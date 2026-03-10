Bố qua đời, mẹ đi làm xa không về, 2 cháu nhỏ nương tựa ông bà già yếu

Ông bà gần 80 tuổi gắng gượng chăm lo cho 2 cháu nội

Ở xóm Ruộng Dềnh, xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, gia đình ông Bùi Văn Rét (SN 1948) và bà Bùi Thị Nhỏn (SN 1948) thuộc diện hộ nghèo suốt nhiều năm qua. Hai ông bà đều tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Rét cho biết, do là gia đình chính sách nên năm 1992, ông được các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà tình nghĩa. Đến năm 2019, ngôi nhà xuống cấp, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để sửa chữa.

Con trai qua đời, con dâu đi làm xa không về, nhiều năm qua vợ chồng ông Rét đảm đương việc nuôi nấng, chăm sóc 2 cháu nội (Ảnh: Gia Khoa).

Mong muốn cha mẹ già yếu có chỗ ở khang trang hơn, anh Bùi Văn Xuân (con trai duy nhất của vợ chồng ông Rét) đứng ra vay mượn thêm để xây dựng lại ngôi nhà.

Tuy nhiên, cuối năm 2019, trong lúc sửa chữa cột điện, anh Xuân không may bị điện giật và qua đời, để lại vợ cùng 2 con nhỏ là cháu Bùi Minh Cương (SN 2013) và Bùi Minh Ánh (SN 2017), bên cạnh căn nhà chưa kịp hoàn thiện.

Sau biến cố, vợ anh Xuân rời quê đi làm thuê ở tỉnh xa. Thời gian đầu, thỉnh thoảng chị vẫn gửi tiền về nhờ ông bà nội chăm sóc các con. Tuy nhiên, về sau chị không còn gửi tiền và cũng không trở về nhà nữa.

Từ ngày anh Xuân qua đời, khoảng sân trước ngôi nhà chưa hoàn thiện vẫn bừa bộn vật liệu xây dựng (Ảnh: Gia Khoa).

Hơn 5 năm qua, cháu Cương và Ánh được ông bà nội chăm sóc, nuôi dưỡng. Thương 2 cháu sớm mồ côi cha, lại thiếu vắng sự quan tâm của mẹ, ông Rét và bà Nhỏn luôn cố gắng động viên để các cháu vượt qua nghịch cảnh.

Hiện nay, mỗi tháng gia đình 4 người chỉ trông vào 500.000 đồng trợ cấp người cao tuổi của bà Nhỏn và khoảng 2 triệu đồng lương hưu của ông Rét.

Với số tiền ấy, riêng việc lo ăn học cho 2 cháu nội đã là nỗ lực rất lớn, chưa kể những khi trái gió trở trời, ông bà phải mua thuốc thang. Cuộc sống vì thế luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Ông Rét cho biết, khó khăn nhất là vào đầu năm học khi phải lo các khoản học phí, sách vở cho 2 cháu. Không ít lần, bà Nhỏn phải đi vay mượn để các cháu có tiền đóng học. Quần áo của 2 cháu chủ yếu xin lại từ anh chị em họ hàng, hiếm khi có được bộ đồ mới.

“Chúng tôi già yếu, không còn sức lao động, lại bệnh tật nên cuộc sống rất chật vật. May là các cháu ngoan, biết thương ông bà, không đòi hỏi gì. Nhờ họ hàng thỉnh thoảng giúp đỡ, chứ không thì chúng tôi chả biết xoay xở ra sao”, bà Nhỏn nghẹn ngào nói.

Vết sẹo dài sau phẫu thuật khớp gối khiến việc đi lại của ông Rét rất khó khăn (Ảnh: Gia Khoa).

Tương lai gập ghềnh của 2 đứa trẻ mồ côi cha

Mỗi năm trôi qua, sức khỏe của ông Rét và bà Nhỏn lại thêm suy giảm. Chân trái của ông Rét sau ca phẫu thuật mấy năm trước giờ thường xuyên đau nhức, đi lại rất khó khăn. Bà Nhỏn dù vẫn cố gắng gánh vác việc nhà nhưng sức khỏe ngày một yếu.

Tuổi cao, sức yếu, ông bà hiểu rằng mình không thể ở bên các cháu mãi. Mỗi lần ốm, nỗi lo lại chồng chất trong lòng vợ chồng già. “Chỉ sợ mai này chúng tôi không còn đủ sức nữa, các cháu biết dựa vào ai”, ông Rét thở dài.

Điều vợ chồng ông Rét mong mỏi nhất lúc này không phải là cuộc sống đủ đầy cho riêng mình, mà chỉ mong 2 cháu nội có điều kiện học hành và tương lai tốt hơn.

Mỗi khi nhắc đến 2 cháu nội, ông Rét và bà Nhỏn lộ rõ sự ưu tư (Ảnh: Gia Khoa).

Năm học này, cháu Cương học lớp 8, còn cháu Ánh học lớp 4. Trường của Cương ở gần nhà nên cháu thường đi nhờ xe bạn. Cháu Ánh học xa hơn, hàng ngày được một người bác họ đưa đón.

Hành trình học tập phía trước của 2 cháu còn dài, kéo theo nhiều khoản chi phí ngày một tăng. Trong khi đó, nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông vào tiền trợ cấp xã hội và đồng lương hưu ít ỏi của ông bà.

Trong căn nhà ẩm thấp vì chưa hoàn thiện, 2 đứa trẻ vẫn ngày ngày cắp sách đến trường. Sau giờ học, 2 anh em phụ giúp ông bà những việc lặt vặt như cắt cỏ cho trâu, nhặt củi… Buổi tối, các cháu tự giác bảo ban nhau học bài.

Thương ông bà, 2 cháu bảo nhau tự giác học tập và làm việc nhà (Ảnh: Gia Khoa).

Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm của cha mẹ, nhưng Cương và Ánh vẫn nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Cháu Cương tâm sự: “Từ ngày bố mất, ông bà là người chăm sóc, nuôi nấng 2 anh em con. Trước đây, con nhớ bố mẹ lắm, nhưng giờ cũng dần quen rồi. Con sẽ cố gắng học tốt, sau này đi làm có tiền chăm sóc ông bà”.

Nhìn 2 đứa trẻ lớn lên giữa bộn bề khó khăn và thiếu thốn, bà con lối xóm ai cũng thương cảm. Bà Bùi Thị Tình, Trưởng xóm Ruộng Dềnh cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Rét rất khó khăn. Bà con làng xóm vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ, nhưng đời sống của các hộ dân nơi đây khó khăn nên sự hỗ trợ còn hạn chế.

“Chúng tôi rất mong có thêm sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, để tương lai 2 cháu nhỏ bớt đi phần nào gập ghềnh, để tuổi già của vợ chồng ông Rét vơi bớt những nỗi lo”, bà Tình bày tỏ.