Gói xôi 10 ngàn chia 2 bữa, vợ nghèo khẩn cầu cứu chồng đang nguy kịch

Những ngày qua, câu chuyện về số phận nghiệt ngã của người đàn ông trụ cột gia đình, em Triệu Duyên Đạt (SN 1997, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa) khiến cho tất thảy mọi người từ các y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân cho đến người thăm nuôi bệnh nhân không khỏi xót thương.

Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại cho biết:

"Bệnh nhân Triệu Duyên Đạt nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín, đụng dập phổi 2 bên…, sau tai nạn giao thông".

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, để cứu tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp lấy máu tụ và giải tỏa não. Một phần hộp sọ của bệnh nhân đang được bảo quản, chờ khi đủ sức khỏe sẽ ghép lại.

Với đa chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ rất lâu và vô cùng tốn kém. Trong tương lai, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và tập phục hồi chức năng.

"Đạt còn rất trẻ nên chúng tôi rất hy vọng em sẽ sớm hồi phục. Một điều tôi vô cùng ái ngại, bệnh nhân đang là lao động chính nuôi cả nhà, nên bệnh viện cũng như gia đình tha thiết mong muốn được các nhà hảo tâm chung tay cứu lấy em.

Bởi, chắc chắn nếu hồi phục được, Đạt phải được điều trị tích cực dài ngày với chi phí vô cùng tốn kém lên tới cả vài trăm triệu đồng", bác sĩ Tuấn nói.

Đã gần 1 tuần sau ca mổ cấp cứu, Đạt vẫn chưa hồi tỉnh. Quanh giường bệnh là máy thở, cùng đủ các loại máy móc, thiết bị y tế tối tân hỗ trợ em cầm cự mạng sống mong manh.

Đạt vẫn nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt người đàn ông 27 tuổi đầy vết trầy xước, một vết khâu kéo dài từ tai vòng qua sau gáy đến đỉnh đầu vẫn còn đang sưng tấy.

Dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của người chồng qua ô cửa kính của phòng bệnh, người vợ trẻ Vi Thị Duyên (SN 2002, vợ của Đạt) dường như không thể chịu đựng nổi nữa.

Đôi chân Duyên khụy xuống, trán rịn mồ hôi, 2 tay bám vào tấm kính một cách vô vọng khi nhìn cảnh người chồng mắt nhắm nghiền, ngực đập phập phồng theo từng nhịp máy thở.

Gương mặt thất thần, nước mắt lưng tròng Duyên nấc nghẹn: "2 giờ ngày mùng 5 tháng 3, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ dồn em đã toát mồ hôi.

Khi có người báo chồng em bị tai nạn giao thông bất tỉnh, em không còn hồn vía gì nữa", người vợ tội nghiệp nức nở.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên mặt, Duyên thổn thức kể: Mong muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khó nơi miền núi, Đạt rời quê nhà, vượt gần 300 km xin làm công nhân ở một khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.

Tiền lương công nhân lao động trực tiếp ít ỏi, Đạt không dám chi tiêu nhiều cho bản thân. Người đàn ông trụ cột gia đình ki cóp từng đồng để gửi về lo cho bố mẹ đau yếu và mua sữa cho đứa con gái nhỏ chưa đầy tuổi. Dù đường xá cách trở, nhưng hễ có cơ hội là Đạt lại tìm cách trở về bên gia đình.

"Tối ngày 4/3, chồng em gọi điện báo cho em biết, anh xin nghỉ 2 ngày để về chơi với con. Anh ấy bảo để tiết kiệm tiền tàu xe, anh ấy tự lái xe máy về nhà. Đường xa gần 300km, lại đi đêm nên có lẽ chồng em mệt quá nên tự ngã.

Anh ơi, anh có mệnh hệ nào thì mẹ con em sống sao nổi!...", Duyên ôm mặt bật khóc.

Duyên kể tiếp, khi chồng gặp nạn, trong nhà không có nổi một đồng. Hàng xóm biết tin xúm vào gom góp được mấy triệu đồng để đưa Đạt đi bệnh viện cấp cứu.

Giờ đây, trong người chị không còn một đồng bạc lẻ, không có tiền mua thuốc cho chồng, chi phí phẫu thuật cấp cứu, chi phí chữa trị cho chồng cũng xin khất nợ.

Mấy ngày qua, người vợ trẻ cầm cự nơi bệnh viện chỉ với 10 ngàn đồng tiền xôi chia 2 bữa trong ngày.

Trong phòng bệnh, người chồng vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngoài hành lang buồng bệnh, người vợ nghèo ngồi thừ trong sự bế tắc bủa vây.

"Bác sĩ cho biết, chồng em phải chạy chữa tích cực, lâu dài nữa mới có hy vọng. Nhà em nghèo khó quá, em không biết bấu víu vào đâu. Cầu xin các bác các cô các chú cứu chồng em với!...", chắp tay trước ngực, Duyên bật khóc nức nở.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5149 xin gửi về:

1. Vi Thị Duyên (vợ bệnh nhân Triệu Duyên Đạt)

Địa chỉ: Thôn Vần Ngoài, Yên Thắng, Lang Chánh, Thanh Hóa

ĐT: 0393403798

Hiện Đạt đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5149)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269