Cảnh cơ cực của 3 đứa trẻ không bố, mẹ câm điếc

Đó là những trải lòng của chàng trai Trần Văn Quốc Khánh (16 tuổi), trú tại thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Khánh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ em là Trần Thị Phượng (40 tuổi), một phụ nữ câm điếc, suy nghĩ ngây dại, không được như người bình thường.

Khánh có 2 em trai là Trần Văn Hải (8 tuổi) và Trần Đăng Khoa (2 tuổi). Cả 3 anh em Khánh từ lúc sinh ra đến nay đều không biết bố mình là ai. Nơi nương náu của 4 mẹ con là căn nhà cấp 4 tồi tàn do ông bà ngoại để lại.

Mẹ bệnh tật, con thơ dại, bữa cơm hằng ngày của 4 mẹ con Khánh chưa bao giờ đầy đủ, cuộc sống chủ yếu dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi và tình thương của bà con, lối xóm. Người làng thương tình, thi thoảng lại gọi chị Phượng đi phụ việc đồng áng rồi trả lúa, gạo, cho ít tiền.

Với Khánh, từ nhỏ em phải tập làm quen với cơ cực, thiếu thốn, hằng ngày cùng mẹ mò mẫm dọc cánh đồng làng, mò cua, bắt ốc… bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Số phận vốn đã thiệt thòi, không ít lần Khánh và em trai còn bị đám trẻ cùng làng châm chọc vì mẹ câm điếc, nói các em là con hoang. Ở tuổi mới lớn, có lần Khánh còn định lao vào ăn thua với đám bạn, nhưng nghĩ đến mẹ, cậu cố gắng kiềm chế, bỏ về trong sự uất ức, tủi phận.

"Nhiều người nói mẹ cháu ngây dại, sinh ra 3 anh em khiến mẹ con đều chịu khổ. Nhưng với cháu, được sinh ra trên cuộc đời này là niềm hạnh phúc, mẹ bệnh tật như vậy, cháu rất thương, cháu sẽ cố gắng để đỡ đần mẹ, chăm lo thật tốt cho 2 em", Khánh bộc bạch.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vừa qua, Khánh đã xin nghỉ học, một quyết định được xem khó khăn nhất cuộc đời, từ bỏ giấc mơ đến trường để đi làm thuê.

Khánh tâm sự, để có thể chăm lo cho người mẹ câm điếc, các em được đi học, có cái ăn, cái mặc, dù có vất vả đến mấy cậu cũng chấp nhận, miễn là có người thuê, việc gì cũng sẽ làm. Tuy nhiên điều lo lắng nhất của Khánh hiện nay là cậu em trai thứ 2 - Trần Văn Hải - có triệu chứng tự kỷ, chậm phát triển về trí tuệ.

"Em thứ 2 của cháu dại hơn các bạn nên đi học chẳng tiếp thu được gì. Nhiều lần em bỏ học, không chịu đến lớp, đi hái trộm trái cây của người ta rồi bị đánh. Em sau còn nhỏ quá, cháu sợ bản thân không lo nổi cho 2 em và mẹ", Khánh chia sẻ.

Tất cả gánh nặng gia đình hiện nay, đều đặt lên vai Khánh. Mong muốn của Khánh là có một công việc để kiếm tiền, chăm lo cuộc sống gia đình, xa hơn nữa là sửa lại được căn nhà, để 4 mẹ con không phải chịu cảnh thốt dột, thấp thỏm nỗi lo khi mưa bão.

Khánh cho biết, sẽ đi làm thuê, vừa kiếm tiền nuôi mẹ và em, vừa tiết kiệm chi phí học lấy cái nghề, làm điểm tựa để kéo cả gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ cực.

Theo bà Phạm Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh, với tình cảnh hiện tại, để gia đình Khánh thoát nghèo là điều rất khó. Căn nhà 4 mẹ con đang ở cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thông qua báo Dân trí, bà Minh mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc trong và ngoài nước sẽ đồng hành, chung tay giúp đỡ để 4 mẹ con Khánh thoát khỏi cơn bĩ cực. Tạo điều kiện để Khánh được học nghề, có công việc kiếm tiền lo cho bản thân và cả gia đình, tương lai đỡ vất vả.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5434 xin gửi về:

1. Em Trần Văn Quốc Khánh

Địa chỉ: Thôn Đồn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Số điện thoại: 0899.816.663

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5434)

* Tài khoản VNĐ tại VietcomBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietcomBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269