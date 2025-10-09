Chuyện chạy bão của cụ bà 87 tuổi và mái nhà được dựng lại từ sự sẻ chia

Dù bão số 10 (Bualoi) đã đi qua, nhưng dư âm của cơn cuồng phong vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cụ Đàm Thị Nguyệt (87 tuổi), ở thôn Đất Đỏ, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị. Căn nhà nhỏ vừa được lợp lại mái là minh chứng cho sự tàn phá khốc liệt của cơn bão, cũng như sức mạnh của tình người sau hoạn nạn.

Cụ Nguyệt, người đã trải qua bao mùa mưa bão, không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến căn nhà cấp 4 gắn bó cả đời bị phá tan.

"Cũng may cháu kịp đưa đi tránh bão, chứ ở trong nhà là gặp nạn rồi. Khi tôi về, tường sập, mái bay hết, chẳng còn chi cả", cụ Nguyệt kể lại.

Cụ Đàm Thị Nguyệt kể lại chuyện nhà đổ sập do bão (Ảnh: Tiến Thành).

Sống một mình hơn 30 năm qua, cụ Nguyệt phụ thuộc vào tiền nhà nước trợ cấp và sự cưu mang của xóm làng. Đêm bão dữ, người cháu họ đã kịp thời cõng cụ đi tránh trú, thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Khi trở về, căn nhà chỉ còn là đống đổ nát.

Giữa lúc khó khăn, tình người đã sưởi ấm cụ Nguyệt. Bà con lối xóm thay phiên mang cơm nước, lo chỗ ngủ tạm. Chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vận động, kêu gọi giúp đỡ để sửa chữa lại căn nhà.

Tin vui đến khi Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup quyết định hỗ trợ cụ Nguyệt 60 triệu đồng. Với nguồn kinh phí này, cùng sự chung tay của chính quyền và người dân, căn nhà của cụ đã được xây lại tường, lợp mái kiên cố, cửa chính, cửa sổ được làm mới. Những người thợ trong làng không nhận công, chỉ mong góp sức để cụ Nguyệt sớm có nơi nương náu an toàn.

Căn nhà nhỏ của cụ Nguyệt được xây lại tường, lợp mái mới và đang dần hoàn thiện (Ảnh: Tiến Thành).

"Nhờ nhà hảo tâm, chính quyền và bà con chứ tôi già cả, chẳng làm gì được. Mấy bữa cứ lo không có chỗ ở, giờ yên tâm rồi, mừng lắm", cụ Nguyệt xúc động chia sẻ.

Anh Lê Xuân Thủy (SN 1973, thôn Đất Đỏ) cho biết: "Chỉ ít ngày nữa, căn nhà sẽ hoàn thiện, giúp cụ có nơi ở an toàn, không lo mưa nắng. Trong làng ai cũng thương cụ, người bó rau, người con cá, giúp đỡ thường xuyên".

Không chỉ cụ Nguyệt, gia đình bà Đặng Thị Ỉu (SN 1959, thôn Hòa Lạc, xã Hòa Trạch) cũng nhận được 60 triệu đồng từ Quỹ Thiện Tâm để sửa chữa nhà bị bão thổi tốc mái hoàn toàn, phần bếp đổ sập.

Gia đình bà Ỉu thuộc diện hộ nghèo, con gái bệnh tật, cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm khốn khó.

"Bão phá tan hết, cây cối đổ ngổn ngang, nhà tốc mái, sập tường. Gia đình tôi nghèo, con bệnh tật, nếu không có nhà hảo tâm giúp, chẳng biết lấy tiền đâu mà sửa. Gia đình tôi biết ơn nhiều lắm!", bà Ỉu nghẹn ngào nói.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Trạch thay mặt Quỹ Thiện Tâm trao hỗ trợ đến người dân (Ảnh: Hồng Thanh).

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Trạch chia sẻ, bão số 10 đã khiến 3 nhà dân địa phương bị hư hỏng nặng, nhiều căn khác tốc mái. Trong đó, 5 hộ được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ tổng cộng 220 triệu đồng.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm cho biết, đơn vị đã khảo sát và hỗ trợ hơn 70 trường hợp bị thiệt hại do bão số 10 tại Quảng Trị.

Cụ thể, 7 hộ gia đình bị sập nhà, tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng; hơn 60 trường hợp khác nhận 20 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm còn trao 100 triệu đồng đến gia đình cháu T.T.Đ. (SN 2009, thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú, Quảng Trị) - nạn nhân tử vong do bị nước cuốn.

Những câu chuyện về cụ Nguyệt, bà Ỉu và nhiều hoàn cảnh khác là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng nhân ái. Sau bão tố, dù mái nhà có thể bị cuốn đi, nhưng tình người vẫn ở lại, sưởi ấm và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn vượt qua hoạn nạn.