Hai đứa trẻ mồ côi cha mua mì tôm từng gói, mua trứng từng quả

Sắp đến bữa trưa, Trinh, con gái lớn của chị Châu Thị Thân (35 tuổi, trú xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) lái chiếc xe đạp được tặng, chạy tít ra đầu làng mua 2 quả trứng cùng một gói mì tôm lách cách đạp về.

Phần trứng, hai chị em chiên ăn cơm trưa, còn gói mì dành lại làm thức ăn cho bữa tối.

Từ ngày cha mất, thức ăn của 2 đứa trẻ chỉ quanh quẩn giữa mì và trứng. Hôm nào, mẹ bán vé số "chạy", may ra cuối tuần hai chị em mới được cải thiện chút cá, chút thịt.

Gia cảnh khó khăn nên tuổi thơ của 2 đứa trẻ thiệt thòi hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Với các cháu, từ hộp sữa, cân đường đến những món ăn vặt, ly trà sữa, trà chanh đều là thứ xa xỉ. Quần áo hầu hết là đồ cũ, được mọi người cho tặng.

Giữa trưa, chị Thân đi từng bước tập tễnh qua con đường đất sình bùn trước nhà, về lo cơm nước cho các con đi học.

"Hôm qua, tôi chẳng may dẫm phải đá rách chân, nhưng vẫn cố gắng đi bán vé số, chứ ở nhà, 3 mẹ con không có tiền mà mua gạo ăn", vừa nói người phụ nữ tháo đôi dép, dưới bàn chân, vết thương rớm máu.

Trải lòng, chị Thân chia sẻ năm 22 tuổi, chị lên xe hoa về nhà chồng và lần lượt sinh được 2 con. Niềm hạnh phúc gia đình vỏn vẹn 3 năm thì bất hạnh ập đến, chồng chị Thân mắc bệnh ung thư rồi qua đời.

Ngày chồng mất, con trai chị Thân vừa mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Thương con, chị gắng gượng bươn chải đủ nghề, không mơ tưởng gì đến chuyện "đi bước nữa" mà toàn tâm toàn ý nuôi dạy các con.

"Hai con còn nhỏ, không ai trông nom nên mình không thể đi làm xa. Tôi bán vé số, ai thuê gì làm nấy không kể ngày đêm, mưa gió nhưng mãi không khá lên được", giọng buồn bã chị Thân nói.

Chị Thân cho hay, do ở vùng quê nên việc tiêu thụ vé số khá chậm, một ngày trung bình bán được 50-60 vé, thu nhập khoảng 50.000 đồng/ngày. Với số tiền ít ỏi, 3 mẹ con chắt chiu từng đồng, phân chia phần mua gạo, mua mắm, sắm sách vở cho các con học tập.

Nghèo khó, không còn nơi để về nên 3 mẹ con chị Thân xin sống nhờ trong căn nhà tình thương rộng chừng hơn 10m2 của bà nội. Ngôi nhà nhỏ, xuống cấp sau nhiều năm xây dựng. Mái hiên bị gió bão xé toạc còn lại tấm tôn hoen gỉ. Ở đây còn không có nhà vệ sinh nên 3 mẹ con khổ sở trong việc tắm rửa, giặt giũ.

Gần đây, người thân thông báo sẽ lấy lại phần đất cất nhà nơi 3 mẹ con chị Thân tá túc nhờ. Chị Thân và các con lo lắng không còn nơi để về.

Mơ ước của 3 mẹ con lúc này có được một ngôi nhà nhỏ tránh mưa bão khi mùa đông đang cận kề.

Bà Ngô Thị Thanh Nhàn, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã Hòa Mỹ Đông cho biết, chồng bà Thân mất do căn bệnh ung thư hơn 10 năm, người phụ nữ này một mình nuôi 2 con nhỏ. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo cán bộ xã, thời gian qua, các cấp chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ các suất quà dịp lễ tết đối với hộ bà Thân. Nguyên nhân gia đình này chưa được địa phương hỗ trợ xây nhà ở vì chưa có đất thổ cư.

"Vừa qua, bố mẹ bà Thân đã cho một phần đất ở nông thôn, khi hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa phương trình xét, hỗ trợ theo quy định", bà Nhàn cho hay.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5002 xin gửi về:

1. Chị Châu Thị Thân

Địa chỉ: thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0335.306.433

