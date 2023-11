Cặp song sinh mắc bại não và động kinh, bố mẹ nghèo chết lặng

Một trưa cuối Thu chúng tôi tới khoa Liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, thăm 2 đứa trẻ song sinh tội nghiệp ngay sau khi nhận được lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt từ người mẹ của 2 bé.

Lúc này, trong khi tất cả mọi người trong phòng bệnh đã đi vào giấc ngủ trưa, chị Vũ Thị Vân (SN 1986, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), vẫn còn đang phải "đánh vật" với 2 đứa con tội nghiệp của mình.

Bé Minh Khang thì oằn mình khóc ngằn ngặt trên tay mẹ. Thấy em khóc, bé Minh Anh cũng òa khóc theo. Chị Vân và người mẹ chồng đã tìm đủ mọi cách dỗ dành, mà 2 đứa trẻ vẫn không chịu nín.

Cuối cùng sau một hồi gào khóc vật vã, dường như quá mệt 2 bé dần thiếp đi. Chị Vân dù cố kìm nén, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn bật lên: "2 đứa mấy hôm nay quấy khóc nhiều và hay lên cơn động kinh. Vì không có tiền nên em đành phải để các cháu ở nhà. Cái Minh Anh lên cơn, ngã từ trên giường xuống đất, lịm đi. Em sợ quá, rồi giật tạm mỗi người một ít, 4 mẹ con bà cháu lên đây.

Bệnh tình của 2 đứa phải chạy chữa lâu dài. Nhưng, em cũng không biết sẽ trụ lại ở bệnh viện được bao lâu!...", nói rồi chị Vân quay mặt lau nước mắt.

Chị Vân thổn thức kể tiếp: Lấy nhau 7 năm, nhưng chưa một lần chị Vân được hưởng thiên chức của người phụ nữ. Chạy chữa khắp nơi, hễ có ai mách đâu đó có thầy thuốc giỏi, anh chị đều tìm đến, nhưng vẫn không có kết quả. Đi bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết, cách duy nhất để anh chị có con là làm thụ tinh nhân tạo.

Đặt niềm tin vào y học hiện đại, năm 2016, anh chị gom hết tài sản, vay mượn anh em họ hàng được mấy chục triệu rồi dắt nhau ra bệnh viện, nhưng không thành công. Nản chí, 2 vợ chồng chị Vân tính chuyện nhận con nuôi để hy vọng có chỗ trông cậy về sau…

2 năm sau (năm 2018), được mọi người xúm vào động viên, đôi vợ chồng hiếm muộn quyết định thử sức lần nữa. Sau 2 lần đặt phôi, bác sĩ cho chị Vân biết đã có tim thai, không phải 1 mà là 2 tim thai. Được tin, cả 2 bên gia đình vô cùng mừng vui. Kể từ đó, chị Vân xin nghỉ làm công nhân ở một phân xưởng may mặc cách nhà hơn 10km để giữ an toàn tuyệt đối cho 2 đứa con trong bụng.

Sau thời gian dài hồi hộp, mong ngóng một ngày đầu năm 2019 vợ chồng chị Vân cùng họ hàng 2 bên vỡ òa hạnh phúc, khi được nghe tiếng khóc chào đời của 2 đứa trẻ, một trai, một gái.

Nhưng, cuộc đời thật trớ trêu! Khi 2 bé được 5 tháng tuổi, chị Vân thấy các con có những biểu hiện không bình thường, đặt đâu nằm đấy, cơ thể mềm oặt, không lẫy, không cất được cổ.., linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với các con, người mẹ này vội đưa các con đến bệnh viện thăm khám.

Ở bệnh viện, chị Vân nhận được kết quả cả 2 bé mắc bại não, kèm động kinh, bệnh tình của các con phải chạy chữa lâu dài mới có hy vọng…

"Hôm ấy nghe bác sĩ nói xong mà tai em như ù đặc, đầu óc trống rỗng, trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Sao cuộc đời lại bất công với vợ chồng em đến vậy! Sao ông trời lại nỡ hành hạ các con em đến vậy", chị Vân bật khóc nức nở.

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày người mẹ này cùng con đi khắp các bệnh viện, từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông…, cho đến bệnh viện Châm cứu Trung ương. Để 2 con được đến bệnh viện, vợ chồng chị Vân phải đi vay lãi ngày. Nhưng các khoản vay này cũng không được là bao, bởi các khoản vay để chạy chữa hiếm muộn khi trước vẫn chưa trả nổi, nên không ai dám cho vợ chồng chị vay nhiều.

Vợ nghỉ việc để chăm con, gánh nặng cuộc sống dồn lên vai người chồng làm nghề lái xe thuê cho công ty vệ sinh với thù lao 300 ngàn đồng/ngày. Vì không có tiền, nên thời gian gần đây chỉ khi xoay xở được ở đâu chút ít chị Vân mới đưa con đến bệnh viện. Khi hết tiền, dù thương con đến quặn lòng, nhưng không còn cách nào khác người mẹ nghèo khó này vẫn đành phải cắn răng đưa con về nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Uông Sỹ Thành, khoa Điều trị liệt vận động và ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết: "2 bé Minh Anh và Minh Khang được chẩn đoán mắc bại não trẻ em kèm động kinh. Khi đến viện 2 bé nằm đâu nằm đấy, không biết lạ quen.

Gần 1 năm điều trị tại bệnh viện, bé Minh Anh đã ngồi, cầm nắm đồ vật được và đang tập nói, bé Minh Khang cũng đã bắt đầu biết lạ quen, đang tập ngồi. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, tuy nhiên gia đình phải xác định điều trị lâu dài".

Là người thường xuyên vận động trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Trương Tố Quyên, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương ái ngại chia sẻ:

"Hoàn cảnh gia đình 2 bé Minh Anh, Minh Khang thực sự vô cùng khó khăn, bi đát. Căn bệnh bại não và động kinh của 2 bé phải điều trị rất vất vả, lâu dài, nên khó khăn càng tăng lên gấp bội. Qua quá trình điều trị, 2 bé đáp ứng khá tốt. Đặc biệt là bé Minh Anh, nếu tiếp tục điều trị liên tục, tích cực bé sẽ có cơ hội hồi phục như những đứa trẻ bình thường khác.

"Để 2 con được chữa trị lâu dài, thực là vượt quá khả năng gia đình chị Vân. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong mỏi bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp các cháu!...".

