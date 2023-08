Ngôi nhà của chị Hồ Thị Hoa (SN 1977), trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vốn hiu quạnh sau cái chết đau thương của người chồng, nay càng buồn hơn khi con trai Hồ Hữu Trường (SN 2003), đang khỏe mạnh bỗng dưng bị bệnh teo tiểu não hai bên.

Cách đây chục năm, ngày 1/3/2013 chị Hoa bàng hoàng nhận hung tin chồng là anh Hồ Hữu Quyết mất tích khi đang đi đánh cá thuê trên biển.

Nhớ lại chuyện buồn, chị Hoa rưng rưng nước mắt kể, do hoàn cảnh khó khăn, không có công ăn việc làm nên ngày đó chồng chị nhờ bạn bè tìm việc. Thông qua một người trong làng, anh Quyết được một chủ tàu đánh cá ở xã Quỳnh Phương (nay là phường Quỳnh Phường, thị xã Hoàng Mai) nhận làm thời vụ. Tuy nhiên, ngay trong chuyến đi đánh bắt cá đầu tiên, anh Quyết gặp nạn.

"Tôi nghe người ta kể lại, tàu đánh cá xuất phát trong đêm tối từ biển Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, khi đến vùng biển Quảng Bình thì các thuyền viên phát hiện chồng tôi không còn trên tàu đánh cá nữa. Kiểm tra thì phát hiện có chiếc ủng nằm trên tàu.

Nghi ngờ chuyện chẳng lành, mọi người trên tàu quyết định quay lại tìm kiếm. Tuy nhiên, qua 2 ngày tổ chức tìm kiếm giữa mênh mông biển khơi, người ta vẫn không thấy tung tích chồng tôi đâu nữa nên quyết định dừng lại", chị Hoa kể.

Từ đó, chị Hoa đành chấp nhận sự thật chồng mình đã mất trên biển. Dù chưa tìm thấy thi thể nhưng mẹ con chị quyết định lập bàn thờ, hương khói cho chồng.

"Đến nay đã gần chục năm trôi qua, nỗi đau ấy vẫn hằn trong tim tôi. Cứ mỗi khi nhìn lên di ảnh chồng là nước mắt tôi lại rơi. Thương anh ấy phải nằm lạnh lẽo giữa biển khơi, các con trở thành những đứa trẻ mồ côi cha", chị Hoa buồn rầu kể lại.

Từ ngày chồng mất tích, chị Hoa một mình cáng đáng lo cho gia đình, nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Vất vả trăm bề nhưng các con là động lực để chị cố gắng. Để có tiền chăm lo cho các con, chị Hoa vừa làm ruộng vừa đi mua rau trong làng về bán lại kiếm thêm đồng ra đồng vào.

Trong khi gia đình nợ nần chồng chất, các con thiếu ăn, tai họa một lần nữa giáng xuống gia đình nghèo này.

Con trai thứ 2 của chị là em Hồ Hữu Trường sau khi tốt nghiệp cấp 3, xin mẹ ra Bắc Ninh làm công nhân để phụ giúp gia đình nuôi các em. Tuy nhiên, đi làm được mấy tháng thì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công việc không có.

Đầu 2022, sau khi về nhà thăm gia đình, Trường bị sốt cao, lên cơn co giật. Chị Hoa vội đưa con lên bệnh viện huyện, các bác sĩ chẩn đoán Trường mắc Covid-19, phải cách ly tập trung.

Tuy nhiên, điều mà em và gia đình không ngờ tới là không lâu sau khi mắc Covid-19, Trường có những triệu chứng bất thường như sức khỏe yếu hẳn, tay co lại, khó cầm nắm các đồ vật, miệng nói không tròn lời.

Khoảng tháng 6/2022, sau thời gian uống thuốc điều trị không đỡ, chị Hoa đưa con ra Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Trường bị bệnh teo tiểu não hai bên.

"Nghe bác sĩ bảo con mắc căn bệnh teo tiểu não, lúc đó tôi đã sốc, thương con, vừa tròn mười tám, đôi mươi, bao ước mơ, dự định còn đó thì đổ bệnh. Không muốn con mất tinh thần, tôi luôn động viên để mẹ con cùng chiến đấu", chị Hoa nghẹn lòng.

Tuy nhiên, hành trình chiến đấu bệnh tật của mẹ con chị Hoa càng thêm vất vả, gian nan hơn bao giờ hết. Bởi sức khỏe của Trường ngày càng xấu đi. Chân tay của em teo dần, đi lại khó khăn. Cứ mỗi lần di chuyển, Trường cần có sự hỗ trợ của người thân. Đặc biệt, việc giao tiếp hàng ngày cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Thương con, chị Hoa lại chạy thầy, chạy thuốc. Hết thuốc tây ở bệnh viện, hàng ngày chị chở con đi châm cứu ở nhà thuốc đông y.

"Mỗi lần chở con đi châm cứu cũng tiêu tốn hơn 100.000 đồng, trong khi tôi không có nghề nghiệp ổn định, rồi đến lịch tái khám là phải đi vay mượn khắp nơi. Tôi không biết mình còn trụ đến bao lâu nữa", nói đến đây, chị Hoa quay mặt đi nơi khác, cố gắng che những giọt nước mắt để con trai không nhìn thấy.

"Em luôn mong ngày nào đó sẽ khỏe mạnh để có thể đi làm kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Mẹ đã vì em mà chịu khổ rất nhiều rồi…", Trường rơi nước mắt thổ lộ.

Ông Hoàng Văn Tin, Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, cho biết, gia đình chị Hoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập.

"Từ ngày chồng mất đến nay, gia đình chị Hoa và các cháu như rơi vào ngõ cụt, khốn khổ đủ bề. Địa phương cũng đã kêu gọi ủng hộ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Chúng tôi mong muốn qua bài viết này, độc giả thương tình sẻ chia đến gia đình chị Hoa và các cháu để gia đình vơi bớt những khó khăn", ông Hoàng Văn Tin, chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4933 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Hoa

Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0365958061

Số tài khoản: 107874559774 ngân hàng Viettinbank, chủ tài khoản Hồ Thị Hoa.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4933)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269