"Cả đời tôi chỉ mong có căn nhà vững chắc cho con ở mà khó quá"

Mơ có chỗ ở tử tế cho vợ con

Đi cùng cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành (Đồng Tháp), phóng viên Dân trí đến thăm gia đình ông Nguyễn Thành Quang (45 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Khánh), hoàn cảnh được giới thiệu thuộc nhóm đầu những hộ khó khăn cần hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Mảnh đất của gia đình ông Quang nằm cạnh bờ sông, xa khu dân cư, con đường đi vào lồi lõm đang đọng vũng nước sau cơn mưa đầu mùa. Trên mảnh đất chỉ có một số cây cối còi cọc và một cái chòi rộng chừng 8m2 được dựng từ những tấm tôn cũ.

Có khách đến, ông Quang từ trong chòi bước ra chào, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nước da vàng nhợt nhạt thiếu sức sống. "Nay em mệt quá không làm gì được nên về vườn tưới cây", ông Quang mở đầu câu chuyện.

Ông Quang chia sẻ, hồi còn khỏe, ông đi làm mướn rồi mua được miếng đất, chính là tài sản duy nhất hiện có của gia đình. Hồi đó ông Quang dự định sẽ xây một căn nhà nhỏ, còn dư một ít đất thì trồng độ chục gốc mít kiếm thêm đồng ra đồng vào.

"Nhưng 10 năm trước tôi phát hiện bị bệnh viêm gan B, kể từ đó sức khỏe gần như kiệt quệ. Tiền thuốc thang, thăm khám mỗi tháng đến 2,5 triệu đồng, quanh năm vay người này, người kia nên tài sản cứ âm hụt dần.

Không còn tiền làm nhà, tôi xin mấy miếng tôn cũ về ghép thành cái chòi, gia đình ở từ trước đến nay. Nhưng đến mùa hè năm rồi nóng quá, không chịu được nên cả nhà buộc phải đi thuê trọ", ông Quang ngậm ngùi.

Người đàn ông cho biết, nhiều năm nay, gần như mọi khoản chi tiêu đều trông chờ vào công việc may gia công của vợ. Mỗi ngày, đều đặn bà Phạm Huỳnh Hoa (47 tuổi, vợ ông Quang) đi làm từ sáng đến hơn 20h đêm mới về để được nhận mức lương gần 5 triệu đồng/tháng.

Với số tiền ít ỏi này, quá nửa đã dành chữa bệnh cho ông Quang, một phần nữa là chi phí ăn học cho con gái năm nay 12 tuổi. Mấy tháng nay, gia đình ông Quang lại mất một khoản thuê nhà, vì vậy mà cuộc sống càng thêm khốn khó.

"Những khi thấy đỡ mệt tôi cũng đi làm phụ hồ để kiếm thêm đồng tiền giúp vợ, nhưng cũng ít lắm. Mười năm chống chọi với bệnh, giờ tôi thấy mình rất yếu, nhìn vợ con không có chỗ ở tử tế thì rất buồn.

Tôi chỉ mong vợ con có một mái nhà vững chắc để được an lòng", ông Quang bày tỏ.

Từ bệnh tật dẫn đến gia đình khánh kiệt

Ông Đỗ Văn Dương, Chủ tịch UBMTTQVN xã An Khánh xác nhận, mảnh đất nhỏ và cái chòi là tài sản duy nhất của gia đình ông Quang. Theo ghi nhận của địa phương, vợ chồng ông Quang là những người chí thú làm ăn, tuy nhiên do bệnh tật dẫn đến khánh kiệt.

"Trước đây 3 người nhà ông Quang ở trong cái chòi đó, gần đây mới chuyển ra thuê trọ. Hiện ông Quang đang bị bệnh viêm gan B giai đoạn cuối, tình cảnh rất ngặt nghèo.

Chính quyền xã rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ để gia đình ông Quang có điều kiện xây căn nhà nhỏ, giảm được chi phí thuê nhà, bên cạnh đó cũng giúp cho ông Quang có điều kiện chữa bệnh. Đại diện địa phương tôi rất cảm ơn", ông Dương nói.

