Đau xót gia cảnh người mẹ trẻ tự tử bỏ lại 6 con thơ

Suốt chiều tối 21/7, ngôi nhà của anh Lê Thùy (42 tuổi, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) chìm trong tang thương. Những đứa trẻ nheo nhóc ngồi cạnh nhau bên thi thể mẹ - chị Nguyễn Thị Thúy (30 tuổi).

Mới lúc sáng sớm cùng ngày, lũ trẻ vẫn còn được nô đùa bên mẹ. Vậy mà chỉ vài giờ sau đó, chị Thúy gieo mình xuống sông tự tử. Lũ trẻ cứ ngơ ngác khi nhiều người đưa thi thể chị Thúy về nhà.

Ngồi bên cạnh các con, anh Lê Thùy liên tục gọi tên vợ đầy xót xa. Anh kể buổi sáng, hai vợ chồng vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Đến khoảng 9h sáng 21/7, khi anh đang làm việc thì nhận tin vợ anh đã gieo mình xuống sông.

"Đang làm thì nghe người ta báo tin, lúc đó tôi đi không nỗi nữa. Dù nghèo đói cũng có nhau, cùng nhau lo cho các con. Không biết sao vợ tôi lại nghĩ quẩn như thế?", anh Thùy chua xót.

Cố nén tiếng thở dài, anh Thùy kể tiếp, anh chị gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng cách đây 14 năm. Hồi đó, cả hai đều đang đi làm thuê cho người ta ở Đắk Lắk.

Cách đây 5 năm, vợ chồng anh đưa nhau về quê sinh sống. Công việc bấp bênh, lại sinh đông con nên cuộc sống có phần khó khăn. Vợ chồng anh phải vay mượn tiền xây căn nhà 60m2. Xây xong nhà thì cũng hết sạch tiền nên chẳng sắm sửa được gì. Vậy nên suốt mấy năm qua căn nhà vẫn trống hoác.

Kết hôn 14 năm nhưng có đến 6 con nên hầu như chị Thúy phải ở nhà chăm con. Cách đây mấy tháng, chị gửi con cho ông bà rồi xin đi làm công nhân. Anh Thùy xin làm phụ hồ, thu nhập mỗi ngày chỉ hơn 200 nghìn đồng. Thu nhập chẳng là bao nhưng hết chị Thúy rồi đến lũ trẻ đau ốm. Vậy nên cả nhà cứ loay hoay trong tình cảnh thiếu thốn.

"Đông con nên làm lụng bao nhiêu cũng không đủ chi tiêu. Vay mấy chục triệu đồng, mấy năm rồi, anh chị vẫn chưa trả được. Giờ vợ mất rồi, một mình tôi sao có thể gồng gánh lo cho các cháu được đây?", anh Thùy nói rồi ôm cháu bé mới hơn 1 tuổi vào lòng.

Bà Nguyễn Thị Lộc (68 tuổi, mẹ anh Thùy) cho biết cuộc sống đông con có khó khăn nhưng vợ chồng anh Thùy sống với nhau rất tình cảm. Vợ chồng sống với nhau cũng có khi không tránh khỏi xích mích nhưng không bao giờ giận nhau lâu. Cả hai đều chăm chỉ làm lụng, chăm lo cho các con.

"Mấy tháng nay, con Thúy đi làm công nhân. Ở nhà, Thúy còn nuôi thêm con bò. Vợ chồng cũng ráng làm lụng nhưng do đông con nên khó khăn. Sáng nay tôi có gặp con dâu, thấy con vẫn bình thường. Vậy mà nó chạy xe đi một lúc sau là tôi nghe báo nó nhảy xuống sông tự tử. Tôi nghe mà muốn xỉu. Nó mất rồi bỏ lại mấy đứa nhỏ bơ vơ tội quá", bà Lộc xót xa nói.

Theo ông Lê Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thương, khi mới về cư ngụ tại xã, cuộc sống của vợ chồng anh Thùy rất khó khăn. Thời điểm đó, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo. Sau đó, vợ chồng chí thú làm ăn nên thoát nghèo rồi thoát luôn cận nghèo vào năm ngoái. Hai vợ chồng anh Thùy sống rất hòa đồng, không mâu thuẫn với ai.

"Vợ chồng anh Thùy rất hiền, chí thú làm ăn nhưng sinh nhiều con nên còn khó khăn. Trước mắt, xã đã hỗ trợ 3 triệu đồng để gia đình lo tang lễ. Về lâu dài, địa phương mong muốn có nhiều sự hỗ trợ để anh Thùy có điều kiện nuôi các cháu nhỏ", ông Phi nói.

