh tật, nên ai trong thôn cũng thương cảm”.

Căn nhà nhỏ của chị Hương và 2 con thơ (Ảnh: Trung Thi).

Với khuôn mặt gầy gò, hốc hác, chị Hương kể về tuổi thơ thiếu vắng tình cha, gia cảnh khó khăn khiến chị không được học hành đến nơi đến chốn. Khi trưởng thành, chị vào TPHCM làm công nhân rồi quen và sống chung với một người đàn ông ở miền Tây, sinh được 2 con gái. Tuy nhiên, con gái đầu lòng của chị ngày càng bộc lộ dấu hiệu bất thường về trí tuệ.

Nhận thấy tình hình sức khỏe của con và bản thân, chị Hương quyết định đưa 2 con về quê sinh sống. Mẹ ruột đã cho chị một khoảnh đất nhỏ phía sau vườn để dựng chòi tạm. Bà con lối xóm và anh em đã gom góp hơn 20 triệu đồng, giúp chị xây căn nhà hơn 10m2 để có chỗ tá túc.

Cuối năm 2021, do khoảng cách địa lý và sự thờ ơ của người chồng, chị Hương quyết định ly hôn, một mình nuôi 2 con nhỏ ở Đắk Lắk.

Các con của chị Hương, lớn 9 tuổi, nhỏ 5 tuổi (Ảnh: Trung Thi).

Mặc dù mắc bệnh động kinh với những cơn co giật bất ngờ, chị Hương vẫn cố gắng làm các công việc chân tay nặng nhọc như chặt mía, nhổ mì, phát cỏ để kiếm tiền nuôi con. Mỗi ngày lao động vất vả, chị kiếm được từ 100.000 đến 200.000 đồng.

“Dù biết tôi chân tay yếu, nhiều anh chị vẫn thương tình nhận vào làm. Có những hôm nắng nóng, người mệt rã rời nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm cho xong, vì chỉ có lao động thì bữa cơm của 2 con mới có thêm chút cá, chút thịt”, chị Hương tâm sự.

Cuối năm 2024, do làm việc quá sức và một mình chăm con, chị Hương bị tai biến nhẹ. May mắn được điều trị kịp thời, nhưng sức khỏe của chị ngày càng suy giảm.

Bệnh tật hành hạ khiến cơ thể chị Hương ốm yếu, gầy gò (Ảnh: Trung Thi).

Hiện tại, căn nhà nhỏ của 3 mẹ con đã xuống cấp nghiêm trọng, mùa nắng nóng hầm hập, mùa mưa dột khắp nơi. “Mỗi lần mưa to, gió lớn, tôi chỉ biết ôm 2 con thơ vào lòng, cầu mong mái nhà không sập xuống”, chị kể.

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình, xác nhận gia đình chị Lê Thị Kim Hương thuộc hộ nghèo của địa phương. Cả chị Hương và con gái lớn đều thuộc diện khuyết tật nặng, nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, do không có đất thổ cư, chị Hương chưa thể tham gia chương trình xóa nhà tạm.

“Chị Hương đơn thân, mang bệnh tật nhưng vẫn gắng gượng nuôi 2 con nhỏ, trong đó có một cháu khuyết tật nên cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả. Mong bạn đọc Dân trí quan tâm, giúp đỡ 3 mẹ con chị”, ông Hoài kêu gọi.