Cậu bé bị bỏng lết trên nền nhà, sau 3 lần phẫu thuật giờ đã đi học

Nụ cười nở trên đôi môi của đôi vợ chồng người dân tộc Tày khi bé Duy lớn lên có nhiều tiến triển tốt sau phẫu thuật điều trị bỏng (Ảnh: Mạnh Dũng).

Dẫn chúng tôi trở lại thăm gia đình cậu bé Ma Bá Đức Duy, (SN 2019), thôn Ngọc Minh, xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, chị Phạm Thị Thu Hằng, cán bộ công tác Văn hóa - Xã hội của UBND xã Minh Quang cho biết, gia đình bé Duy nằm trong diện chính sách hộ nghèo vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ số tiền 25 triệu đồng để sửa lại ngôi nhà dột nát, giờ nhìn ngôi nhà cũng có phần khang trang hơn.

Hình ảnh cậu bé một năm trước, khuôn mặt bị co kéo lệch sang một bên và ảnh hưởng mắt phải (Ảnh: QĐ).

Chị Hằng chia sẻ, cảm nhận của chị trong lần trở lại thăm gia đình cậu bé Ma Bá Đức Duy, điều khiến chị vui mừng là Duy đã có thể tự tin đứng lên bước đi được, dù em vẫn còn tâm lý sợ sệt khi thấy người lạ đến thăm. Có thể em bị sang chấn tâm lý sau vụ tại nạn bỏng cách đây vài năm.

Khác với dáng vẻ lầm lũi, ít nói giờ thì anh Ma Bá Giáo và chị Hoàng Thị Dung cũng trở nên nhanh nhẹn. Anh chị cười và nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp nụ cười nở trên đôi môi của đôi vợ chồng người dân tộc Tày này.

Sau những lần phẫu thuật, tay cậu bé bắt đầu cầm nắm được. Điều quan trọng nữa là Duy đã tự tin bước đi và được đến trường, hòa đồng với bạn bè (Ảnh, Mạnh Dũng).

Anh Ma Bá Giáo khoe với chúng tôi, vụ mùa năm nay nhà anh thu hoạch được 9 bao thóc, ước chừng khoảng 3 tạ, cũng đủ cho gia đình sinh sống được vài tháng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Phạm Thị Thu Hằng cho biết, hiện nay gia đình cháu Duy vẫn thuộc hộ hộ nghèo trong xã, Duy đang được hưởng chế độ trẻ em khuyết tật và chế độ người chăm sóc, mỗi tháng gia đình Duy được hỗ trợ hơn 1,2 triệu đồng.

Hình ảnh đôi bàn tay cậu bé một năm về trước vẫn co quắp và thường xuyên sử dụng để bò đi (Ảnh: QĐ).

Ngồi bên chiếc giường cũ kĩ, bà Ma Thị Ra (bà nội bé Duy) cho biết, sau khi hoàn cảnh của cháu được báo Dân trí đăng tải, gia đình đã được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ tổng số tiền hơn 170 triệu đồng. "Có nhiều người đi xe cả trăm cây số đến tận gia đình ủng hộ", bà Ra nhớ lại những câu chuyện cảm động.

Nhờ có số tiền lớn đó, gia đình bà đã đưa Duy xuống Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm khám.

"Sau 3 lần Duy được phẫu thuật, một bên mắt đỏ mọng của Duy bị co kéo trước đây giờ đã hết đỏ mọng và trở lại gần như nguyên trạng ban đầu. Tay của Duy do gân bị co rút và dính với nhau hiện đã cử động cầm nắm được. Đặc biệt, cậu bé còn tự tin đứng lên bước đi chứ không phải bò lết như mấy năm trước.

Bà Ma Thị Ra (bà nội cậu bé:) "...tôi mong một ngày cuộc sống của cháu nội sẽ có nhiều thay đổi, cháu có thể tiếp tục đi học, vui chơi như các bạn" (Ảnh: Mạnh Dũng).

Hiện nay cháu được bố mẹ cho đi học mẫu giáo, tuy nhận thức của cháu còn chậm, nhưng quan trọng hơn thằng bé đã được sống hòa đồng với các bạn trong lớp.

Vẫn biết chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, nhờ sự yêu thương giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các bác sĩ, tôi mong một ngày cuộc sống của đứa cháu tội nghiệp sẽ có nhiều thay đổi, cháu có thể tiếp tục đi học, vui chơi như các bạn", bà Ma Thị Ra rơm rớm nước mắt nói.

Qua báo Dân trí, gia đình bà Ra xin được gửi lời biết ơn sâu sắc tới bạn đọc, các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ đã tận tình giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu Duy có cơ hội được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Được chính quyền giúp đỡ số tiền 25 triệu đồng sửa sang lại nhà, ngôi nhà của gia đình cậu bé cũng trở nên khang trang hơn (Ảnh: Mạnh Dũng).