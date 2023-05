Con đầu đuối nước, con út mắc bệnh não, mẹ nghèo bất lực cầu cứu

Khuôn mặt chị Bùi Thị Luyến (30 tuổi, trú khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi sau hơn 4 tháng ôm con nằm viện giành giật sự sống. Chị ngồi trên giường bệnh, cố gắng dỗ dành con trai là bé Bùi Bảo Khang (19 tháng tuổi) đang gào khóc vì những cơn đau hành hạ. Rồi như đuối sức, bé lả dần, ngủ gật gù trong vòng tay mẹ.

4 tháng sau khi được phát hiện bị bệnh viêm màng não mủ, dù được điều trị kịp thời nhưng căn bệnh chuyển biến rất nhanh khiến tai phải của bé Khang bị vôi hóa hoàn toàn, không còn khả năng cứu chữa. Tai trái cũng bị vôi hóa nặng, cần phẫu thuật gấp mới hy vọng được cứu chữa.

"Bác sĩ nói bệnh của con diễn biến nặng theo từng ngày nên cần phẫu thuật cấy điện cực ốc tai gấp, chi phí 500 triệu đồng nếu để lâu sẽ không còn hi vọng. Tôi từng phải gánh nỗi đau mất đứa con đầu lòng. Chạy chữa hiếm muộn mãi mới có thêm bé Khang. Vậy mà chưa kịp vui mừng thì con trai tôi lại phải gánh chịu bất hạnh như thế này", chị Luyến nghẹn ngào.

Chị Luyến từng trải qua đau khổ khi đổ vỡ hôn nhân và nỗi đau mất con. Chị kể, 19 tuổi, chị đã kết hôn. Nhưng rồi, khi mang thai được 3 tháng thì xảy ra biến cố khiến 2 vợ chồng ly thân. Chị bụng mang dạ chửa về nương nhờ nhà mẹ ruột.

"Con trai đầu lòng được 15 tháng, vừa chập chững tập đi, tập nói thì không may bị đuối nước dưới ao. Nỗi nhớ thương con giằng xé tâm can suốt một thời gian dài khiến tôi ngã gục. Mãi đến sau này, gia đình, bạn bè động viên, tôi mới nguôi ngoai được phần nào. Gần 4 năm sau ngày con mất, vợ chồng tôi chính thức ly hôn", chị Luyến kể lại.

5 năm trước, chị Luyến quen rồi chung sống với anh Phan Xuân Hải (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) như vợ chồng. Anh Hải làm nghề bốc vác hàng hóa thuê ở khu vực chợ Vinh. Chị Luyến làm thuê cho một tiệm nail gần đó. Không đất đai, nhà cửa, họ mượn tạm gian nhà cũ của người chị gái ở để tiện công việc.

"Suốt nhiều năm mỏi mòn chờ đợi mụn con vẫn chưa thành hiện thực, làm được đồng nào, vợ chồng tôi tích góp, vay mượn thêm để đi thăm khám, điều trị hiếm muộn. Rồi hạnh phúc cũng mỉm cười khi tôi mang thai bé Khang. Vì một số lý do cá nhân, vợ chồng tôi chưa đăng ký kết hôn nên con tôi sinh ra vẫn mang họ mẹ", chị Luyến chia sẻ thêm.

Sinh ra, bé Khang là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh. Đến 15 tháng tuổi, bé có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như thường xuyên sốt nhẹ, đêm nằm ngủ cứ nghiến răng, tai chảy mủ. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị viêm tai giữa nên cho thuốc về nhà điều trị. Sau đó bé Khang lên cơn co giật, đến bệnh viện thì được kết luận bị viêm màng não mủ.

Vì căn bệnh chuyển biến rất nhanh theo chiều hướng xấu nên bé Khang được chuyển gấp ra Hà Nội phẫu thuật gắn van dẫn lưu trong não và điều trị.

Suốt nhiều tháng qua, chị Luyến ôm con nằm viện. Lo lắng, anh Hải cũng nghỉ nghề bốc vác để ra Hà Nội phụ vợ túc trực, chăm sóc con, không thể làm gì kiếm thu nhập.

"Tôi đã vay mượn gần 200 triệu đồng điều trị cho con. Vợ chồng tôi giờ công việc không có, đất đai, nhà cửa cũng không, 2 bên nội ngoại đều khó khăn nên chẳng ai dám cho vay nhiều. Từ một đứa trẻ đang tập đi, tập nói, giờ con ngồi không vững nữa rồi. Bác sĩ nói con phải điều trị vật lý trị liệu thời gian lâu dài mới có hi vọng đi lại như trước. Hiện vợ chồng tôi đang làm thủ tục chuyển con về bệnh viện tuyến tỉnh để điều trị. Thế nhưng khó khăn, nợ nần chồng chất, tôi biết làm gì để chạy chữa cho con đây?", anh Hải chia sẻ.

Lo lắng cho sức khỏe của con trai, tiền bạc, nợ nần khiến lòng chị Luyến nặng trĩu.

"Sinh được 2 con thì đứa mất, đứa bệnh tật. Từ nay đôi tai của con sẽ không nghe tiếng bố mẹ gọi nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa vợ chồng tôi cũng sẽ cố gắng nắm lấy tay con, cùng con cố gắng vượt qua. Khẩn cầu mọi người cùng giúp đỡ, cho đứa con bất hạnh của tôi tiếp tục được điều trị, để có cơ hội đi lại trên đôi chân của mình như trước".

Ông Nguyễn Văn Thảo, Khối trưởng khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân xác nhận gia đình chị Luyến có con trai bị bệnh tật hiểm nghèo và mong muốn được mọi người chia sẻ.

