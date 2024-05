Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm"

Chồng qua đời sau thời gian bạo bệnh, vợ phát hiện ung thư vú giai đoạn 3

Những lời cầu xin xen những tiếng nấc nghẹn, như những lời trăn trối của người đàn bà góa tội nghiệp Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1978, trú tại Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội), khiến cho người đối diện khó mà ngăn được cảm xúc của mình…

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh) những ngày cuối tháng Tư, Hà Nội nắng nóng đến đỉnh điểm, phóng viên Dân trí đã gặp chị Quỳnh, đúng lúc chị vừa tất tả từ bệnh viện Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sang chăm sóc con.

Vừa xuống xe ôm, chị Quỳnh vội vã chạy ngay tới buồng bệnh con gái, nhưng chỉ được vài bước người mẹ tội nghiệp lại dừng lại để thở… Đưa cánh tay vẫn còn nguyên kim truyền lên trán lau mồ hôi, chị Quỳnh hổn hển:

"Em vừa truyền hóa chất xong, vội bắt xe sang đây với cháu Ngân. Con bé không tự đi lại được, cháu nó lại đang ôn học kỳ. Khổ thân con gái tôi mắc bệnh lạ, bố lại mất sớm, mẹ chẳng biết sống chết lúc nào!...".

Nhìn gương mặt phù nề, vàng bủng nhòe nhoẹt nước mắt của chị Quỳnh khi nói về tình cảnh trớ trêu của gia đình. Tôi đã không thể kìm được lòng mình, lén quay mặt giấu đi cảm xúc, mà thấy cay sè nơi sống mũi.

Cùng chung cảm xúc, chị Đặng Thị Thanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ái ngại chia sẻ:

"Khi tiếp nhận thông tin của cháu Lê Diệu Ngân (SN 2009, con gái chị Nguyễn Thị Như Quỳnh), khoa điều trị và phòng Công tác xã hội nhận định đây là một ca rất nặng và phức tạp cả về chuyên môn lẫn hoàn cảnh gia đình".

Chị Thanh cho biết thêm, bố của Diệu Ngân đã mất năm 2023 sau quãng thời gian dài chạy chữa căn bệnh tiểu đường biến chứng, suy thận nặng… Mẹ của Diệu Ngân mắc ung thư vú giai đoạn muộn, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Diệu Ngân được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sang từ ngày 22/4. Ngân bị nhiễm trùng vết mổ cột sống và viêm màng não mủ. Cô bé hiện không đi lại được.

Căn bệnh của cháu Ngân rất nặng, xác định phải điều trị lâu dài và tốn kém, trong khi gia đình cháu quá éo le.

"Cô bé đang hy vọng bản thân sẽ sớm khỏi bệnh, sẽ thi vào 10 và viết tiếp giấc mơ trở thành cô giáo. Cô bé nói sẽ thay người bố đã mất chăm sóc mẹ ung thư.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay, giúp Diệu Ngân thỏa ước nguyện!...", chị Thanh nói.

Nghe như "nuốt" lấy từng lời của chị cán bộ bệnh viện, nước mắt góa phụ tội nghiệp lại lăn dài trên gương mặt tiều tụy. Chị Quỳnh cho biết, chị đã từng có một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc với 2 cô con gái Lê Diệu Ngân (SN 2009) và Lê Thanh Mai (SN 2012).

Chị Quỳnh làm cán bộ văn hóa xã Dương Quang (Gia Lâm, Hà Nội), chồng chị làm thuê cho một cơ sở tổ chức sự kiện gần nhà. Thu nhập của 2 vợ chồng dù eo hẹp, nhưng chị tiêu tằn tiện cũng đủ sống, trong nhà ngập tràn tiếng cười của 2 thiên thần nhỏ.

Sóng gió ập đến gia đình đang yên ấm của gia đình chị Quỳnh năm 2019 khi người cha của bọn trẻ phát hiện mắc bệnh đái tháo đường nặng đã biến chứng… 2 mắt anh mờ dần, huyết áp tăng vọt, suy tim rồi suy thận phải lọc máu tuần 3 buổi.

Cả nhà nỗ lực đến kiệt sức, nhưng người đàn ông trụ cột gia đình này cũng không chống lại được định mệnh nghiệt ngã. Đầu năm 2023, anh về "bên kia thế giới", sau khi để lại trên vai người vợ gánh nợ khổng lồ cùng 2 đứa con còn thơ dại.

Chồng mất, nợ nần chồng chất…, chị Quỳnh chới với không biết bấu víu vào đâu để lo cho 2 đứa con gái. Nhưng, nỗi đau vẫn chưa dừng lại, sau khi lo hậu sự cho chồng, người đàn bà góa thấy người mệt mỏi, sút cân lại thường xuyên sốt về chiều, ngực nổi khối u lớn gây đau nhức.

Nhận kết quả mắc ung thư vú giai đoạn 3, chị Quỳnh như chết lặng. Tinh thần suy sụp, đã có lúc góa phụ này đã nghĩ quẩn, nhưng khi nhớ đến lời trăn trối của người chồng, nghĩ về 2 đứa con vô tội chị lại không thể nào.

Vay mượn khắp nơi, người đàn góa bất hạnh bước vào "cuộc chiến" giành giật mạng sống với tử thần.

Biến cố đau thương dồn dập đến, bé gái 15 tuổi mắc bệnh "hiểm" khẩn cầu nhà hảo tâm

" Em không biết mình vượt qua giai đoạn đó như nào, em chỉ biết mình phải sống, cố để sống để lo cho 2 con. Nhưng, dường như ông trời lại cứ thử thách gia đình em lần nữa…". Người mẹ góa nấc nghẹn, bỏ dở câu nói.

Đầm đìa nước mắt, chị Quỳnh cho biết: Khi chị vừa ra khỏi phòng hậu phẫu sau ca phẫu thuật cắt bỏ ngực trái, thì nhận hung tin bé Diệu Ngân bị chệch cột sống phải mổ khẩn cấp.

Dù cơ thể vô cùng đau đớn, mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng người mẹ vẫn cố lết sang Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chăm sóc con.

Bác sĩ Bùi Văn Nam, khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Lê Diệu Ngân được chẩn đoán viêm màng não mủ trên nền nhiễm trùng vết mổ cột sống thắt lưng.

Ngân đã được phẫu thuật cột sống 3 lần, hiện vẫn bị rỉ dịch nên trước mắt sẽ chuyển đến khoa Ngoại để phẫu thuật xử lý vết thương, sau đó quay lại khoa tiếp tục điều trị…".

