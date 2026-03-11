Mảnh đời tăm tối trong túp lều của người vợ khờ chăm chồng tai nạn

Tai nạn bất ngờ giáng xuống gia đình nghèo khó

Chiều muộn, con đường vào thôn Bản Dâng (xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) tối dần theo bóng núi, 2 bên chỉ toàn cỏ dại và đất đá lổn nhổn.

Cuối đoạn đường đất ngoằn ngoèo, căn nhà sàn xiêu vẹo của anh Mã Văn Nhân (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Vui (SN 1978) dần hiện ra. Trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng ấy, 2 phận đời bất hạnh đang nương tựa nhau.

Đường dẫn vào thôn Bản Dâng rất khó đi, nhất là khi trời mưa (Ảnh: Thế Hưng).

Chị Vui sinh ra đã mang trong mình nhiều chứng bệnh, đặc biệt là thần trí không ổn định. Chị phát âm khó khăn, phải rất lâu mới nói được 1 câu.

Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên chị không thể lao động như người bình thường. Mỗi khi cố gắng đi hái chè hay nhổ cỏ thuê, chỉ bước được vài bước là đôi chân khập khiễng lại khuỵu xuống. Vì vậy, cuộc sống của chị chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội 750.000 đồng mỗi tháng. Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ mua vài thang thuốc và chút gạo qua ngày.

Trong suốt buổi trò chuyện, chúng tôi cố gắng hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là những câu nói ngắt quãng. Nhiều lần chị Vui dừng lại, ánh mắt lúng túng hướng sang chồng hoặc anh trai như muốn “cầu cứu”, mong họ giải thích giúp.

Hai mảnh đời khiếm khuyết lay lắt qua ngày trong sự bủa vây của đói nghèo (Video: Linh Chi).

Trước đây, anh Nhân là trụ cột trong gia đình. Ngày nắng, anh đi phụ hồ; ngày mưa lại tìm việc khuân vác lặt vặt. Thu nhập ít ỏi nhưng tằn tiện cũng đủ sống qua ngày ở vùng quê nghèo.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ ập đến vào một buổi trưa tháng 4/2025. Khi đi xe máy qua đoạn đèo dốc, anh Nhân bỗng choáng váng rồi ngã xuống đường, gãy 1 chân.

Biến cố ập đến khiến số tiền ít ỏi vợ chồng anh chắt chiu suốt nhiều năm phải dồn hết vào việc chữa trị. “Trước đó, tôi tiết kiệm được 10 triệu đồng, giờ thì hết sạch. Tôi chân yếu, vợ lại bệnh tật, tiền ăn uống và thuốc men đành phải vay mượn người thân”, anh Nhân cho biết.

Từ ngày anh Nhân gặp nạn, gia đình vốn đã thiếu trước hụt sau nay càng chồng chất nỗi lo. Cả 2 vợ chồng đều bệnh tật, không còn nguồn thu nhập, mọi chi tiêu đều phải cắt giảm đến mức tối đa.

Căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng. Chị Vui nhiều lần ngã nhào vì hụt chân vào lỗ thủng trên sàn (Ảnh: Thế Hưng).

Trước khi đến với chị Vui, anh Nhân từng trải qua 1 cuộc hôn nhân và có 2 con. Hiện, 1 người con đã lập gia đình, còn con út học lớp 12. Anh Nhân và chị Vui không có con chung, nhưng họ sống với nhau bằng sự yêu thương và đồng cảm.

Dù cuộc sống rất khó khăn, anh Nhân vẫn cố gắng dành dụm gửi tiền phụ giúp con ăn học mỗi khi có thể. “Tôi không muốn con phải nghỉ học vì nghèo như mình ngày trước”, anh chia sẻ.

Nồi măng trong căn nhà sàn mục nát

Bữa ăn của vợ chồng nghèo chỉ có chút măng luộc (Ảnh: Thế Hưng).

Căn nhà của gia đình anh Nhân đã xuống cấp, vách bằng tre nứa trống hoác, mái fibro xi măng thủng lỗ chỗ. “Mưa to là chúng tôi phải chạy sang nhà anh trai gần đó để trú nhờ. Ở lại sợ lắm, nhà rung bần bật, nước tạt vào ướt hết”, anh Nhân kể.

Trong nhà dột nát gần như không có đồ đạc gì đáng giá. Chỗ nấu ăn chỉ là một góc nhỏ ghép tạm bằng vài viên gạch. Bữa ăn của 2 vợ chồng quanh năm chỉ có cơm trắng với rau rừng, hôm nào đỡ hơn thì có thêm nồi măng luộc.

Đêm xuống, căn nhà tối om. Ánh sáng le lói từ bóng đèn duy nhất không đủ soi sáng gian nhà nhỏ.

Những hôm mưa to, người phụ nữ chậm chạp vẫn cố gắng dìu chồng sang nhà anh trai tránh trú. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại đến mức trở nên quen thuộc với bà con làng xóm. Cả thôn Bản Dâng ai cũng biết và thương cảm cho hoàn cảnh của họ.

Căn nhà sàn của gia đình anh Nhân đã mục nát, chỉ 1 trận gió mạnh cũng có nguy cơ đổ sập (Ảnh: Linh Chi).

Ông Hoàng Văn Quỳnh, Bí thư Chi bộ thôn Bản Dâng xác nhận gia đình anh Nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Vui bị khuyết tật, anh Nhân bị gãy chân nên chưa thể đi lại bình thường. Ngôi nhà sàn đã mục nát, mỗi khi mưa gió vợ chồng anh Nhân phải sang hàng xóm trú nhờ.

"Hai vợ chồng anh Nhân sống lay lắt, không có nguồn thu nhập ổn định, chỉ trông vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ, để họ có được căn nhà kiên cố, yên tâm sinh sống”, Bí thư Chi bộ thôn Bản Dâng bày tỏ.

Ông Hoàng Văn Quỳnh (áo xanh bên phải), Bí thư Chi bộ thôn Bản Dâng cho biết vợ chồng anh Nhân đang ở trong hoàn cảnh khó chồng khó, nhà cửa mục nát, bệnh tật bủa vây (Ảnh: Linh Chi).

Ông Hoàng Văn Quỳnh cho biết thêm, thôn Bản Dâng nằm sâu trong vùng núi, người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng ngô, hái chè thuê. Mùa nắng, người khỏe mạnh cũng chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng mỗi tuần; mùa mưa thì hầu như không có việc làm, nhiều gia đình phải đi làm thuê ở xa.

“Trong hoàn cảnh như vậy, vợ chồng anh Nhân đều bệnh tật, lại không có người đỡ đần nên rất cần được cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ”, ông Quỳnh nói.