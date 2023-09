Cha mẹ bỏ nhau, 2 chị em đói khổ, cả tuần chia nhau 1kg gạo

Vừa đi học về, Thúy Vy (14 tuổi) rủ em trai Anh Minh (11 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) ra cánh đồng sau nhà bắt ốc. "Mong là hôm nay bắt được nhiều để mua gạo, đồ ăn", Vy nói với đứa em trai nhỏ.

Lọ mọ một lát dưới mảnh ruộng nước đục ngầu, 2 chị em Thúy Vy bắt được vài chục con ốc, chưa đủ ký để bán nên đành gọng lại chờ bắt thêm. Anh Minh tất tả vào nhà chuẩn bị cho buổi học chiều.

Cả năm qua cứ như thế, sau giờ học ở trường, chị em Thúy Vy đi bắt ốc trên sông hay dưới ruộng để bán lấy tiền lo cái ăn. "Lúc nào bắt ốc được nhiều thì có tiền mua gạo nấu cơm, bữa nào bắt ít bán không đủ tiền mua gạo, chị em con mua mì gói ăn", Vy nói.

Nói là bắt được nhiều chứ theo chị em Vy, có ngày nhiều nhất cũng chỉ khoảng 6kg ốc, bán được 15.000 đồng. Số tiền này mua được khoảng 1kg gạo, chị em phải để dành ăn mấy ngày.

"Để tiết kiệm gạo, chị em con có bữa luân phiên nấu mì gói ăn đỡ đói thôi", Vy nói trong tình cảnh túng thiếu của 2 chị em xem gạo còn quý hơn vàng.

Gần 10 năm qua, 2 chị em Thúy Vy và Anh Minh không còn tình thương của cha mẹ. Lúc Vy 6 tuổi, em trai 3 tuổi, cha mẹ đã bỏ nhau. Hai chị em sống với người dì trong cảnh khốn khó.

Hai năm trước, dì lấy chồng, có gia đình riêng ở tận Cà Mau. Từ đó, chị em Vy nương tựa nhau sống trong căn nhà tình nghĩa của ông ngoại (thương binh 4/4, đã mất) để lại. Căn nhà xây từ 12 năm trước nay đã xuống cấp, hư hỏng, đến chỗ ngủ cũng phải để cái thau hứng nước vì mưa dột.

Nhìn vào căn nhà cũ kỹ, tối mờ, có lẽ tài sản quý nhất của chị em là chiếc ti vi treo trên tường nhưng khổ nỗi đã bị hư gần cả năm qua chưa sửa được và 2 chiếc xe đạp của mạnh thường quân tặng cho đi học.

Anh Minh ốm yếu thấy rõ do chẳng đủ ăn, thiếu dinh dưỡng. "Con mong có tiền mua đồ ăn, thịt cá, chứ ăn mì hoài sợ chị em lớn không nổi", Thúy Vy bày tỏ mong muốn khi nhìn đứa em trai ốm tong ốm teo mà nghe đến xót xa.

Thúy Vy cũng cho biết, bản thân em mắc phải chứng đổ mồ hôi tay liên tục nhưng chưa đi viện khám vì không có tiền.

Hai chị em khốn khó này cũng lo việc học tập chưa biết sẽ đến đâu khi cái ăn còn chưa đủ. Chị đang học lớp 9, em học lớp 6, với biết bao chi phí trước mắt và con đường học tập còn quá dài phía trước.

Ông Lê Thanh Nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Hưng A, cho biết hoàn cảnh 2 chị em Thúy Vy thật sự rất khó khăn. Địa phương cũng chỉ vận động chăm lo phần nào cho các em, còn về lâu dài rất cần sự chung tay thêm của cộng đồng.

"Mong rằng có sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, 2 chị em Thúy Vy và Anh Minh có điều kiện sửa chữa căn nhà ở cho an toàn, ấm cúng thờ ông ngoại và tiếp tục thực hiện ước mơ tốt đẹp cho tương lai", ông Nghị bày tỏ.

