Bố ung thư, con suy thận, người mẹ nghèo cùng cực không tìm ra lối thoát

Đó là hoàn cảnh đầy bĩ cực của gia đình ông Phạm Xuân Ninh (SN 1955) và bà Võ Thị Huệ (SN 1958), trú tại thôn 1 Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Cũng như bao người dân nơi miền quê nghèo bên dòng sông Long Đại, cuộc sống của vợ chồng ông Ninh, bà Huệ cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng và nghề cào hến. Đôi vợ chồng nghèo có với nhau 3 người con, 2 gái, một trai với những ước mơ, hi vọng con cái sẽ trưởng thành, lớn khôn, là chỗ dựa cho cha mẹ về già.

Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy lại dần lụi tàn đi khi 5 năm trước, vợ chồng ông Ninh nhận tin con trai út là Nguyễn Xuân Hiền (SN 1994) bị suy thận. Hơn 5 năm qua, cứ mỗi tuần 3 lần, vợ chồng ông Ninh lại thay nhau đưa con trai tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để chạy thận.

Biết rõ bệnh tình của con phải chạy thận cả cuộc đời, vợ chồng ông Ninh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc động viên con, rồi hai vợ chồng cứ cố gắng từng ngày, lao động chăm chỉ với mong muốn có tiền lo cho con chạy thận.

Hai người con gái lớn của ông Ninh, bà Huệ đã lấy chồng nhưng cuộc sống cũng hết sức vất vả, chẳng thể giúp được gì nhiều cho bố mẹ và em trai.

Giữa những khó khăn, bĩ cực của cuộc đời, tai họa một lần nữa lại giáng xuống gia đình nghèo khi cách đây mấy tháng, ông Ninh bất ngờ ngã bệnh, đi khám thì mới biết bị ung thư phổi.

"Con trai bị suy thận và phải chạy thận từ năm 2016 đến nay nên gia đình hết sức vất vả, bản thân tui cũng đau ốm liên miên, mọi việc đều nhờ cả vào chồng, nào ngờ giờ ông ấy lại bị ung thư. Thương chồng, con bị bệnh tật dày vò nhưng tui giờ cũng bất lực, chẳng biết làm thế nào nữa cả", bà Huệ bật khóc nức nở khi nói về hoàn cảnh gia đình.

Từ ngày ông Ninh ngã bệnh, gia đình nghèo càng rơi vào tận cùng của sự khốn khó. Để lo thuốc thang cầm cự cho chồng, có tiền cho con trai chạy thận, một mình bà Huệ lam lũ ngày đêm cào hến dọc sông Long Đại rồi mang ra chợ bán, quần quật từ sáng đến tối nhưng cũng chẳng được mấy đồng.

Đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Bình vừa qua, mọi hoạt động bị ngưng trệ cũng khiến cho gia đình bà Huệ càng trở nên khó khăn hơn. Chẳng còn cách nào khác, bà Huệ đành phải cầu xin và sống chủ yếu bằng tình thương của làng xóm.

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người đàn ông mắc bệnh ung thư phổi vẫn cứ rên rỉ từng cơn vì đau đớn. Từ một người chồng, người cha trụ cột của gia đình thế nhưng giờ đây, ông Ninh đến thở cũng thật sự khó khăn. Không ít lần ông Ninh đã đau đớn nghĩ quẩn, muốn quyên sinh để đỡ đi một phần gánh nặng cho vợ con.

"Con trai chạy thận, tôi giờ lại ung thư, nằm một chỗ thế này chẳng hỗ trợ gì được cho vợ, lại còn làm khổ bà ấy. Trời đã không cho tôi khỏe mạnh thì thôi để tôi đi, bớt được gánh nặng cho vợ con, cứ như thế này rồi vợ tôi cũng chẳng trụ nổi nữa", ông Ninh thều thào nói trong bất lực.

Còn với Nguyễn Xuân Hiền, sau nhiều năm chạy thận, chàng trai trẻ ngày một gầy gò, xanh xao, nổi hạch trên cơ thể rất nhiều. Trên khuôn mặt lúc nào cũng hiện rõ sự buồn bã, đau đớn.

Mang trong mình căn bệnh suy thận, Hiền cũng chỉ biết trách số phận hẩm hiu, bệnh tật nên không thể phụng dưỡng bố mẹ. Còn gì xót xa hơn khi chàng trai này mỗi ngày chỉ có thể nhìn mẹ rơi lệ, nhìn cha già còm cõi, bệnh tật nằm trên giường với những hơi thở yếu ớt mà chẳng thể làm được gì để giúp đỡ.

Nói về hoàn cảnh của gia đình nghèo, bệnh tật, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Xuân Ninh cũng ái ngại cho biết, với tình cảnh hiện tại, chỉ sợ rằng bà Huệ cũng chẳng đủ sức mà gồng gánh, rồi lại đổ bệnh theo.

"Thời gian qua, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi giúp đỡ, thế nhưng cũng còn rất hạn chế. Qua Báo Dân trí, chúng tôi rất mong muốn nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, lan tỏa yêu thương, cứu giúp cho hoàn cảnh của gia đình bà Huệ sớm qua cơn hoạn nạn", bà Hồng bày tỏ.

