Nhói lòng cảnh bé 5 tuổi chạy tìm cha mẹ trước bàn thờ nghi ngút khói hương

Bé Trần Gia Hân (SN 2017) là con gái duy nhất của vợ chồng anh Trần Công Hoàn (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1987). Suốt từ ngày Tết đến nay, cả thôn 1, xã Xuân Lĩnh bao trùm nỗi buồn, nỗi xót xa khi chứng kiến cảnh bé Gia Hân bơ vơ một mình khi cha mẹ lần lượt bỏ em mà ra đi.

Vì hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định nên mãi năm 34 tuổi, anh Hoàn mới cưới vợ. Cả hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định. Phải 4 năm sau, niềm hạnh phúc mới đến với vợ chồng khi bé Gia Hân cất tiếng khóc chào đời. Cô con gái kháu khỉnh là động lực giúp vợ chồng anh như quên hết đi bao mệt nhọc, vất vả.

Ngày ngày, anh Hoàn đi làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Thế nhưng, những ngày bình yên ấy chẳng được bao lâu.

Năm 2018, khi Gia Hân mới hơn 1 tuổi, tai họa bất ngờ ập đến với gia đình. Chị Hoa phát hiện mình bị ung thư não. Sau hơn 6 tháng cầm cự, chị Hoa đã bỏ lại chồng cảnh gà trống nuôi con. Nỗi đau quá lớn nhưng anh Hoàn vẫn cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa, bù đắp đi cảnh thiếu thốn hơi ấm, tình yêu của mẹ cho con gái.

"Từ ngày mẹ nó mất, thằng Hoàn phải nói dối con gái là mẹ đang đi làm ăn xa, để nó bớt buồn, bớt khóc đòi mẹ", bà Bùi Thị Sâm (70 tuổi, bà ngoại bé Gia Hân) ngậm ngùi.

Khi nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai, thì bi kịch tiếp tục ập đến với gia đình của bé Hân. Cuối năm 2021, anh Hoàn phát hiện mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Căn bệnh quái ác hành hạ, "vắt kiệt" sức lực của anh Hoàn. Anh Hoàn gần như không làm được việc gì, cuộc sống của 2 cha con phải dựa vào ông bà ngoại, anh em, bà con lối xóm.

Dù tất cả đều biết, thời gian dành cho anh Hoàn không còn nhiều, nhưng ít ai ngờ được nỗi đau ập đến nhanh vậy. Khi khoảnh khắc giao thừa năm mới đang đến rất gần thì anh Hoàn lên cơn đau đột ngột rồi ra đi lặng lẽ.

"Khi chúng tôi sang nhà để thắp hương chuẩn bị đón giao thừa thì thấy anh Hoàn nằm bất động trên giường, miệng nôn ra máu. Bé Hân thì ngồi bên cạnh bấu lấy tay cha van khóc. Không lâu sau đó thì anh Hoàn trút hơi thở cuối cùng", ông Lê Đức Nghĩa (dượng của bé Hân) nhớ lại khoảnh khắc đau đớn ấy.

Vì còn quá nhỏ, nên bé Gia Hân chưa thể hiểu được rằng từ đây mình sẽ không còn cha, không còn mẹ ở bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc nữa. Trong căn nhà nhỏ còn nghi ngút khói hương trên bàn thờ của người cha, thi thoảng bé Hân chạy khắp nơi hết gọi cha rồi đến gọi mẹ nhưng chẳng ai trả lời.

"Mỗi lần đến bữa ăn, nó lại chạy lên nhìn ảnh cha, ảnh mẹ rồi mời bố mẹ xuống ăn cơm. Tôi chẳng biết nói thế nào với cháu lúc này cả. Ông bà nội của bé cũng mất rồi, còn chúng tôi đã già yếu không sống được bao lâu nữa. Mới có 5 tuổi mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi tương lai cháu sẽ đi về đâu chú ơi", bà Sâm ôm lấy đứa cháu nhỏ nghẹn ngào.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lĩnh, hoàn cảnh gia đình bé Gia Hân hết sức thương tâm. Mẹ mất khi bé mới hơn 1 tuổi, đến nay người cha cũng bỏ bé mà ra đi.

"Hiện cháu bé đang ở với ông bà ngoại, nhưng họ cũng già yếu rồi. Những ngày qua, chúng tôi cũng cố gắng kết nối, kêu gọi các tổ chức đoàn thể để hỗ trợ, giúp đỡ một phần nào đó cho cháu", ông Ngọc cho biết.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lĩnh cũng mong rằng qua Báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay, san sẻ tình thương mỗi người một ít hỗ trợ, giúp gia đình vơi đi khó khăn trước mắt và cứu lấy tương lai cháu.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Mã số 4384:

Bé Trần Gia Hân

Địa chỉ: thôn 1, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: ông Lê Đức Nghĩa (dượng của bé Gia Hân): 0363.280.809

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269