Bạn đọc giúp gia đình cha mất vì ung thư, mẹ cắt bỏ chân hơn 173 triệu đồng

Ngày 5/12, phóng viên báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 173.176.905 đồng tới gia đình anh Phạm Hùng (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là số tiền do bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, sau khi bài viết "Gia đình "trời đày", cha mất vì ung thư, mẹ cắt chân vì tiểu đường" được đăng tải vào ngày 22/9.

Toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh Hùng để anh có thể chăm lo cho mẹ đang bệnh và em thơ.

Phóng viên Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền do bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Hùng (Ảnh: Nguyễn Minh).

Chia sẻ với phóng viên, anh Hùng xúc động cho biết, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, sức khỏe của mẹ anh đã có những tiến triển tích cực. Anh đã sử dụng 30 triệu đồng để trả chi phí tái khám và thuốc men cho mẹ.

Sắp tới, anh dự định lắp chân giả cho mẹ với kinh phí khoảng 70 triệu đồng để bà có thể đi lại thuận tiện hơn.

"Tôi mừng lắm, bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình tôi vượt qua bi kịch. Trong lúc cả nhà tôi kiệt quệ vì bệnh tật của mẹ, cha chết do ung thư, tôi còn bị thất nghiệp. Những ngày tháng đó vô cùng tồi tệ, nhưng chính nhờ sự sẻ chia của mọi người mà chúng tôi đã vượt qua khốn khó", anh Hùng tâm sự.

Hiện tại, anh Hùng vừa bán hàng online, vừa tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc gia đình. Mẹ anh, sau khi lắp chân giả, mong muốn có một chiếc xe điện để đi bán vé số.

Bà Chính bị tiểu đường phải cắt bỏ một chân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, Dân trí đã đưa tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Hùng. Cha mẹ anh đều là lao động tự do. Cha bán vé số, mẹ buôn bán phế liệu. Anh Hùng sau khi tốt nghiệp đại học làm công việc tiếp thị, em gái thứ hai đã lập gia đình, em út Phạm Thị Hồng Nhiên (7 tuổi) vừa nhập học lớp 1.

Bi kịch bắt đầu vào năm 2023, khi cha anh Hùng phát hiện mắc ung thư trực tràng. Trong gần 1 năm điều trị cho cha, anh Hùng đã dốc hết sức kiếm tiền, gửi phần lớn thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng về lo viện phí, thuốc men. Tuy nhiên, bệnh tình chuyển biến xấu, cha anh đã qua đời vào năm 2024.

Sau cái chết của cha, mẹ anh, bà Đặng Thị Bé Chính (48 tuổi), phải cắt bỏ chân phải do biến chứng tiểu đường. Gánh nặng chăm sóc mẹ bệnh và nuôi em út ăn học đè nặng lên vai anh Hùng.

Vì phải nghỉ việc thường xuyên để chăm sóc mẹ, anh Hùng không được công ty ký tiếp hợp đồng lao động. Nửa năm qua, chi phí chữa trị cho mẹ đã hơn 100 triệu đồng, phần lớn là tiền vay mượn và sự giúp đỡ của nhà hảo tâm.

Từ ngày bệnh nặng, bà Chính luôn ước ao có thể lắp được chân giả, có xe lăn để đi lại, và nếu đủ sức khỏe, bà muốn đi bán vé số để không trở thành gánh nặng cho các con.