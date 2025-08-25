Nuôi vợ động kinh và 3 con nhỏ, người chồng phụ hồ ước có mái nhà lành lặn

Vợ thường xuyên phát bệnh, người đàn ông nghèo không dám đi làm xa

Một ngày giữa tháng 8, chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Minh Em (43 tuổi, ngụ ấp Hưng, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp). Ngôi nhà nhỏ là chỗ nương náu của gia đình 5 thành viên nằm sâu trong con rạch, cách trung tâm xã hơn 5km. Gọi là nhà nhưng thực chất chỉ là căn chòi tạm, chật hẹp và ẩm thấp.

Ngôi nhà của gia đình anh Minh Em (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tiếp chuyện phóng viên, anh Minh Em lần lượt giới thiệu, vợ anh là chị Nguyễn Thị Thoa (40 tuổi), con gái lớn Lê Mỹ Nhi (13 tuổi), con trai thứ Lê Minh Trường (9 tuổi) và bé út Lê Ngọc Huệ (4 tuổi). Chị Thoa mắc bệnh động kinh, thường xuyên co giật, mất trí nhớ nên không thể đi làm, chỉ ở nhà nội trợ.

Chồng phụ hồ nuôi vợ động kinh, lo con thơ thất học (Video: Bảo Kỳ).

Khi được hỏi về mối lương duyên, anh Minh Em bộc bạch, bản thân lấy vợ khá muộn. Năm anh 30 tuổi mới được một người bạn là họ hàng với chị Thoa mai mối. Lúc đầu, anh không biết chị Thoa có bệnh. Sau này, cha mẹ cho biết chị bị động kinh, nhưng vì thương nên anh vẫn quyết định cưới.

Gia đình 2 bên đều nghèo khó, đám cưới của anh chị chỉ đơn sơ với vài mâm cỗ cùng lời chúc phúc của họ hàng và bà con xóm giềng. Không lâu sau, chị Thoa hạ sinh con gái đầu lòng là bé Mỹ Nhi. Rồi sau đó, 2 đứa con nhỏ lần lượt ra đời.

Chị Thoa mắc bệnh động kinh từ nhỏ, thường xuyên bị co giật (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Lúc đầu, vợ chồng tôi ở với gia đình vợ. Khi con gái lớn chào đời, có mẹ vợ giúp chăm sóc con nên tôi đỡ lo, yên tâm đi làm. Vợ tôi hay bị co giật, lúc nhớ lúc quên, không thể một mình chăm con", anh Minh Em kể.

Khi số thành viên gia đình tăng lên, vợ chồng anh Minh Em dọn ra ở riêng. Được người em cho mượn căn nhà, cũng chính là nơi gia đình anh ở tạm đến nay. Lúc ấy, bé Mỹ Nhi 6 tuổi. Mỗi lần thấy mẹ lên cơn động kinh, bé lại hốt hoảng chạy sang hàng xóm cầu cứu, mong có người giúp mẹ không cắn vào lưỡi.

"Vợ tôi có uống thuốc, nhưng vẫn trở cơn. Có lần, khi con gái út được 10 tháng tuổi, vợ tôi đang bế con thì lên cơn co giật, suýt làm rơi con xuống bờ kênh kế nhà. Hàng xóm nghe tiếng trẻ con khóc ré liền chạy sang, thấy vợ tôi đang phát bệnh nên vội đưa 2 mẹ con vào nhà.

Lúc vợ tôi tỉnh lại, cô ấy không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Từ lúc đó, tôi không dám đi làm xa nữa, chỉ quanh quẩn gần nhà làm mướn kiếm tiền, vì sợ cảnh tượng đó lặp lại", anh Minh Em thở dài cho biết.

Gánh nặng chăm sóc vợ bệnh, con thơ đè nặng lên vai người cha nghèo khó (Ảnh: Bảo Kỳ).

Uớc mơ có một mái nhà không dột

Các con đang tuổi ăn tuổi học, trong khi vợ lại không có khả năng lao động, một mình anh Minh Em phải bươn chải đủ nghề. Khi thì anh đi phụ hồ, bốc vác; lúc lại bẻ trái cây mướn, đào đất thuê... Công việc thất thường nên thu nhập của anh cũng bấp bênh.

"Các con càng lớn, áp lực càng nhiều vì phải lo tiền học hành, sách vở. Lúc túng thiếu quá thì mượn cha mẹ, anh em, nhưng cũng không thể phiền họ mãi được", anh Minh Em buồn bã nói.

Ngôi nhà gia đình anh đang ở đã xuống cấp sau nhiều năm không được tu sửa. Vách tôn thủng lỗ chỗ, nền xi măng bong tróc từng mảng.

Anh Minh Em kể, mỗi khi mưa lớn kèm sấm chớp, vợ chồng anh phải thức trắng đêm. Vợ ôm các con, còn anh lấy thau, xô hứng nước và lấy bạt che chắn để nước mưa không tạt vào chỗ ngủ.

"Mình ướt cũng không sao, quan trọng là các con được an toàn. Nhiều hôm gió thổi mạnh, các tấm tôn va vào nhau làm tôi sợ lắm. Tôi luôn ao ước có ngôi nhà kiên cố, để nếu đi làm xa cũng yên tâm vì mấy mẹ con ở nhà an toàn", anh Minh Em bày tỏ.

Anh Minh Em lo lắng những cơn mưa sắp tới sẽ làm ngôi nhà đổ sập (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Võ Văn Tám, Phó Bí thư chi bộ ấp Hưng, xã Bình Trưng cho biết, gia đình anh Minh Em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại địa phương. Các thành viên trong gia đình đều được hỗ trợ Bảo hiểm y tế. Hàng tháng, vợ anh Minh Em được nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, để cất được một ngôi nhà mới thì gia đình anh không có khả năng.

"Địa phương rất mong báo Dân trí sẽ là cầu nối, kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình anh Minh Em có chỗ ở kiên cố, an toàn, không còn lo sợ mưa dột", ông Tám bày tỏ.