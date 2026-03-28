Bác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch tính mạng

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp bé sơ sinh nguy kịch sau ca sinh tại nhà (Video: Thùy Hương).

Con đầu mất sau 1 tháng, con thứ 2 nguy kịch

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, tiếng khóc yếu ớt của một bé sơ sinh khiến nhiều người nghẹn lòng. Đó là cháu Pờ Thanh Hùng (sinh ngày 6/3/2026), đang phải giành giật sự sống từng giờ trong lồng ấp.

Theo hồ sơ bệnh án, khi nhập viện, cháu Hùng trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chẩn đoán: suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, gãy 1/3 giữa xương đòn trái, theo dõi uốn ván rốn.

Bé Pờ Thanh Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (Ảnh: Tùng Dương).

Đứng ngoài phòng bệnh, chị Pờ Lò Xô (SN 2008, mẹ bé Hùng) lặng lẽ dõi theo con qua lớp kính, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng. Cuối hành lang, anh Vàng Xé Đư (SN 2004, bố bé Hùng) nép một góc, gương mặt khắc khổ, ánh mắt bất lực khi chưa biết xoay xở đâu ra tiền cứu con.

Anh Đư cho biết, bé Hùng là con thứ 2 của vợ chồng anh. Cũng như lần sinh đầu, cháu được sinh tại nhà trong điều kiện thiếu thốn, không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế, dây rốn cắt bằng kéo sinh hoạt.

Những ngày đầu sau sinh, cháu bú mẹ yếu ớt. Đến ngày thứ 7, cháu bỏ bú, xuất hiện co giật, tình trạng ngày càng nặng. Lo lắng, gia đình vội đưa con đi cấp cứu.

Bác sĩ Bùi Thị Hoài, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, cho biết: “Cháu Hùng được sinh tại nhà, cắt rốn bằng kéo sinh hoạt và bị gãy xương đòn. Khi nhập viện, cháu đã bỏ bú, co giật. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và theo dõi uốn ván rốn”.

Bác sĩ Bùi Thị Hoài, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, thăm khám cho bệnh nhi Pờ Thanh Hùng (Ảnh: Tùng Dương).

Theo bác sĩ Hoài, đây là những bệnh lý đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh, nhất là khi trẻ sinh tại nhà, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Quá trình điều trị sẽ kéo dài, phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Xót xa hơn, trước cháu Hùng, vợ chồng anh Đư đã mất đứa con đầu lòng. Đứa trẻ cũng sinh tại nhà, sinh non và qua đời sau 1 tháng vì gia đình không có điều kiện đưa đến bệnh viện điều trị.

“Đứa đầu của em mất rồi… Giờ đến cháu thứ hai cũng bệnh nặng thế này…”, chị Xô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.

Nỗi đau cũ chưa kịp nguôi, nỗi lo mới đã ập đến, đẩy gia đình nhỏ nơi bản làng xa xôi vào cảnh tuyệt vọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Thị Hoài cho biết hoàn cảnh gia đình cháu Hùng đặc biệt khó khăn, bố mẹ là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng núi.

“Chúng tôi rất mong, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ để cháu Hùng có cơ hội được điều trị”, bác sĩ Hoài nói.

Cha mẹ nghèo cầu cứu, mong giữ lại sự sống cho con

Vợ chồng anh Đư, chị Xô là người dân tộc La Hủ, sinh sống tại bản Tả Phìn, xã Bum Tở, một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu. Cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh.

Cái nghèo đeo bám khiến vợ chồng trẻ lo bữa ăn còn chật vật, chưa từng có khoản tích lũy. Khi con đổ bệnh, họ chạy vạy vay mượn khắp nơi, nhưng số tiền gom góp vẫn quá ít ỏi trước chi phí điều trị.

Vợ chồng anh Đư, chị Xô khẩn thiết mong các nhà hảo tâm giúp con có cơ hội sống (Ảnh: Tùng Dương).

Nhìn con thoi thóp trong lồng kính, giọng anh Đư nghẹn lại: “Chúng tôi không biết làm thế nào nữa… chỉ mong con được sống…”.

Cháu Hùng đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Tuy nhiên, với tình trạng nhiễm trùng nặng, suy hô hấp và nguy cơ uốn ván rốn, hành trình phía trước còn đầy thử thách.

Ngoài hành lang bệnh viện, người mẹ trẻ run run nói trong nước mắt: “Gia đình chúng tôi không có tiền chữa bệnh cho con. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để con được sống!". Lời cầu cứu chứa đựng tất cả hy vọng của người mẹ.

Một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày giành giật sự sống. Một gia đình nghèo đang đứng bên bờ vực khi không còn khả năng lo chi phí điều trị. Nếu không có sự chung tay kịp thời của cộng đồng, cơ hội sống của cháu sẽ ngày càng mong manh.

Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành chiếc phao cứu sinh, giúp níu giữ một sinh mệnh non nớt đang chông chênh giữa ranh giới sinh tử.

