Chồng chết để lại người vợ mang "án tử" và đàn con thơ

49 ngày kể từ khi chồng mất, mẹ con chị Trương Thị Minh Thu (ở thôn Dấu Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật người chồng, người cha đã ra đi mãi mãi. Căn nhà nhỏ giờ quạnh hiu, thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở xé lòng.

Chị Thu rơi nước mắt nhớ lại cái đêm định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống gia đình. Lúc đó, khoảng 20h ngày 27/8, khi đang dỗ dành đứa con út 4 tuổi vào giấc ngủ, chị bỗng giật mình bởi tiếng đập cửa của hàng xóm. Mang vội đôi dép, chị bế con chạy ra xem, rồi nhận được hung tin chồng gặp tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện.

"Lúc đó, tôi rất sợ hãi, chỉ biết cầu nguyện cho chồng tai qua nạn khỏi. Nhưng phép màu không xảy ra, anh Long (chồng chị Thu) đã ra đi mãi mãi, bỏ lại bốn mẹ con bơ vơ thế này", chị Thu nức nở.

Theo chị Thu, vụ tai nạn giao thông có một phần lỗi của chồng chị nên không thể truy tố trách nhiệm. Gia đình bên kia cũng đã giúp đỡ một số tiền để lo việc ma chay.

Từ ngày chồng mất, chủ nợ liên tục tìm đến nhà. Chị Thu cho biết, số nợ đã lên đến hơn 500 triệu đồng, đây là tiền vợ chồng chị vay mượn để chữa bệnh và làm ăn.

Vợ chồng chị Thu đầu tư mở xưởng gỗ nhưng chẳng may gặp dịch Covid-19, công việc sa sút rồi lâm cảnh nợ nần. Căn nhà đang ở cũng đã thế chấp ngân hàng, có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào.

"Tôi đã nhận "án tử", sống ngày nào hay ngày đó, chỉ lo 3 đứa con còn quá thơ dại. Ông bà nội đã lớn tuổi, bên ngoại thì nghèo khó, không biết mai đây, các con nương tựa vào đâu", chị Thu buồn bã nói.

Chị Thu được chẩn đoán ung thư buồng trứng giai đoạn 3 vào năm 2021. Hơn 2 năm chống chọi bệnh tật, chị đã phải cắt bỏ buồng trứng 2 bên. Mỗi tháng, chị vẫn phải đến bệnh viện thăm khám để theo dõi diễn tiến căn bệnh.

Nhìn 3 con nhỏ, đứa lớn nhất mới 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, chị Thu xót xa: "Tôi cứ nghĩ mình chết đi thì còn chồng lo cho con, giờ đây anh lại bỏ đi trước. Vừa bệnh tật, vừa ôm số nợ quá lớn, tôi chẳng biết tương lai mẹ con tôi đi về đâu".

Ông Lê Quốc Trận, Trưởng thôn Dấu Ái cho biết, vợ chồng chị Thu chí thú làm ăn, tính tình hiền lành nhưng không hiểu sao bi kịch cứ liên tiếp ập đến. Trụ cột trong gia đình đã mất, giờ chỉ còn người vợ bệnh tật cùng 3 con nhỏ. Làng xóm cũng giúp đỡ, nhưng chỉ như muối bỏ bể.

Theo ông Lê Đắc Tình, Phó Chủ tịch xã Điện Hồng, hoàn cảnh 4 mẹ con chị Trương Thị Minh Thu hiện nay hết sức ngặt nghèo. Địa phương cũng đang xem xét để đưa gia đình chị vào diện hộ nghèo để gia đình được các khoản trợ cấp, giúp các cháu tiếp tục đến trường.

Thông qua báo Dân trí, ông Tình hy vọng các mạnh thường quân và nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chị Thu vượt qua nghịch cảnh, để chị có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh và các con chị không dang dở việc học.

