Tiếng khóc xé lòng của bé 2 tuổi mắc bệnh tim, khẩn cầu bàn tay nhân ái

Người mẹ tội nghiệp rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Đường Thị Mến (SN 1980, trú tại xã Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên). Chị Mến "nổi tiếng" bất đắc dĩ ở xã Bộc Nhiêu nhiều năm nay, bởi sự nghèo khó của mình.

Trên đường dẫn phóng viên Dân trí tới nhà chị Mến, anh Nguyễn Văn Duy, cán bộ Lao động thương binh và xã hội xã Bộc Nhiêu chia sẻ:

"Nhiều năm nay gia đình chị Mến cứ quanh quẩn là hộ nghèo rồi hộ cận nghèo… chưa biết bao giờ mới thoát ra được. Căn nhà đang ở cũng là do chính quyền địa phương và bà con hàng xóm chung tay giúp đỡ xây dựng từ năm 2006".

Kể thêm về hoàn cảnh gia đình chị mến, anh Duy nói: Chồng chị Mến vốn ngờ nghệch, chậm chạp, sức khỏe yếu lại không biết chữ, cả năm chỉ quanh quẩn ở nhà.

Cho nên, gánh nặng cuộc sống đè cả lên đôi vai gầy của người phụ nữ thuần nông. Năm 2019, chị Mến có đứa con trai lớn khỏe mạnh lại không may mất vì bị tai nạn giao thông.

Từ khi con trai mất đột ngột, chị Mến rơi vào trầm cảm trong thời gian dài, chỉ đến khi sinh bé Nguyễn Thị Bích Thủy, chứng bệnh của chị mới tạm lui.

Nhưng thật trớ trêu, bé Thủy sinh ra lại phát hiện mắc bệnh tim và hội chứng down. Bé thường xuyên phải đến bệnh viện chữa trị, khiến cuộc sống của gia đình vốn đã rất chật vật lại càng thêm khốn khó.

"Nhìn cháu Thủy bị bệnh tật hành hạ, chúng tôi cũng xót xa lắm. Hễ đoàn từ thiện về xã hay có nguồn hỗ trợ nào, chúng tôi đều ưu tiên dành cho gia đình chị Mến, nhưng quả thực những sự hỗ trợ, giúp đỡ này rất hạn chế.

Thay mặt địa phương, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình chị Mến, giúp chị có kinh phí chữa trị cho con, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống… ", anh Duy tha thiết.

Căn nhà nhỏ lụp xụp của chị Mến nằm sâu trong xóm Trung Tâm của xã Bộc Nhiêu. Đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà, chúng tôi thấy những gì gọi là tài sản của gia đình chị chỉ là: 2 chiếc giường cũ, chiếc quạt đã mất lồng bảo vệ cùng vài chiếc ghế nhựa không còn nguyên vẹn…

Ngồi ngoài hiên nhà, chị Mến đang cố gắng bón cho con chút cháo loãng. Đáp lại sự cố gắng của mẹ, cô bé 2 tuổi cứ oằn người lên ngằn ngặt khóc. Đưa tay lau mồ hôi cùng nước mắt đang tứa ra đầm đìa trên mặt, giọng chị nghẹn lại:

"Nhà dột, tối qua mưa to nên giờ trong nhà chỗ nào cũng ẩm ướt và hôi nên con bé quấy khóc, em phải đưa cháu ra đây cho cháu ăn nhưng nóng quá con bé càng quấy, em chẳng biết phải làm thế nào!...".

Ôm con trong lòng, chị Mến bùi ngùi kể: Bé Thủy mắc bệnh tim và down, phổi cũng yếu, tháng nào cũng phải đến bệnh viện điều trị. Đã quá lịch hẹn của bác sĩ, nhưng chị chưa tìm đâu được tiền để đưa con trở lại bệnh viện.

Đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ, chị Mến cho biết, con trai đầu của chị (Lê Xuân Hùng, SN 2002) vốn chăm ngoan, khỏe mạnh bất ngờ bị tai nạn giao thông.

Với đa chấn thương nặng, nên sau nhiều ngày chạy chữa Hùng vẫn bỏ chị ra đi, để lại gánh nợ hàng trăm triệu trên vai người mẹ nghèo.

"Thằng bé chỉ học hết lớp 9, hoàn cảnh nghèo khó nên con đã xin nghỉ học đi hái chè, bóc gỗ thuê phụ giúp bố mẹ. Cháu nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ai ngờ thằng bé vắn số…", nhắc đến đứa con xấu số, chị Mến khóc nấc.

Những tưởng bé Bích Thủy sinh ra như để chữa lành mọi nỗi đau của gia đình khốn khó. Nhưng một lần nữa số phận nghiệt ngã lại như đẩy gia đình chị đến tận cùng đau khổ.

Chị Mến kể, khi bé Thủy 2 tháng tuổi, con cứ ngằn ngặt khóc, người tím tái lại. Linh tính mách bảo, chị vay mượn đưa con đến bệnh viện thăm khám. Nhận thấy tình hình của bé nặng, các bác sĩ chuyển gấp lên tuyến trên.

Nhận kết quả con gái mắc bệnh down và tim bẩm sinh. Kể từ đó cuộc sống của bé Thủy gắn liền với bệnh viện.

Người chồng vốn chậm chạp, ngờ nghệch lại không biết chữ, nên suốt 2 năm qua chị Mến gác lại công việc đồng áng để cùng con lấy "bệnh viện là nhà". Chính vì vậy mà các khoản nợ trên vai người mẹ nghèo ngày một dày thêm.

"Lần ở bệnh viện gần nhất, bác sĩ bảo căn bệnh tim của cháu phải phẫu thuật vì càng để lâu càng nguy hiểm. Nhưng, hôm đó em chẳng còn nghìn nào trong túi, đành phải bế con về, tiền xe cũng phải vay tạm một bác chăm con cùng phòng.

Giờ con bé đang có dấu hiệu sốt và quấy khóc quá, em muốn đưa con đến bệnh viện nhưng không biết tìm đâu ra tiền!...", chị Mến nghẹn ngào.

