Em Nguyễn Hữu Tài (16 tuổi) học sinh lớp 11, Trường THPT Đô Lương 2, huyện Đô Lương, Nghệ An nằm trên giường bệnh, toàn thân bị bỏng nặng, được che lấp bởi những lớp băng trắng xóa. Những cơn đau đớn liên tiếp hành hạ khiến Tài bị sốt cao, gào khóc cầu cứu.

"Mẹ ơi con đau quá. Cứu con với bố ơi. Con chết mất. Đau thế này làm sao con sống nổi", Tài cầu cứu.

Đứng bên cạnh, chị Nguyễn Thị Lĩnh (45 tuổi, mẹ em Tài, trú xóm 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương) bất lực nhìn con gồng mình gánh chịu đau đớn. Cố nén nỗi đau, chị đưa bàn tay chai sạm, thô ráp của mình nắm bàn tay không còn lành lặn của con để động viên, an ủi. Người chồng lo lắng gọi bác sĩ mong giúp con bớt đau.

Sau khi được bác sĩ thăm khám, cho uống thuốc, Tài lả dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Chiều 8/9, tranh thủ lúc chăn trâu ngoài đồng, Tài cùng một số bạn câu cá để kiếm thức ăn bữa tối cho cả gia đình. Quá trình giật cần câu, không may vướng phải dây điện cao thế phía trên nên Tài bị điện giật té ngã, bất tỉnh.

Người dân xung quanh liền sơ cứu rồi đưa Tài đến bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng, nguy hiểm tính mạng nên ngay sau đó, nam sinh được chuyển ra Bệnh viện bỏng Quốc gia.

"Vợ chồng tôi đang chặt củi trên rừng thì rụng rời chân tay khi nghe tin dữ. Bác sĩ cho biết, con bị bỏng độ III, IV, V, nặng nhất là 2 bàn tay, mặt, cổ, ngực và 2 chân. Khổ thân, con vừa đi học được 3 ngày thì tai họa ập đến. Giờ chỉ biết ngày đêm cầu mong những vết thương trên cơ thể con chóng lành để con được bình yên, tiếp tục đi học", chị Lĩnh kể.

Vợ chồng chị Lĩnh và anh Nguyễn Hữu Ái (49 tuổi) sinh được 2 người con. Trước Tài còn một người anh đang học đại học năm thứ 4. Tài là một học sinh ngoan, siêng năng, ngoài giờ đến lớp, em thường tranh thủ thời gian để phụ giúp cha mẹ công việc nhà, ra đồng bắt cua, bắt ốc cải thiện bữa cơm gia đình.

Ông Tăng Văn Khoa, Trưởng xóm 2 (xã Hồng Sơn), chia sẻ, kinh tế của gia đình chị Lĩnh chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Ngoài 2 người con học hành, vợ chồng chị còn phụng dưỡng mẹ chồng già yếu đã 86 tuổi, ốm đau triền miên.

Để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày, anh Ái phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, chị Lĩnh đi làm cỏ, cấy, gặt lúa thuê. Tối đến, chị còn tranh thủ ra đồng mò cua, bắt ốc mang đi bán, gom góp nuôi con học đại học.

"Cháu Tài không may bị điện cao thế giật gây bỏng nặng, đang điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc gia. Thời gian điều trị rất lâu dài, chi phí tốn kém khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Địa phương, bà con lối xóm đã đứng ra kêu gọi, giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong sự chung tay giúp đỡ, ủng hộ từ các nhà hảo tâm để gia đình cháu Tài có thêm kinh phí chữa trị, sớm ổn định sức khỏe để về tiếp tục học hành", ông Khoa nói.

Hàng chục ngày trôi qua kể từ khi con gặp nạn, vợ chồng chị Lĩnh mất ăn, mất ngủ túc trực, lo lắng cho con. Tài sản trong nhà không có nổi 1 triệu đồng, khi Tài gặp nạn, anh em, họ hàng, bà con lối xóm gom người một ít để vợ chồng chị Lĩnh có kinh phí lo cho con nằm viện. Tính đến nay, họ đã vay mượn trên 50 triệu đồng.

"Tôi chỉ đứng nhìn thôi đã thấy đau đớn lắm, huống gì con đang phải gồng mình gánh chịu. Chỉ ước giá như tai họa này tôi có thể gánh thay con. Đời con còn dài, bao dự định còn dang dở. Thời gian điều trị cho con còn dài mà vợ chồng tôi nghèo khó quá. Qua báo Dân trí, tôi cầu xin sự giúp đỡ của mọi người, cho con có cơ hội điều trị", anh Ái khẩn cầu.

Vừa uống thuốc, cơn đau đi qua, Tài dần chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên dặn cha mẹ:

"Con ngủ một lúc đây. Bố mẹ đừng để ai cắt bỏ tay chân của con nhé. Con muốn lành lặn để về đi học, sau này còn đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trả nợ. Đau đớn mấy con cũng cố gắng vượt qua. Xin bố mẹ giữ chân, tay lại cho con nhé".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4984 xin gửi về:

1. Em Nguyễn Hữu Tài

Địa chỉ: Thôn 2, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

ĐT: 0399084720.

STK anh Nguyễn Hữu Ái (bố em Tài): 8800090978, ngân hàng BIDV.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4984)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269