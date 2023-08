Tối 27/7 vừa qua, em Đặng Đình Dũng (14 tuổi), trú khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) trên đường từ nhà người thân về, không may bị chiếc xe tải lưu thông cùng chiều tông phải.

Dũng nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não. Vì bị thương nặng, tiên lượng xấu nên em được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Ngay trong đêm, Dũng được bác sĩ phẫu thuật não.

Nghe tin con trai bị tai nạn, chị Vi Thị Thơm (39 tuổi) ngất xỉu tại chỗ, được người thân dìu vào trạm y tế. Khi tỉnh lại, chị vội vàng nhờ người đưa đến bệnh viện để được bên cạnh con trai.

Suốt gần 10 ngày trôi qua, chị Thơm mất ăn, mất ngủ vì vừa lo sức khỏe cho con trai, vừa lo tiền để chạy chữa. Nghe hỏi về hoàn cảnh, người phụ nữ này bật khóc.

"Chồng tôi mất chưa được một năm, nỗi đau chưa nguôi, nợ nần chưa kịp trả, nay con trai lại gặp nạn, nguy kịch. Bác sĩ nói thời gian điều trị cho con còn rất dài, phải trải qua 2-3 ca phẫu thuật nữa, chi phí tốn kém. Tôi biết làm gì để cứu con đây?", chị Thơm đau đớn.

Chị Thơm kể, chị lấy người đàn ông lớn hơn 24 tuổi, đã qua một đời vợ. Ngoài 4 người con riêng của chồng, họ có thêm 2 con chung (16 tuổi và 14 tuổi). Hoàn cảnh khó khăn, không có nhà cửa, suốt hàng chục năm, vợ chồng chị cùng 2 con phải thuê nhà trọ sống.

"Tôi là công nhân chế biến nông - lâm - sản với mức lương 4,8 triệu đồng/tháng. Chồng thì ai thuê gì làm nấy. 2 con đang tuổi ăn học. Tiền lương chỉ đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày một cách tằn tiện. Năm 2019, vợ chồng tôi quyết tâm vay mượn mua mảnh đất nhỏ, xây vài gian nhà để thoát cảnh đi thuê trọ. Thế nhưng, nhà vừa xây xong thì chồng đổ bệnh, nằm một chỗ và mất năm ngoái", chị Thơm, tâm sự.

Chồng mất, một mình chị gánh nặng 2 con thơ, cùng khoản nợ mua đất, xây nhà. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì giờ con trai gặp tai nạn khiến chị Thơm lâm cảnh đường cùng.

Tài sản đáng giá nhất của gia đình chị là con bò nuôi chưa kịp lớn, cũng đã phải bán để có tiền chữa trị cho con.

"Ngoài tiền bán bò, tôi đã vay hơn 50 triệu đồng từ anh em họ hàng, bà con lối xóm để có tiền chạy chữa cho con. Miếng đất đang ở chưa sang được sổ đỏ nên không có gì thế chấp để vay ngân hàng cả. Nhiều lúc quẫn quá, tôi chỉ nghĩ nếu hết cách thì đành đưa con về", chị Thơm nghẹn ngào.

Bác sĩ Lương Mạnh Hùng, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, giãn đồng tử, liệt nửa người do chấn thương sọ não. Dũng phải trải qua ít nhất 2-3 cuộc phẫu thuật nữa.

"Bệnh nhân đang bị rò dịch màng não tủy, sắp tới phải tiến hành mổ để vá rò. Về phần xương não của bệnh nhân đang phải nuôi, sau 2-3 tháng sẽ tiếp tục mổ để ghép xương. Chi phí cho quá trình điều trị của bệnh nhân rất tốn kém vì phải thở máy nhiều ngày sau phẫu thuật", bác sĩ Hùng, thông tin.

Từ ngày Dũng gặp nạn, chị Thơm chỉ biết trông chờ vào những suất cơm từ thiện để ăn qua ngày, bám bệnh viện để chăm lo cho con. Dù bữa đói, bữa no, nợ nần chồng chất nhưng chị vẫn tự nhủ mình phải cố gắng để bên cạnh, giành giật sự sống cho con.

Nhưng rồi, phía sau sự kiên cường, mạnh mẽ của người phụ nữ ấy là những giọt nước mắt đau đớn, những đêm trằn trọc không ngủ khi gánh nặng tiền bạc còn "đè" lên tâm trí.

"Chồng mất, nghèo khó, tôi chỉ có 2 đứa con là chỗ dựa tinh thần thôi. Giờ con tôi gặp nạn nguy kịch thế này, tiền đâu mà cứu. Tôi cầu xin mọi người dang tay cứu giúp để con có cơ hội sống. Con mới 14 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Nếu phải xuất viện lúc này, sự sống của con sẽ bị đe dọa", chị Thơm khẩn cầu.

