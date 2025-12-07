Bạn đọc Dân trí ủng hộ người cha cụt 2 tay hơn 190 triệu đồng

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ người cha cụt 2 tay (Video: Tùng Dương).

Ngày 6/12, phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Tây Phương (Hà Nội) đã tới thăm hỏi, động viên và trao biển biểu trưng số tiền 164.225.787 đồng do bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1978, trú tại thôn 1 Lam Sơn).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Thắng qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản chị Trần Thị Xuân (SN 1982, vợ anh Thắng) trước đó.

Ngoài ra, gia đình anh còn được các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp qua tài khoản cá nhân 26 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Thắng đã nhận được hơn 190 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo UBND xã Tây Phương (Hà Nội) trao biển biểu trưng số tiền 164.225.787 đồng do bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ tới gia đình anh Thắng (Ảnh: Tùng Dương).

Anh Thắng là nhân vật trong bài viết “Bố tai nạn cụt 2 tay, mẹ thường đau yếu, 6 con lâm cảnh bế tắc”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Đón nhận món quà từ bạn đọc Dân trí, anh Nguyễn Đức Thắng cảm động chia sẻ: “Sau tai nạn, từ một người trụ cột của gia đình, tôi trở thành gánh nặng cho vợ con. Vợ tôi lại gầy yếu, cùng lúc phải chăm lo cho 6 đứa con đang tuổi ăn học và chăm chồng nằm bất động suốt nhiều tháng.

Giữa lúc gia đình tôi bế tắc và tuyệt vọng nhất, số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thực sự là chiếc phao cứu sinh. Nó không chỉ giúp tôi có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, mà quan trọng hơn là giúp các con tôi có kinh phí học tập. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc nhất tới quý báo và các nhà hảo tâm”.

Ông Nguyễn Tuấn Trung (áo sáng màu), Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương cùng đại diện các phòng ban của xã tới thăm hỏi, động viên gia đình anh Thắng (Ảnh: Tùng Dương).

Tại buổi trao biển biểu trưng, ông Nguyễn Tuấn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phương, thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân trí và bạn đọc.

Ông Trung khẳng định: “Sự giúp đỡ kịp thời này là nguồn động viên vô cùng to lớn, không chỉ là vật chất mà còn về tinh thần đối với gia đình anh Thắng. Số tiền này sẽ là nguồn vốn quý giá để gia đình trang trải cuộc sống, nuôi dạy các cháu ăn học, đồng thời thắp lên ngọn lửa hy vọng để họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”.

Gia đình anh Thắng xúc động khi đón nhận tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương).

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 3/7/2024, anh Thắng trong lúc làm công nhân xây dựng đã bị tai nạn. Dòng điện cao thế đã cướp đi đôi tay và sức lao động của người đàn ông trụ cột, đẩy gia đình 8 nhân khẩu rơi vào cảnh cùng quẫn.

Vợ anh Thắng vốn thường xuyên đau yếu, sau 6 lần sinh nở lại càng hao mòn. Con gái lớn của anh chị sinh năm 2003, vừa tốt nghiệp trường cao đẳng, đang chật vật tìm việc. Con gái thứ 2 đang là sinh viên. Còn lại lần lượt các cháu học lớp 11, lớp 9 và 2 bé 6 tuổi, 3 tuổi.

Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với tình yêu thương và sự sẻ chia từ cộng đồng, gia đình anh Thắng có thêm sức mạnh để vươn lên.

Báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và nhà hảo tâm khắp mọi miền đã luôn đồng hành, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", để những mảnh đời bất hạnh như anh Thắng có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Tùng Dương