Đề xuất dồn kinh phí xây phòng học cho học sinh Xơ Đăng ở Kon Tum

Ông Nguyễn Trung Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăk Pxi, cho biết: "Hiện nay, điểm trường thôn Kon Pao Kơ La có 10 phòng học với 253 học sinh. Do thiếu 2 phòng học nên khoảng 50 học sinh khối lớp 4 đang phải học tạm trong nhà rông trên địa bàn thôn".

Tuy nhiên, học được một thời gian, nhà rông trong thôn cũng bị gió lốc làm hư hỏng mái, dột ướt sách vở. Các học sinh phải di dời vào học tạm trong 2 phòng công vụ của điểm trường thôn Kon Pao Kơ La với diện tích chưa đầy 8m2.

Theo thầy Dũng, thời tiết khắc nghiệt, không gian chật hẹp khiến cho việc dạy và học gặp nhiều khó khăn. Nhà trường mong muốn có nguồn kinh phí để xây dựng 2 phòng học cho học sinh.

"Nhiều năm nay, nhà trường đã đề xuất xây dựng 2 phòng học tại điểm trường buôn Kon Pao Kơ La nhưng chưa có kinh phí. Chúng tôi luôn mong nhà hảo tâm có thể san sẻ, cùng chung tay hỗ trợ học sinh có thêm 2 phòng học để các em thoát cảnh đi học nhờ", thầy Dũng mong mỏi.

Trước đó, ngày 4/2/2021, báo Dân trí đã có bài viết "Trường sạt lở, hàng chục học sinh Xơ Đăng tá túc học nhờ trong nhà rông cũ".

Qua bài viết trên, bạn đọc đã ủng hộ số tiền 88.519.000 đồng. Tuy nhiên, với số kinh phí này chưa đủ để triển khai xây dựng điểm trường tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Kon Tum).

Ngày 7/12/2020, báo Dân trí đã mở mã số 3949, kêu gọi xây dựng công trình cầu dân sinh tại thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), qua bài viết: "Hàng trăm hộ dân sống giữa sông Thu Bồn mong lắm một cây cầu". Sau thời gian kêu gọi, số tiền bạn đọc ủng hộ công trình là 87.715.000 đồng.

Trong khi đó, nhu cầu thực tế để triển khai công trình lên đến hàng chục tỷ đồng. Trước nhu cầu bức thiết và quỹ đầu tư lớn, chính quyền địa phương đã có kế hoạch đầu tư xây dựng công trình này.

Cũng tại tỉnh Quảng Nam, ngày 5/1/2021, báo Dân trí đã mở mã số 3978 để kêu gọi xây dựng, sửa chữa điểm trường Lấp Loa (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam), qua bài viết: "Bão giật tung mái trường, thầy trò Lấp Loa mơ lớp học kiên cố". Sau thời gian kêu gọi, bạn đọc đã ủng hộ công trình với số tiền 46.038.000 đồng.

Theo chính quyền địa phương, để triển khai xây dựng công trình này, nhu cầu kinh phí lên đến trên 1 tỷ đồng. Thời gian qua, địa phương cũng đã có kế hoạch phối hợp với các đơn vị khác để đầu tư xây dựng công trình này.

Qua thống kê từ bộ phận kế toán báo Dân trí, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ 3 công trình nêu trên là 222.272.000 đồng. Ngoài ra, sau khi triển khai xây dựng công trình điểm Trường Mầm non Phú Lâm, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, nguồn kinh phí kết dư hơn 30 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí hiện có từ các công trình nêu trên là hơn 250 triệu đồng.

Trong khi đó, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, Kon Tum có nguyện vọng tha thiết được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ để xây dựng công trình 2 phòng học ở thôn Kon Pao Kơ La nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy, trò.

Nhu cầu của nhà trường được xây dựng 2 phòng học tại điểm Trường Tiểu học Đăk Pxi. UBND xã cùng nhà trường đã dự trù kinh phí để xây dựng công trình này khoảng 500 triệu đồng. Mặc dù nguồn kinh phí còn thiếu, tuy nhiên, chính quyền địa phương và nhà trường tha thiết mong được bạn đọc hỗ trợ, chia sẻ để các cháu học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Đức Mỹ, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, cho biết: "Vì thiếu phòng học nên hàng chục học sinh Tiểu học thôn Kon Pao Kơ La phải đi học trong nhà rông, phòng công vụ.

Chính quyền địa phương đã báo cáo lên huyện nhưng do điều kiện còn khó khăn nên hiện nay vẫn chưa có kinh phí. Chúng tôi cũng như nhà trường mong muốn được hỗ trợ nguồn kinh phí để xây dựng 2 phòng học cho học sinh thôn Kon Pao Kơ La".

Căn cứ vào tình hình thực tế, mong mỏi của người dân, chính quyền địa phương, thầy cô giáo và học sinh Trường Tiểu học xã Đăk Pxi, một lần nữa báo Dân trí xin ý kiến bạn đọc được chuyển số tiền từ việc huy động cho công trình tại xã Duy Châu (Duy Xuyên, Quảng Nam); công trình tại xã Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam) và công trình tại xã Phú Gia (Hương Khê, Hà Tĩnh) để tập trung đầu tư xây dựng điểm trường tại Kon Pao Kơ La.

Báo Dân trí rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và ủng hộ của quý bạn đọc.

