"Giờ chồng thân tàn thế này, mình tôi biết xoay xở thế nào"

Trưa 8/1, trên đường từ trường mầm non về nhà, ông Trần Nhân (56 tuổi, trú xóm 6, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - nhân viên bảo vệ trường mầm non Quỳnh Thanh không may gặp tai nạn giao thông. Khi về đến đầu ngõ, chiếc xe đạp ông Nhân đang đi bất ngờ bị xe máy của 2 học sinh THPT chạy cùng chiều tông phải.

Ông Nhân bị chấn thương sọ não sau vụ tai nạn.

Cú tông mạnh khiến ông Nhân ngã, đầu đập mạnh xuống nền đường bê tông, bất tỉnh tại chỗ. Ông Nhân nhanh chóng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện. Do vết thương quá nặng, ông Nhân được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, ông được bác sĩ kết luận bị chấn thương sọ não và cần phẫu thuật gấp.

"Đã gần 5 tháng trôi qua, chồng tôi vẫn chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật lắp ghép não. Đầu ông ấy biến dạng, móp sâu một bên sau ca phẫu thuật lấy não nuôi bên ngoài. Dù đã tỉnh lại nhưng ông ấy không nhận biết được gì, toàn thân co quắp, ăn bằng ống thông thực quản. Cứ như thế này biết đến bao giờ ông ấy mới hồi phục để trở về nhà đây", bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, vợ ông Nhân) chia sẻ.

Bà Loan kể, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định, sức khỏe yếu nên ông Nhân xin được vào làm bảo vệ tại Trường mầm non Quỳnh Thanh với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, vừa đi làm được 3 tháng thì tai họa ập đến.

Hiện ông Nhân chỉ nằm một chỗ, đầu bị khuyết 1/2 hộp sọ, bên cạnh luôn phải có người thay nhau túc trực, chăm sóc. Sức khỏe chưa thể nói trước được điều gì.

Từ ngày bố gặp nạn, căn nhà nhỏ chỉ còn lại 2 chị em Trần Thị Dung (học lớp 9) và Trần Thị Duyên (học lớp 5) - con của vợ chồng ông Nhân sớm tối thui thủi, tự chăm sóc, bảo ban nhau học hành và ngóng trông bố mẹ từng ngày. Tối đến, chị em Dung chỉ còn cách hỏi thăm tình hình sức khỏe và nhìn bố mẹ qua điện thoại cho vơi nỗi nhớ.

Bà Loan ngồi bên giường bệnh, chậm rãi bơm cháo loãng vào ống thông thực quản cho chồng.

"Bố bị tai nạn hôm trước Tết, mãi đến nay vẫn chưa được về nhà. Mẹ theo bố vào viện chăm sóc nên ở nhà chỉ còn 2 chị em cháu thôi. Vì đường xa, không có tiền nên cháu chưa được vào thăm bố. Nhìn qua điện thoại, cháu không còn nhận ra bố của mình. Từ một người khỏe mạnh, siêng năng, giờ bố không biết gì, nằm co quắp một chỗ như vậy, chúng cháu đau lòng lắm.

Cháu ước bố nhanh khỏe lại để trở về nhà. Chị em cháu sẽ thay nhau chăm sóc bố, đỡ đần cho mẹ. Cháu cũng mong bố sớm khỏi bệnh để chị em không phải bỏ học dở chừng…", hướng khuôn mặt đượm buồn về phía xa xăm, Dung nghẹn ngào, chia sẻ.

2 chị em Trần Thị Dung và Trần Thị Duyên sớm tối thui thủi, tự chăm sóc và ngóng trông từng ngày để được gặp bố mẹ.

Ông Hoàng Văn Tin - Phó chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh, chia sẻ: "Gia đình bà Loan có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn 2 sào ruộng, ai thuê gì làm nấy để kiếm thêm thu nhập. Ông Nhân xin vào làm bảo vệ trường mầm non được 3 tháng thì gặp nạn, cuộc sống vô cùng khó khăn. Để có tiền chạy chữa cho chồng suốt thời gian qua, bà Loan đã vay mượn trên 250 triệu đồng. Địa phương cũng đã kêu gọi ủng hộ nhưng chỉ được một phần nhỏ".

Nhiều tháng qua, bà Loan cùng chồng "chiến đấu" trong bệnh viện. Dáng người lam lũ, khắc khổ cùng nỗi lo sức khỏe của chồng, các con nhỏ ở quê, nợ nần chồng chất khiến người phụ nữ này bơ phờ, lo lắng. Bà ngồi bên giường bệnh, chậm rãi bơm cháo loãng vào ống thông thực quản cho chồng.

Chị em Dung mong bố sớm khỏi bệnh để các em không phải bỏ học.

Bà Loan kể, trước đây ngoài 2 sào ruộng, ông Nhân đi làm phụ hồ, tối đến đi thả lưới đánh cá để cải thiện bữa cơm cho gia đình. Còn bà Loan cũng ra đồng mò cua bắt ốc, trồng rau, chăn nuôi thêm gà, lợn để có tiền trang trải học hành cho con.

Biến cố bất ngờ ập đến, gánh nặng đè lên vai, người phụ nữ bất hạnh chỉ mong sao vay được tiền để tiếp tục cứu chữa cho chồng và hi vọng một phép màu.

Ở quê, gia cảnh bà Loan quá nghèo nàn, khó khăn.

"Hoàn cảnh nghèo khó, hàng chục năm bươn chải với cuộc sống để chăm lo cho các con, vợ chồng tôi chưa một ngày được sống thảnh thơi, chưa một ngày bớt lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy mà giờ ông ấy lại thân tàn như thế này, một mình tôi biết xoay xở như thế nào đây?

Chồng thì chưa được phẫu thuật ghép sọ não, mà tôi không còn biết nhìn đâu vay mượn nữa rồi. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết sống thế nào đây? Khẩn cầu mọi người cho chồng tôi một cơ hội sống", bà Loan khẩn cầu.