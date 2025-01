Cậu bé mồ côi và ước mơ được ăn bánh chưng như Tết mọi năm

Cậu bé rơi vào tình cảnh đáng thương kể trên là em Phạm Đức Thắng (SN 2012, trú tại thôn Phú Cường, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngày áp Tết Ất Tỵ, chúng tôi đến thăm bà cháu bé Thắng, ngay sau khi lá đơn xin giúp đỡ của cậu bé được gửi tới tòa soạn báo Dân trí.

Trong khi khắp các đường làng, ngõ xóm đã tràn ngập không khí Tết thì trong ngôi nhà quạnh hiu của bà cháu bé Thắng nằm ở cuối thôn lại là một cảnh tượng ảm đạm đến nao lòng.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người con trai xấu số, bà Phạm Thị Sấu (SN 1950) lầm rầm khấn: "Khi con còn sống thì mẹ con bà cháu rau cháo có nhau, vẫn còn có Tết. Nay là Rằm tháng Chạp rồi, chỉ còn mấy hôm nữa mẹ không biết phải làm thế nào để ngày Tết thằng Thắng cũng có cái bánh chưng…".

Đôi mắt đỏ hoe, bà Sấu bùi ngùi kể, bà góa chồng đã 45 năm, chịu bao tủi cực nuôi nấng 2 người con trưởng thành. Năm 2010, bà lấy vợ cho người con thứ 2 là anh Phạm Văn Toàn (SN 1976).

Năm 2012, vợ chồng anh Toàn vui mừng đón bé Thắng chào đời. Cuộc sống nghèo khó nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải, năm 2014 con dâu bà Sấu bỏ lại đứa con 2 tuổi cho chồng nuôi dưỡng, rồi lẳng lặng bỏ đi đến nay không có tin tức gì.

Kể từ đó, cậu bé Thắng lớn lên trong tình yêu thương của bố và bà nội. Để lo cho mẹ già và con thơ, anh Toàn không ngại ngần bất cứ công việc chân tay nào, từ phụ hồ, chạy xe ôm cho đến đào ao thuê…

Ngày 17/5/2024, khi đang trên đường đi làm về, anh Toàn bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong. Người cha gà trống nuôi con tức tưởi "ra đi", mà không lời trăn trối cho mẹ già và con dại. Cậu bé Thắng đang học lớp 7, đối diện với một tương lai vô cùng bất định.

Chắp 2 tay trước di ảnh bố, cậu bé Thắng khóc thút thít: "Con nhớ bố lắm! Những năm trước, Tết nào bố cháu cũng gói bánh chưng. Tết năm nay, cháu chỉ ước, cháu và bà nội cũng vẫn được ăn bánh chưng như mọi năm".

Nghe như nuốt lấy từng lời của đứa cháu mồ côi, bà Sấu thở dốc, dựa lưng vào tường để cơ thể không ngã khụy xuống. Giọng bà nghẹn lại:

"Tôi năm nay đã gần 80 tuổi, nhiều bệnh trong người, không biết sống được bao lâu nữa. Bố nó không may xấu số thiệt mạng, mẹ nó bỏ đi 10 năm nay không tin tức gì. Đi chỗ nào tôi cũng dò hỏi, chỉ mong mẹ nó Tết này về thăm con lấy một lần cho thằng bé đỡ tủi…", nói rồi, bà lão nghèo kéo vạt áo lau nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Hoàn cảnh cháu Thắng rất éo le, mẹ bỏ đi, bố lại đột ngột qua đời, giờ cháu ở với bà nội nhưng bà đã già yếu.

Chính quyền địa phương cùng Hội Khuyến học rất quan tâm, hỗ trợ, luôn cố gắng tạo mọi điều kiện cho cháu, nhưng cũng chỉ được phần nào, về lâu về dài rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ".

