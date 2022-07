Chồng thợ hồ rơi từ tầng 3 nguy kịch, vợ nghèo nghẹn ngào cầu xin giúp đỡ

Đó là trường hợp của anh Tiết Văn Cương (SN 1981, quê Hậu Giang), khi những ngày qua anh phải nằm điều trị trong đau đớn, lay lắt cầm cự cuộc sống qua ngày bằng những suất cơm từ thiện.

Anh thợ hồ rơi từ tầng 3 nguy kịch

Ngồi bên giường bệnh đút cho chồng từng muỗng nước, chị Danh Bụi (SN 1986) nghẹn ngào cho biết, vì cuộc sống khó khăn, không có ruộng đất cày cấy, 3 tháng trước chồng chị là anh Cương quyết định rời quê lên TPHCM xin làm thợ hồ. Sau đó, chị cũng để 2 con út ở quê cho ông bà để tha phương cầu thực. Cùng sống ở Sài Gòn nhưng hai người làm ở 2 quận khác nhau, nên chỉ buổi tối trở về nhà trọ mới gặp mặt.

Nhưng ngày 27/6 vừa qua, bi kịch bất ngờ giáng xuống anh Tiết Văn Cương. Trong ký ức mơ hồ của anh, mọi thứ xảy đến với mình chỉ trong tích tắc.

"Hôm đó tôi lên lầu 3 để tháo dỡ công trình cũ cùng mọi người. Khi quay người ra ngoài thì bức tường phía sau bất ngờ đổ xuống. Khi tôi nghe mọi người hét lên, chỉ kịp quay lại thì người đã bị đè, rơi từ trên cao 10 mét xuống đất rồi hôn mê. Lúc tỉnh dậy, chân tôi đã không còn cử động được…" - anh Cương nhớ lại.

Nghe tin chồng gặp nạn, người vợ lao từ công trường ở quận 7 tới, chờ đợi bên ngoài phòng mổ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức). Không chỉ vì lo cho chồng, gánh nặng đến với chị Bụi còn ở chỗ, không biết làm cách nào để lo tiền đóng cho bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Văn Anh, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, bệnh nhân Tiết Văn Cương nhập viện trong tình trạng gãy kín 1/3 xương đùi trái, gãy hở 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái, gãy hở lồi cầu trong đùi trái, 2 mắt cá chân trái, xương gót trái. Bệnh nhân cũng bị nứt xương thái dương và dập não đỉnh trái.

"Thời điểm nhập viện, bệnh nhân chảy máu nhiều vùng đầu và cẳng chân, mạch nhanh, bứt rứt. Bệnh nhân đã được phẫu thuật kết hợp thân xương đùi, xương chày, nẹp cố định đùi bàn chân trái, cũng như hồi sức tích cực, nâng cao tổng trạng.

Trên bàn mổ, có lúc bệnh nhân dọa ngưng tim nhưng chúng tôi cố gắng hết mình, liên tục truyền máu để giúp bệnh nhân thoát hiểm. Sau hơn 10 ngày điều trị, bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch" - thành viên ê-kíp điều trị thông tin.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình cho biết, thời gian sắp tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được làm bột thêm để cố định những vùng xương gãy không cần mổ. Cần 1-2 tháng nữa để bệnh nhân có thể chống nạng tập đi, và ít nhất 6 tháng nữa mới có thể nghĩ đến việc lành hẳn để sinh hoạt bình thường. Vì bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên viện phí dự kiến lên đến 150 triệu đồng.

Cần trợ giúp để sớm khỏe, về làm mướn nuôi con

Theo bác sĩ Bảo, trước hoàn cảnh bệnh nhân làm mướn quá khó khăn, bệnh viện đã hỗ trợ suất ăn từ thiện, cho bệnh nhân tạm ứng viện phí. Về lâu dài, anh Tiết Văn Cương rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Những ngày qua, thấy tình cảnh người đàn ông quá khó khăn, những thân nhân bệnh nhân giường bên cạnh cũng góp tiền điều trị, ủng hộ anh Cương vài trăm nghìn để mua thêm thức ăn, tăng cường sức khỏe.

Nói về hoàn cảnh của gia đình mình, chị Danh Bụi nghẹn ngào chia sẻ, con lớn của hai vợ chồng 19 tuổi nhưng đã lấy chồng xa. Hai con trai nhỏ đã nghỉ học từ lâu. Riêng đứa con giữa dù 17 tuổi nhưng có vấn đề về trí não nên không phụ giúp cha mẹ được nhiều. Từ ngày lên Sài Gòn làm mướn, chị Bụi và anh Cương phải gửi 2 con ở quê cho ông bà chăm sóc.

Ngày anh Cương gặp nạn, chị Bụi về quê vay mượn, xin bà con xung quanh nhưng gom góp cả thảy chỉ được vài chục triệu đồng tạm ứng.

"Nếu giờ không có tiền, tôi đành đưa chồng về quê phó mặc cho số phận, chứ không biết tính sao" - chị Bụi nghẹn ngào khi cầm trên tay 200.000 đồng tiền giúp đỡ từ bệnh nhân sắp xuất viện cạnh bên.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng phát lên lời kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ bệnh nhân Tiết Văn Cương, để anh thợ hồ nghèo có đủ tiền lo viện phí, sớm khỏe lại về làm mướn nuôi các con.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4557 xin gửi về:

1. Chị Danh Bụi

Số ĐT liên hệ: 0565584236

STK: 27023127, Ngân hàng ACB, phòng giao dịch Bình Dương.

Chủ tài khoản: Danh Bụi

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4558)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269