Chàng sinh viên mồ côi cha dang dở giấc mơ đại học

Em Lê Công Toán (SN 2005, trú ở thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cựu học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Quảng Xương) ngồi thẫn thờ bên hiên nhà nhỏ ven cánh đồng, khuôn mặt buồn rầu, lo âu.

Chàng sinh viên nghèo cho biết, em vừa ra làm thủ tục nhập học ở trường Đại học Công nghệ Đông Á. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên đang có ý định nghỉ học để đi làm.

"Em không biết có thể tiếp tục đi học được nữa hay không. Bốn năm đại học là quãng thời gian quá dài, mẹ còn phải lo cho em trai và ông bà già yếu nữa. Chắc em phải nghỉ học, để đi làm phụ giúp mẹ", Toán tâm sự.

Là con đầu trong gia đình thuần nông, khi Toán chuẩn bị vào cấp 3, bố của em qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng.

Kể từ ngày bố mất, mẹ em là bà Nguyễn Thị Luận vất vả làm việc để nuôi hai anh em Toán và ông bà nội già yếu. Nhưng vì sức khỏe yếu, lại thêm dị tật tay nên hàng ngày bà Luận chỉ rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng đi khắp làng để thu mua phế liệu.

Vất vả là vậy nhưng mỗi tháng người mẹ nghèo cũng chỉ kiếm được chừng 2 triệu đồng. Nhiều lúc không đủ ăn, bà phải đi vay mượn khắp nơi. Thấy gia đình quá khó khăn, nhiều lần Toán đòi nghỉ học để đi làm.

"Dù không có tiền nhưng tôi thường động viên con cố gắng học thật tốt để nay mai bớt khổ. Hôm Toán vào đại học, tôi vay mượn được hơn 10 triệu đồng, chỉ đủ cho con nhập học", bà Luận chia sẻ.

Theo bà Luận, trước khi ra nhập học, Toán cho biết sẽ đi làm thêm để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Nhưng bốn năm học đại học của con là quá dài, người mẹ nghèo trăn trở nỗi lo khó có thể cho con theo học được.

"Giờ không biết có thể lo được cho con nữa hay không, thấy con bảo sẽ đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Nghĩ mà thương con lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào, mỗi tháng thu nhập được 2 triệu đồng, giờ gửi tiền cho con đi học thì không còn tiền nuôi em trai Toán và bố mẹ chồng", bà Luận chia sẻ.

Nói về hoàn cảnh của em Toán, cô Vũ Thị Trọng, giáo viên Trường THPT Đặng Thai Mai, cho biết, mặc dù trải qua cú sốc bố mất, nhưng em Toán đã cố gắng thi vào cấp 3 với số điểm cao.

"Quá trình học tập, Toán luôn nỗ lực vượt khó, giờ em đã trúng tuyển đại học, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, giấc mơ trở thành kỹ sư điện tử của em có nguy cơ dang dở. Mong mọi người giúp đỡ em vượt qua khó khăn này để bước tiếp trên con đường đại học", cô Trọng chia sẻ.

Ông Lê Văn Cung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương cho biết, gia đình em Toán thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Trong những năm qua, các đoàn thể, người dân địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi gia đình, động viên Toán cố gắng học hành.

"Nay thấy cháu đỗ đại học thì làng xóm cũng mừng. Nhưng vì không có tiền nên cháu có thể không được đi học nữa. Tôi và bà con rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể chắp cánh giúp cháu theo đuổi ước mơ, có thể tiếp tục được đến trường", ông Cung nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4995 xin gửi về:

